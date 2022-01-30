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https://arabic.sputniknews.com/20220130/لماذا-بكت-هند-البلوشي-عند-سؤالها-عن-شقيقتها-مرام؟-فيديو-1057470621.html
لماذا بكت هند البلوشي عند سؤالها عن شقيقتها مرام؟… فيديو
لماذا بكت هند البلوشي عند سؤالها عن شقيقتها مرام؟… فيديو
تسبب الحديث عن شقيقة الفنانة الكويتية هند البلوشي في بكائها على الهواء أثناء استضافتها في برنامج تلفزيوني، حيث أكدت أنها في مكانة والدتها. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T15:38+0000
2022-01-30T15:38+0000
2022-01-30T15:58+0000
منوعات
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وخلال المقابلة، سألت مقدمة البرنامج الفنانة هند البلوشي عن طبيعة علاقتها بشقيقتها مرام، فكان ردها "اشتقت إليها كثيرا".ووصفت الفنانة الكويتية هند البلوشي شقيقتها مرام بأنها كانت أكثر من شقيقة وأنها تعتبرها بمكانة والدتها قائلت "هي أمي"، قبل أن تجهش بالبكاء.يذكر أن والد هند ومرام، هو عازف العود جاسم البلوشي، وشقيقتهما الفنانة مي البلوشي، بينما تربطهما صلة قرابة بالفنانة هيا الشعيبي.يذكر أن بداية هند البلوشي كانت في مسلسل "اللقيطة"، بينما كانت بداية شقيقتها مرام من خلال ألبوم طرحته عام 1997 كان يحمل اسم "ما أخونك".
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منوعات
لماذا بكت هند البلوشي عند سؤالها عن شقيقتها مرام؟… فيديو 15:38 GMT 30.01.2022 (تم التحديث: 15:58 GMT 30.01.2022)
تسبب الحديث عن شقيقة الفنانة الكويتية هند البلوشي في بكائها على الهواء أثناء استضافتها في برنامج تلفزيوني، حيث أكدت أنها في مكانة والدتها.
وخلال المقابلة، سألت مقدمة البرنامج الفنانة هند البلوشي عن طبيعة علاقتها بشقيقتها مرام، فكان ردها "اشتقت إليها كثيرا".
ووصفت
الفنانة الكويتية
هند البلوشي شقيقتها مرام بأنها كانت أكثر من شقيقة وأنها تعتبرها بمكانة والدتها قائلت "هي أمي"،
قبل أن تجهش بالبكاء
.
27 سبتمبر 2021, 21:37 GMT
يذكر أن والد هند ومرام، هو عازف العود جاسم البلوشي، وشقيقتهما الفنانة مي البلوشي، بينما تربطهما صلة قرابة بالفنانة هيا الشعيبي.
يذكر أن
بداية هند البلوشي
كانت في مسلسل "اللقيطة"، بينما كانت بداية شقيقتها مرام من خلال ألبوم طرحته عام 1997 كان يحمل اسم "ما أخونك".