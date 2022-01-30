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https://arabic.sputniknews.com/20220130/ماكرون-خلال-محادثة-مع-رئيسي-إيران-محقة-بعدم-الوثوق-في-الولايات-المتحدة-1057452637.html
ماكرون خلال محادثة مع رئيسي: إيران محقة بعدم الوثوق في الولايات المتحدة
ماكرون خلال محادثة مع رئيسي: إيران محقة بعدم الوثوق في الولايات المتحدة
ناقش الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء السبت، الحاجة إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران والتحقق... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T09:27+0000
2022-01-30T09:27+0000
العالم
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وخلال الاتصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي، ونقلت تفاصيله وكالة "إرنا"، تم استعراض سبل تعزيز العلاقات بين طهران وباريس.ووفقا لها، "أدان الجانبان الهجمات العسكرية على الشعب اليمني".وبحسب الوكالة، قال الرئيس رئيسي: إن "الولايات المتحدة اعترفت بفشل سياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها"، مضيفا أن إيران "أبدت بالفعل الإرادة والجدية للتوصل إلى اتفاق في نهاية المفاوضات".وقال: إن "أي جهود من قبل الأطراف الأخرى في هذا الصدد يجب أن تهدف إلى رفع العقوبات والتحقق والضمانات الصحيحة".وأكد رئيسي على أن "الأمن والاستقرار الإقليميين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحلول الإقليمية وليس التدخل الأجنبي، ودعا المجتمع الدولي إلى الاهتمام بالأوضاع الإنسانية الكارثية في اليمن".بدوره، قال الرئيس الفرنسي، وفقا لما نقلته "إرنا": إن "إيران محقة في عدم الوثوق بالولايات المتحدة، لأن الأزمة الحالية ترجع إلى سلوك أمريكا".ووفقا للوكالة، "تبادل الرئيسان وجهات النظر حول عدد من الموضوعات الإقليمية بما في ذلك الوضع الحالي في لبنان".
https://arabic.sputniknews.com/20220129/بسبب-أوكرانيا-الولايات-المتحدة-تتنازل-أمام-الصين-1057436208.html
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العالم

ماكرون خلال محادثة مع رئيسي: إيران محقة بعدم الوثوق في الولايات المتحدة

09:27 GMT 30.01.2022
© REUTERS / REMO CASILLIالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / REMO CASILLI
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ناقش الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء السبت، الحاجة إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران والتحقق والضمانات السارية للتنفيذ السليم لخطة العمل الشاملة المشتركة.
وخلال الاتصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي، ونقلت تفاصيله وكالة "إرنا"، تم استعراض سبل تعزيز العلاقات بين طهران وباريس.
ووفقا لها، "أدان الجانبان الهجمات العسكرية على الشعب اليمني".
وبحسب الوكالة، قال الرئيس رئيسي: إن "الولايات المتحدة اعترفت بفشل سياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها"، مضيفا أن إيران "أبدت بالفعل الإرادة والجدية للتوصل إلى اتفاق في نهاية المفاوضات".
وقال: إن "أي جهود من قبل الأطراف الأخرى في هذا الصدد يجب أن تهدف إلى رفع العقوبات والتحقق والضمانات الصحيحة".
وأكد رئيسي على أن "الأمن والاستقرار الإقليميين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحلول الإقليمية وليس التدخل الأجنبي، ودعا المجتمع الدولي إلى الاهتمام بالأوضاع الإنسانية الكارثية في اليمن".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
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بدوره، قال الرئيس الفرنسي، وفقا لما نقلته "إرنا": إن "إيران محقة في عدم الوثوق بالولايات المتحدة، لأن الأزمة الحالية ترجع إلى سلوك أمريكا".
ووفقا للوكالة، "تبادل الرئيسان وجهات النظر حول عدد من الموضوعات الإقليمية بما في ذلك الوضع الحالي في لبنان".
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