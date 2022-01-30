تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220130/ليفربول-يتعاقد-مع-الجناح-الكولومبي-دياز-من-بورتو-1057461931.html
ليفربول يتعاقد مع الجناح الكولومبي دياز من بورتو
ليفربول يتعاقد مع الجناح الكولومبي دياز من بورتو
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، تعاقده مع الجناح الكولومبي لويس دياز قادما من بورتو، بصفقة طويلة الأمد. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T12:54+0000
2022-01-30T12:54+0000
2022-01-30T12:55+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/1057461901_0:324:2806:1902_1920x0_80_0_0_ffc4854bf3bf82e27af582e49bb707e6.jpg
وأصبح دياز، الذي سجل 7 أهداف في 31 مباراة مع كولومبيا، أول صفقة لليفربول في فترة الانتقالات الشتوية.وبحسب بيان ليفربول: "أكمل نادي ليفربول لكرة القدم صفقة التعاقد مع لويس دياز من نادي بورتو، بشرط الحصول على تصريح عمل وتصريح دولي".ووفقا لتغريدة النادي عبر "تويتر"، سوف يحصل اللاعب على الرقم 23.وسيعزز دياز الخيارات الهجومية في ليفربول الذي يحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أكثر.ومن المقرر أن يستضيف فريق يورغن كلوب كارديف سيتي في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم 6 فبراير/شباط.ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية، لكن "بي بي سي" ذكرت أن الصفقة من المتوقع أن تبلغ قيمتها 45 مليون يورو (50.14 مليون دولار)، بحد أقصى 15 مليون يورو كإضافات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/1057461901_77:0:2806:2047_1920x0_80_0_0_0c2852f49661a58c6a47e4fd3bba9ba9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
ليفربول يتعاقد مع الجناح الكولومبي دياز من بورتو 12:54 GMT 30.01.2022 (تم التحديث: 12:55 GMT 30.01.2022)
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، تعاقده مع الجناح الكولومبي لويس دياز قادما من بورتو، بصفقة طويلة الأمد.
وأصبح دياز، الذي سجل 7 أهداف في 31 مباراة مع كولومبيا، أول صفقة لليفربول في فترة الانتقالات الشتوية.
وبحسب بيان ليفربول: "أكمل نادي ليفربول لكرة القدم صفقة التعاقد مع لويس دياز من نادي بورتو، بشرط الحصول على تصريح عمل وتصريح دولي".
ووفقا لتغريدة النادي عبر "تويتر"، سوف يحصل اللاعب على الرقم 23.
وسيعزز دياز الخيارات الهجومية في ليفربول الذي يحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أكثر.
ومن المقرر أن يستضيف فريق يورغن كلوب كارديف سيتي في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم 6 فبراير/شباط.
ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية، لكن "بي بي سي" ذكرت أن الصفقة من المتوقع أن تبلغ قيمتها 45 مليون يورو (50.14 مليون دولار)، بحد أقصى 15 مليون يورو كإضافات.