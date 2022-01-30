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محكمة بالكونغو تقضي بإعدام 50 في قضية قتل خبيرين بالأمم المتحدة
محكمة بالكونغو تقضي بإعدام 50 في قضية قتل خبيرين بالأمم المتحدة
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن محكمة عسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية قضت اليوم السبت، بإعدام نحو 50 متهما في قضية قتل خبيري الأمم المتحدة زايدا كاتالان... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T01:17+0000
2022-01-30T01:17+0000
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وقال توماس فيسي كبير باحثي شؤون الكونغو في المنظمة، إن مسؤول هجرة محلي من بين من صدر الحكم بإعدامهم في حين صدر الحكم على ضابط في الجيش يحمل رتبة كولونيل بالسجن عشر سنوات.وأوقفت الكونغو العمل بعقوبة الإعدام منذ عام 2003، وبالتالي فإن من صدر الحكم بإعدامهم سينفذون حكم السجن مدى الحياة.لكن فيسي وشقيقة زايدا، قالا إن المحققين تجاهلوا احتمال تورط مسؤولين أرفع مستوى وإن المحاكمة لم تكن عنوان الحقيقة.وكانت زايدا، وهي سويدية، وشارب، وهو أمريكي، يحققان في مارس/آذار عام 2017 في عنف وقع بين القوات الحكومية وجماعة مسلحة في منطقة كاساي بوسط الكونغو عندما أوقفهما مسلحون على الطريق واقتادوهما إلى حقل وأعدموهما.وبعد محاكمة استمرت قرابة خمس سنوات تخللتها فترات تأجيل متكررة ووفاة عدد من المتهمين في الحجز أصدرت محكمة عسكرية في مدينة كانانجا حكمها اليوم السبت.
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محكمة بالكونغو تقضي بإعدام 50 في قضية قتل خبيرين بالأمم المتحدة

01:17 GMT 30.01.2022
© AFP 2021 / SEBASTIEN KITSA MUSAYIجنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية خارج كنيسة تيه إيمانويل بوتسيلي الكاثوليكية في بيني 27 يونيو 2021
جنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية خارج كنيسة تيه إيمانويل بوتسيلي الكاثوليكية في بيني 27 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AFP 2021 / SEBASTIEN KITSA MUSAYI
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قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن محكمة عسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية قضت اليوم السبت، بإعدام نحو 50 متهما في قضية قتل خبيري الأمم المتحدة زايدا كاتالان ومايكل شارب في عام 2017.
وقال توماس فيسي كبير باحثي شؤون الكونغو في المنظمة، إن مسؤول هجرة محلي من بين من صدر الحكم بإعدامهم في حين صدر الحكم على ضابط في الجيش يحمل رتبة كولونيل بالسجن عشر سنوات.
وأوقفت الكونغو العمل بعقوبة الإعدام منذ عام 2003، وبالتالي فإن من صدر الحكم بإعدامهم سينفذون حكم السجن مدى الحياة.
لكن فيسي وشقيقة زايدا، قالا إن المحققين تجاهلوا احتمال تورط مسؤولين أرفع مستوى وإن المحاكمة لم تكن عنوان الحقيقة.
صورة بعنوان إيبولا. الكونغو.، للمصور جنوب الأفريقي جون ويسل، في فئة الأخبار الرئيسية. سلسلة صور.، ضمن القائمة القصيرة لمسابقة أندريه ستينين التصوير الصحفي المحترف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
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وكانت زايدا، وهي سويدية، وشارب، وهو أمريكي، يحققان في مارس/آذار عام 2017 في عنف وقع بين القوات الحكومية وجماعة مسلحة في منطقة كاساي بوسط الكونغو عندما أوقفهما مسلحون على الطريق واقتادوهما إلى حقل وأعدموهما.
وبعد محاكمة استمرت قرابة خمس سنوات تخللتها فترات تأجيل متكررة ووفاة عدد من المتهمين في الحجز أصدرت محكمة عسكرية في مدينة كانانجا حكمها اليوم السبت.
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