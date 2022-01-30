https://arabic.sputniknews.com/20220130/مايكل-جاكسون-تنمر-على-شقيقته-بهذه-الألفاظ-عندما-كانت-طفلة-بسبب-وزنها-الزائد-1057457920.html

مايكل جاكسون تنمر على شقيقته بهذه الألفاظ عندما كانت طفلة بسبب وزنها الزائد

مايكل جاكسون تنمر على شقيقته بهذه الألفاظ عندما كانت طفلة بسبب وزنها الزائد

كشفت المطربة الأمريكية، جانيت جاكسون، تفاصيل تنمر شقيقها "ملك البوب" الراحل، ‏مايكل جاكسون، عليها وقتما كانت طفلة بسبب وزنها الزائد ونضوجها المبكر.‏ 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T11:27+0000

2022-01-30T11:27+0000

2022-01-30T11:27+0000

مجتمع

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وقالت جاكسون (55 عاما) في فيلم وثائقي جديد عنها عرض مؤخرا وشاركت في إنتاجه، ومكون من 4 أجزاء، إنه عندما كانت في العاشرة من عمرها لاحظت تطور جسدها في سن مبكرة، وهو ما جعل شقيقها مايكل جاكسون يتنمر عليها ويسخر عليها بإطلاق عليها ألفاظ مثل "بقرة" و"حصان" و"خنزيرة"، بحسب موقع "إي" الأمريكي.وفيما أكدت جانيت جاكسون أن تنمر شقيقها الراحل عليها لم يكن بدافع خبيث منه، لكنه ترك أثرا نفسيا مؤلما بداخلها، وتأثرت عاطفيا من كلماته لها.ثمن مزاعم الاعتداء الجنسي على الأطفالمن ناحية أخرى، دافعت جانيت جاكسون عن شقيقها الراحل، مايكل جاكسون، في فيلمها الوثائقي الجديد ضد مزاعم الاعتداء الجنسي على الأطفال، التي رافقته حتى وفاته في عام 2009.لكنها أكدت أنها دفعت ثمنا للمزاعم التي طالت شقيقها، ومنها أنها خسرت صفقة مع شركة "كوكا كولا" للمياه الغازية بعد أن تصدرت المزاعم عناوين الصحف.في عام 1993، ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن مايكل جاكسون كان قيد التحقيق بزعم التحرش بأربعة أولاد، وهو ما نفاه عندما كان على قيد الحياة، ولكن رفعت عائلة أحد الصبية البالغ من العمر 13 عاما دعوى قضائية ضد المغني تتهمه بالاعتداء الجنسي عليه، والتي قام بتسويتها في وقت لاحق.

https://arabic.sputniknews.com/20220125/محمد-رمضان-يرد-على-شقيقة-مايكل-جاكسون-بعد-السخرية-منه-فيديو-1057053361.html

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