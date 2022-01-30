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ليبيا.. وفد مغربي في طرابلس تمهيدا لافتتاح القنصلية المغربية
ليبيا.. وفد مغربي في طرابلس تمهيدا لافتتاح القنصلية المغربية
أجرى وفد مغربي زيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس تمهيدا لافتتاح القنصلية المغربية، وذلك بعد إغلاق دام 8 سنوات من تعليق العمل بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T12:27+0000
2022-01-30T12:27+0000
العالم العربي
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وقالت الخارجية الليبية في بيان، أمس السبت إن "وفدا من المملكة المغربية برئاسة رئيس شؤون اتحاد المغرب العربي بالخارجية المغربية وصل إلى طرابلس من أجل التمهيد لإعادة افتتاح القنصلية المغربية في العاصمة".وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة الهامة ستسهل إجراءات منح التأشيرة للمواطنين الليبيين من مقر القنصلية بطرابلس، في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لدعم آليات التعاون بين المغرب وليبيا.وذكرت الوزارة في البيان، أن "اللجنة القنصلية الليبية-المغربية المشتركة عقدت اجتماعاتها في أواخر العام الماضي، حيث توصلت إلى الاتفاق حول عدد من المواضيع من بينها تسهيل حصول الطلبة الليبيين وأسرهم على التأشيرة والإقامة في المغرب. ومنح التأشيرات للمستثمرين ورجال الأعمال وتأشيرات الزيارة لمواطني البلدين والعمل على تسهيل استئناف الرحلات الجوية وغير ذلك من المسائل القنصلية، التي تخدم مواطني البلدين الشققين".
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العالم العربي

ليبيا.. وفد مغربي في طرابلس تمهيدا لافتتاح القنصلية المغربية

12:27 GMT 30.01.2022
© REUTERS / HAZEM AHMEDمدينة طرابلس، ليبيا، 8 سبتمبر 2021
مدينة طرابلس، ليبيا، 8 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / HAZEM AHMED
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أجرى وفد مغربي زيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس تمهيدا لافتتاح القنصلية المغربية، وذلك بعد إغلاق دام 8 سنوات من تعليق العمل بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.
وقالت الخارجية الليبية في بيان، أمس السبت إن "وفدا من المملكة المغربية برئاسة رئيس شؤون اتحاد المغرب العربي بالخارجية المغربية وصل إلى طرابلس من أجل التمهيد لإعادة افتتاح القنصلية المغربية في العاصمة".
وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة الهامة ستسهل إجراءات منح التأشيرة للمواطنين الليبيين من مقر القنصلية بطرابلس، في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لدعم آليات التعاون بين المغرب وليبيا.
وذكرت الوزارة في البيان، أن "اللجنة القنصلية الليبية-المغربية المشتركة عقدت اجتماعاتها في أواخر العام الماضي، حيث توصلت إلى الاتفاق حول عدد من المواضيع من بينها تسهيل حصول الطلبة الليبيين وأسرهم على التأشيرة والإقامة في المغرب. ومنح التأشيرات للمستثمرين ورجال الأعمال وتأشيرات الزيارة لمواطني البلدين والعمل على تسهيل استئناف الرحلات الجوية وغير ذلك من المسائل القنصلية، التي تخدم مواطني البلدين الشققين".
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