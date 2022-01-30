تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220130/محمد-بن-زايد-يبحث-مع-الرئيس-الإسرائيلي-التعاون-بين-البلدين-والمستجدات-في-المنطقة-1057460716.html
محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الإسرائيلي التعاون بين البلدين والمستجدات في المنطقة
محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الإسرائيلي التعاون بين البلدين والمستجدات في المنطقة
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ جوانب التعاون في ضوء "اتفاق السلام الإبراهيمي" الذي وقعه البلدان خلال عام... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T12:30+0000
2022-01-30T12:30+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/1057451361_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_8fda100780e5bcff8fbe4446882cf96a.jpg
جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها ورئيس دولة إسرائيل في قصر الوطن في أبو ظبي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وذكرت الوكالة: "استعرض سموه ورئيس إسرائيل (بن زايد وهرتسوغ) الفرص المتوفرة لتنمية التعاون على جميع المستويات خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية إضافة إلى التكنولوجيا والصحة وغيرها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وتطلعاتهما إلى آفاق أوسع من التعاون المثمر".كما تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة جهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط لما فيه الخير والازدهار لشعوبها، بحسب الوكالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/السفير-الأمريكي-في-إسرائيل-زيارة-هرتسوغ-للإمارات-تاريخية-1057459455.html
https://arabic.sputniknews.com/20220130/الرئيس-الإسرائيلي-هرتسوغ-يصل-إلى-الإمارات-1057451535.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/1057451361_48:0:901:640_1920x0_80_0_0_41e6ef2abf79daaa2089565379f3c953.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الإسرائيلي التعاون بين البلدين والمستجدات في المنطقة

12:30 GMT 30.01.2022
© Photo / Amos Ben-Gershom/ GPOالرئيس الإسرائيلي هرتسوج يصل إلى الإمارات
الرئيس الإسرائيلي هرتسوج يصل إلى الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© Photo / Amos Ben-Gershom/ GPO
تابعنا عبر
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ جوانب التعاون في ضوء "اتفاق السلام الإبراهيمي" الذي وقعه البلدان خلال عام 2020.
جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها ورئيس دولة إسرائيل في قصر الوطن في أبو ظبي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
الرئيس الإسرائيلي هرتسوج يصل إلى الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
السفير الأمريكي في إسرائيل: زيارة هرتسوغ للإمارات "تاريخية"
12:06 GMT
وذكرت الوكالة: "استعرض سموه ورئيس إسرائيل (بن زايد وهرتسوغ) الفرص المتوفرة لتنمية التعاون على جميع المستويات خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية إضافة إلى التكنولوجيا والصحة وغيرها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وتطلعاتهما إلى آفاق أوسع من التعاون المثمر".
كما تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة جهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط لما فيه الخير والازدهار لشعوبها، بحسب الوكالة.
الرئيس الإسرائيلي هرتسوج يصل إلى الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ يصل إلى الإمارات
08:28 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية