تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
نهاية البث.. مصر تتأهل إلى المربع الذهبي بعد الفوز على المغرب 2-1
https://arabic.sputniknews.com/20220130/ماكرون-يدعو-إلى-تسريع-المحادثات-حول-الاتفاق-النووي-مع-إيران-1057474916.html
ماكرون يدعو إلى تسريع المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران
ماكرون يدعو إلى تسريع المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران
شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس السبت، لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، على "ضرورة تسريع" الجهود لتحقيق تقدم في المحادثات النووية الإيرانية. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T16:45+0000
2022-01-30T16:45+0000
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
إيران
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517085_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_6dd5181ae5a8f329c326a490d9c15612.jpg
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان اليوم الأحد إن الرئيس أكد خلال مكالمة هاتفية، قناعته بأن الحل الدبلوماسي ممكن وحتمي وشدد على أن أي اتفاق سيتطلب التزاما واضحا وكافيا من جميع الأطراف، بحسب "فرانس برس".جاءت مكالمة ماكرون مع رئيسي السبت بعد يوم من إعلان وسيط الاتحاد الأوروبي أن جولة المفاوضات الأخيرة في فيينا علقت، فيما دعا إلى "قرارات سياسية" لكسر الجمود.يجتمع دبلوماسيون في العاصمة النمساوية للبحث عن انفراجة لإحياء اتفاق 2015 الذي يشمل إيران والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.وقالت الرئاسة الفرنسية: "بعد عدة أشهر من استئناف المفاوضات في فيينا، أصر (ماكرون) على ضرورة الإسراع من أجل تحقيق تقدم ملموس بسرعة في هذا السياق.وشدد ماكرون، خلال "حوار طويل" مع نظيره الإيراني، على حاجة إيران إلى التحلي بنهج بناء والعودة إلى التطبيق الكامل لالتزاماتها.فيما قالت الرئاسة الإيرانية، في بيان مقتضب بعد الاتصال، إن طهران أثبتت استعدادها وتصميمها للتوصل إلى اتفاق تفاوضي.وأضافت أن الالتزامات الغربية بإحياء اتفاق 2015 يجب أن تشمل رفع العقوبات الغربية وإجراءات التحقق من تلك العملية.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/ماكرون-من-حق-إيران-ألا-تثق-بأمريكا-1057445197.html
أخبار إيران
إيران
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517085_79:0:847:576_1920x0_80_0_0_a43739c953f7f54f1e9bd2afc60b370e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, إيران, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون

ماكرون يدعو إلى تسريع المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران

16:45 GMT 30.01.2022
© Photo / Élyséeالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في دبي
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© Photo / Élysée
تابعنا عبر
شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس السبت، لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، على "ضرورة تسريع" الجهود لتحقيق تقدم في المحادثات النووية الإيرانية.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان اليوم الأحد إن الرئيس أكد خلال مكالمة هاتفية، قناعته بأن الحل الدبلوماسي ممكن وحتمي وشدد على أن أي اتفاق سيتطلب التزاما واضحا وكافيا من جميع الأطراف، بحسب "فرانس برس".
جاءت مكالمة ماكرون مع رئيسي السبت بعد يوم من إعلان وسيط الاتحاد الأوروبي أن جولة المفاوضات الأخيرة في فيينا علقت، فيما دعا إلى "قرارات سياسية" لكسر الجمود.
يجتمع دبلوماسيون في العاصمة النمساوية للبحث عن انفراجة لإحياء اتفاق 2015 الذي يشمل إيران والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
ماكرون: من حق إيران ألا تثق بأمريكا
أمس, 21:48 GMT
وقالت الرئاسة الفرنسية: "بعد عدة أشهر من استئناف المفاوضات في فيينا، أصر (ماكرون) على ضرورة الإسراع من أجل تحقيق تقدم ملموس بسرعة في هذا السياق.
وشدد ماكرون، خلال "حوار طويل" مع نظيره الإيراني، على حاجة إيران إلى التحلي بنهج بناء والعودة إلى التطبيق الكامل لالتزاماتها.
فيما قالت الرئاسة الإيرانية، في بيان مقتضب بعد الاتصال، إن طهران أثبتت استعدادها وتصميمها للتوصل إلى اتفاق تفاوضي.
وأضافت أن الالتزامات الغربية بإحياء اتفاق 2015 يجب أن تشمل رفع العقوبات الغربية وإجراءات التحقق من تلك العملية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية