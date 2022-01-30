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https://arabic.sputniknews.com/20220130/ماكرون-يطالب-إيران-بالإفراج-عن-عالمة-فرنسية-مسجونة-في-طهران-1057452935.html
ماكرون يطالب إيران بالإفراج عن عالمة فرنسية مسجونة في طهران
ماكرون يطالب إيران بالإفراج عن عالمة فرنسية مسجونة في طهران
دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى "الإفراج الفوري'' عن عالمة فرنسية تحمل الجنسية الإيرانية مسجونة في إيران. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T09:33+0000
2022-01-30T09:33+0000
إيران
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
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وحسب بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، نشرته "إيه بي"، وجه ماكرون النداء في اتصال هاتفي "طويل''، أمس السبت، مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، طالبه فيها بالإفراج عن فريبا عادلخاه، عالمة الأنثروبولوجيا البالغة من العمر 62 عامًا.وقد احتجزت فريبا عادلخاه في إيران منذ يونيو/حزيران 2019، وظلت قيد الإقامة الجبرية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020، لكن أُعيدت إلى السجن في وقت سابق من هذا الشهر.وفيما حكمت السلطات الإيرانية على عادلخاه بالسجن خمس سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ'' ضد أمن إيران، وصفت السلطات الفرنسية إدانتها بأنها "سياسية بحتة وتعسفية".هذا المواطن هو بنغامين بريير، 36 عامًا، والذي حكم عليه بالسجن ثماني سنوات على خلفية ما وصفه محاميه بتهم تجسس ودعاية.وتم القبض على بريير في مايو/أيار 2020 بعد التقاطه صورا في منطقة صحراوية حيث يُحظر التصوير، وطرح أسئلة على وسائل التواصل الاجتماعي حول الحجاب الإسلامي الإلزامي للنساء في إيران.وتتهم جماعات حقوقية المتشددين في الأجهزة الأمنية الإيرانية باستخدام المعتقلين الأجانب كورقة مساومة مقابل المال أو التأثير في المفاوضات مع الغرب، فيما تنفي طهران ذلك.يشذكر أنه وفي مارس/ آذار من العام 2020، استبدلت إيران وفرنسا الباحث الفرنسي رولان مارشال بالمهندس الإيراني جلال روح الله نجاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/ماكرون-من-حق-إيران-ألا-تثق-بأمريكا-1057445197.html
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إيران, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون

ماكرون يطالب إيران بالإفراج عن عالمة فرنسية مسجونة في طهران

09:33 GMT 30.01.2022
© REUTERS / JOHANNA GERONرئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، قمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل، بلجيكا 16 ديسمبر 2021
رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، قمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل، بلجيكا 16 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / JOHANNA GERON
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دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى "الإفراج الفوري'' عن عالمة فرنسية تحمل الجنسية الإيرانية مسجونة في إيران.
وحسب بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، نشرته "إيه بي"، وجه ماكرون النداء في اتصال هاتفي "طويل''، أمس السبت، مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، طالبه فيها بالإفراج عن فريبا عادلخاه، عالمة الأنثروبولوجيا البالغة من العمر 62 عامًا.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
ماكرون: من حق إيران ألا تثق بأمريكا
أمس, 21:48 GMT
وقد احتجزت فريبا عادلخاه في إيران منذ يونيو/حزيران 2019، وظلت قيد الإقامة الجبرية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020، لكن أُعيدت إلى السجن في وقت سابق من هذا الشهر.
وفيما حكمت السلطات الإيرانية على عادلخاه بالسجن خمس سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ'' ضد أمن إيران، وصفت السلطات الفرنسية إدانتها بأنها "سياسية بحتة وتعسفية".
كما أعرب ماكرون عن "مخاوفه'' من وضع مواطن فرنسي آخر محتجز في إيران مضرب عن الطعام احتجاجًا على معاملته، بحسب بيان الرئاسة الفرنسية.
هذا المواطن هو بنغامين بريير، 36 عامًا، والذي حكم عليه بالسجن ثماني سنوات على خلفية ما وصفه محاميه بتهم تجسس ودعاية.
وتم القبض على بريير في مايو/أيار 2020 بعد التقاطه صورا في منطقة صحراوية حيث يُحظر التصوير، وطرح أسئلة على وسائل التواصل الاجتماعي حول الحجاب الإسلامي الإلزامي للنساء في إيران.

وجاء في البيان الرئاسي الفرنسي أن ماكرون "أصر على ضرورة تسريع مفاوضات الاتفاق النووي لتحقيق تقدم ملموس بسرعة''.

وتتهم جماعات حقوقية المتشددين في الأجهزة الأمنية الإيرانية باستخدام المعتقلين الأجانب كورقة مساومة مقابل المال أو التأثير في المفاوضات مع الغرب، فيما تنفي طهران ذلك.
يشذكر أنه وفي مارس/ آذار من العام 2020، استبدلت إيران وفرنسا الباحث الفرنسي رولان مارشال بالمهندس الإيراني جلال روح الله نجاد.
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