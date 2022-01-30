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مباحثات بين وزيري خارجية الكويت وتونس لتعزيز العلاقات
مباحثات بين وزيري خارجية الكويت وتونس لتعزيز العلاقات
أجرى الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي اليوم الأحد، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T08:50+0000
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أخبار تونس اليوم
أخبار الكويت اليوم
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جاء ذلك على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه الكويت حاليا، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).وشملت المباحثات العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.كما بحث الجانبان أحدث التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والمواضيع المطروحة على الاجتماع التشاوري العربي.وتناول الوزيران كذلك مجالات التعاون المتعددة؛ بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الشقيقين، ويدعم مسيرة العمل العربي المشترك.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/وزير-الخارجية-الكويتي-ندعم-حكومة-الوحدة-الوطنية-الليبية-لخروج-البلاد-إلى-بر-الأمان-1057444933.html
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أخبار تونس اليوم, أخبار الكويت اليوم

مباحثات بين وزيري خارجية الكويت وتونس لتعزيز العلاقات

08:50 GMT 30.01.2022
© AP Photo / MUHAMMAD HAMEDالشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت
الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AP Photo / MUHAMMAD HAMED
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أجرى الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي اليوم الأحد، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.
جاء ذلك على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه الكويت حاليا، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
وزير الخارجية الكويتي: ندعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية لخروج البلاد إلى بر الأمان
أمس, 21:36 GMT
وشملت المباحثات العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.
كما بحث الجانبان أحدث التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والمواضيع المطروحة على الاجتماع التشاوري العربي.
وتناول الوزيران كذلك مجالات التعاون المتعددة؛ بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الشقيقين، ويدعم مسيرة العمل العربي المشترك.
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