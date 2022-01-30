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https://arabic.sputniknews.com/20220130/محكمة-بالكونغو-تقضي-بإعدام-50-في-قضية-قتل-خبيرين-بالأمم-المتحدة-1057446008.html
محكمة بالكونغو تقضي بإعدام 50 في قضية قتل خبيرين بالأمم المتحدة
محكمة بالكونغو تقضي بإعدام 50 في قضية قتل خبيرين بالأمم المتحدة
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن محكمة عسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية قضت اليوم السبت، بإعدام نحو 50 متهما في قضية قتل خبيري الأمم المتحدة زايدا كاتالان... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T01:17+0000
2022-01-30T01:17+0000
2022-01-30T01:17+0000
أخبار الكونغو
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وقال توماس فيسي كبير باحثي شؤون الكونغو في المنظمة، إن مسؤول هجرة محلي من بين من صدر الحكم بإعدامهم في حين صدر الحكم على ضابط في الجيش يحمل رتبة كولونيل بالسجن عشر سنوات.وأوقفت الكونغو العمل بعقوبة الإعدام منذ عام 2003، وبالتالي فإن من صدر الحكم بإعدامهم سينفذون حكم السجن مدى الحياة.لكن فيسي وشقيقة زايدا، قالا إن المحققين تجاهلوا احتمال تورط مسؤولين أرفع مستوى وإن المحاكمة لم تكن عنوان الحقيقة.وكانت زايدا، وهي سويدية، وشارب، وهو أمريكي، يحققان في مارس/آذار عام 2017 في عنف وقع بين القوات الحكومية وجماعة مسلحة في منطقة كاساي بوسط الكونغو عندما أوقفهما مسلحون على الطريق واقتادوهما إلى حقل وأعدموهما.وبعد محاكمة استمرت قرابة خمس سنوات تخللتها فترات تأجيل متكررة ووفاة عدد من المتهمين في الحجز أصدرت محكمة عسكرية في مدينة كانانجا حكمها اليوم السبت.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/مطالب-دولية-لمنظمة-الصحة-بالتصدي-للانتهاكات-الجنسية-بعد-فضيحة-الكونغو-1057379528.html
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أخبار الكونغو, أخبار العالم الآن
محكمة بالكونغو تقضي بإعدام 50 في قضية قتل خبيرين بالأمم المتحدة
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن محكمة عسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية قضت اليوم السبت، بإعدام نحو 50 متهما في قضية قتل خبيري الأمم المتحدة زايدا كاتالان ومايكل شارب في عام 2017.
وقال توماس فيسي كبير باحثي شؤون الكونغو في المنظمة، إن مسؤول هجرة محلي من بين من صدر الحكم بإعدامهم في حين صدر الحكم على ضابط في الجيش يحمل رتبة كولونيل بالسجن عشر سنوات.
وأوقفت الكونغو العمل بعقوبة الإعدام منذ عام 2003، وبالتالي فإن من صدر الحكم بإعدامهم
سينفذون حكم السجن مدى الحياة
.
لكن فيسي وشقيقة زايدا، قالا إن المحققين تجاهلوا احتمال تورط مسؤولين أرفع مستوى وإن المحاكمة لم تكن عنوان الحقيقة.
وكانت زايدا، وهي سويدية، وشارب، وهو أمريكي، يحققان في مارس/آذار عام 2017
في عنف وقع بين القوات الحكومية وجماعة مسلحة
في منطقة كاساي بوسط الكونغو عندما أوقفهما مسلحون على الطريق واقتادوهما إلى حقل وأعدموهما.
وبعد محاكمة استمرت قرابة خمس سنوات تخللتها فترات تأجيل متكررة ووفاة عدد من المتهمين في الحجز أصدرت محكمة عسكرية في مدينة كانانجا حكمها اليوم السبت.