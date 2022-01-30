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https://arabic.sputniknews.com/20220130/كندا-تسحب-موظفيها-غير-الأساسيين-من-سفارتها-في-كييف-1057479219.html
كندا تسحب موظفيها غير الأساسيين من سفارتها في كييف
كندا تسحب موظفيها غير الأساسيين من سفارتها في كييف
أعلنت الحكومة الكندية اليوم الأحد، سحب موظفيها غير الأساسيين في سفارتها بالعاصمة الأوكرانية كييف، وذلك على خلفية التوترات الجارية حاليا. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T18:45+0000
2022-01-30T18:45+0000
2022-01-30T18:45+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار كندا
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القاهرة- سبوتنيك. وأوضح بيان لوزارة الخارجية الكندية: "قررت كندا سحب موظفيها غير الأساسيين"، مشيرة في الوقت نفسه إلى استمرار عمل السفارة في كييف.وتابع البيان: "مع استمرارنا في متابعة الأوضاع عن كثب، تبقى أولويتنا القصوى هي أمن وسلامة الكنديين. مسؤولونا سيظلون على كامل الاستعداد لتقديم الاستشارات للمواطنين الكنديين".أتي ذلك فيما تصر الولايات المتحدة الأمركيية وحلفاؤها الغربيون على التأكيد بأن روسيا تعد لغزو وشيك لأوكرانيا، فيما تنفي موسكو تلك الاتهامات وتؤكد رغبتها في الحصول على ضمانات أمنية فقط.وفقًا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن الهستيريا الإعلامية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا محاطة بسخاء بالأكاذيب والزيف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار كندا
كندا تسحب موظفيها غير الأساسيين من سفارتها في كييف
أعلنت الحكومة الكندية اليوم الأحد، سحب موظفيها غير الأساسيين في سفارتها بالعاصمة الأوكرانية كييف، وذلك على خلفية التوترات الجارية حاليا.
القاهرة- سبوتنيك. وأوضح بيان لوزارة الخارجية الكندية: "قررت كندا سحب موظفيها غير الأساسيين"، مشيرة في الوقت نفسه إلى استمرار عمل السفارة في كييف.
وتابع البيان: "مع استمرارنا في متابعة الأوضاع عن كثب، تبقى أولويتنا القصوى هي أمن وسلامة الكنديين. مسؤولونا سيظلون على كامل الاستعداد لتقديم الاستشارات للمواطنين الكنديين".
أتي ذلك فيما تصر الولايات المتحدة الأمركيية
وحلفاؤها الغربيون
على التأكيد بأن روسيا تعد لغزو وشيك لأوكرانيا، فيما تنفي موسكو تلك الاتهامات وتؤكد رغبتها في الحصول على ضمانات أمنية فقط.
وفقًا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن الهستيريا الإعلامية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا محاطة بسخاء بالأكاذيب و
الزيف
.