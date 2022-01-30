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ليفربول يتعاقد مع الجناح الكولومبي دياز من بورتو
ليفربول يتعاقد مع الجناح الكولومبي دياز من بورتو
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، تعاقده مع الجناح الكولومبي لويس دياز قادما من بورتو، بصفقة طويلة الأمد. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T12:54+0000
2022-01-30T12:55+0000
رياضة
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وأصبح دياز، الذي سجل 7 أهداف في 31 مباراة مع كولومبيا، أول صفقة لليفربول في فترة الانتقالات الشتوية.وبحسب بيان ليفربول: "أكمل نادي ليفربول لكرة القدم صفقة التعاقد مع لويس دياز من نادي بورتو، بشرط الحصول على تصريح عمل وتصريح دولي".ووفقا لتغريدة النادي عبر "تويتر"، سوف يحصل اللاعب على الرقم 23.وسيعزز دياز الخيارات الهجومية في ليفربول الذي يحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أكثر.ومن المقرر أن يستضيف فريق يورغن كلوب كارديف سيتي في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم 6 فبراير/شباط.ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية، لكن "بي بي سي" ذكرت أن الصفقة من المتوقع أن تبلغ قيمتها 45 مليون يورو (50.14 مليون دولار)، بحد أقصى 15 مليون يورو كإضافات.
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رياضة

ليفربول يتعاقد مع الجناح الكولومبي دياز من بورتو

12:54 GMT 30.01.2022 (تم التحديث: 12:55 GMT 30.01.2022)
© REUTERS / LUISA GONZALEZاللاعب الكولومبي لويس دياز
اللاعب الكولومبي لويس دياز - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / LUISA GONZALEZ
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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، تعاقده مع الجناح الكولومبي لويس دياز قادما من بورتو، بصفقة طويلة الأمد.
وأصبح دياز، الذي سجل 7 أهداف في 31 مباراة مع كولومبيا، أول صفقة لليفربول في فترة الانتقالات الشتوية.
وبحسب بيان ليفربول: "أكمل نادي ليفربول لكرة القدم صفقة التعاقد مع لويس دياز من نادي بورتو، بشرط الحصول على تصريح عمل وتصريح دولي".
ووفقا لتغريدة النادي عبر "تويتر"، سوف يحصل اللاعب على الرقم 23.
وسيعزز دياز الخيارات الهجومية في ليفربول الذي يحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أكثر.
ومن المقرر أن يستضيف فريق يورغن كلوب كارديف سيتي في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم 6 فبراير/شباط.
ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية، لكن "بي بي سي" ذكرت أن الصفقة من المتوقع أن تبلغ قيمتها 45 مليون يورو (50.14 مليون دولار)، بحد أقصى 15 مليون يورو كإضافات.
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