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https://arabic.sputniknews.com/20220130/لحظة-عبور-طائرة-الرئيس-الإسرائيلي-فوق-السعودية-وماذا-قال-قائدها-فيديو-1057459103.html
لحظة عبور طائرة الرئيس الإسرائيلي فوق السعودية وماذا قال قائدها... فيديو
لحظة عبور طائرة الرئيس الإسرائيلي فوق السعودية وماذا قال قائدها... فيديو
انتشر على مواقع التواصل اليوم الأحد، مقطع فيديو من داخل مقصورة القيادة لطائرة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وهي تحلق فوق أراضي المملكة العربية السعودية في... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T12:02+0000
2022-01-30T12:02+0000
إسرائيل
السعودية
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ونشر الفيديو شمعون آران، المراسل والمحلل السياسي الإسرائيلي في راديو وتليفزيون "مكان" (هيئة البث الإسرائيلية)، على حسابه الموثق بـ"تويتر".ويظهر في مقطع الفيديو قائد الطائرة ومساعده وهما يشرحان للرئيس الإسرائيلي على جهاز تحديد المواقع (جي بي إس) أنهم الأن يحلقون فوق أراضي المملكة العربية السعودية وتبدو عليهم مظاهر السعادة.فيما يظهر الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ وهو ينظر إلى الأراضي السعودية، مجيبا "بدون شك..إنها حقا لحظة مؤثرة للغاية".وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وعقيلته قد وصلا صباح اليوم الأحد إلى أبو ظبي في أول زيارة رسمية إلى الإمارات حيث كان في استقباله وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد.ومن المقرر أن يفتتح هرتسوغ ما يطلق عليه اسم "يوم إسرائيل" في معرض "إكسبو 2000" في دبي.يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد زار الإمارات، في الـ 12 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، في أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي منذ توقيع البحرين والإمارات لاتفاق سلام مع إسرائيل، في الـ 15 من سبتمبر/أيلول 2020، بوساطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
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إسرائيل, السعودية

لحظة عبور طائرة الرئيس الإسرائيلي فوق السعودية وماذا قال قائدها... فيديو

12:02 GMT 30.01.2022
© REUTERS / FAISAL AL NASSERالعاصمة السعودية الرياض
العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / FAISAL AL NASSER
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انتشر على مواقع التواصل اليوم الأحد، مقطع فيديو من داخل مقصورة القيادة لطائرة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وهي تحلق فوق أراضي المملكة العربية السعودية في طريقها إلى دولة الإمارات.
ونشر الفيديو شمعون آران، المراسل والمحلل السياسي الإسرائيلي في راديو وتليفزيون "مكان" (هيئة البث الإسرائيلية)، على حسابه الموثق بـ"تويتر".
ويظهر في مقطع الفيديو قائد الطائرة ومساعده وهما يشرحان للرئيس الإسرائيلي على جهاز تحديد المواقع (جي بي إس) أنهم الأن يحلقون فوق أراضي المملكة العربية السعودية وتبدو عليهم مظاهر السعادة.
وأثناء ذلك يقول قائد الطائرة "نحن الآن فوق المملكة العربية السعودية..نحن نصنع التاريخ! قريبا سنطير فوق العاصمة".
فيما يظهر الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ وهو ينظر إلى الأراضي السعودية، مجيبا "بدون شك..إنها حقا لحظة مؤثرة للغاية".
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وعقيلته قد وصلا صباح اليوم الأحد إلى أبو ظبي في أول زيارة رسمية إلى الإمارات حيث كان في استقباله وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد.
ومن المقرر أن يفتتح هرتسوغ ما يطلق عليه اسم "يوم إسرائيل" في معرض "إكسبو 2000" في دبي.
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد زار الإمارات، في الـ 12 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، في أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي منذ توقيع البحرين والإمارات لاتفاق سلام مع إسرائيل، في الـ 15 من سبتمبر/أيلول 2020، بوساطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
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