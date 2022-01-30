محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الإسرائيلي التعاون بين البلدين والمستجدات في المنطقة

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها ورئيس دولة إسرائيل في قصر الوطن في أبو ظبي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وذكرت الوكالة: "استعرض سموه ورئيس إسرائيل (بن زايد وهرتسوغ) الفرص المتوفرة لتنمية التعاون على جميع المستويات خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية إضافة إلى التكنولوجيا والصحة وغيرها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وتطلعاتهما إلى آفاق أوسع من التعاون المثمر".كما تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة جهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط لما فيه الخير والازدهار لشعوبها، بحسب الوكالة.
وذكرت الوكالة: "استعرض سموه ورئيس إسرائيل (بن زايد وهرتسوغ) الفرص المتوفرة لتنمية التعاون على جميع المستويات خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية إضافة إلى التكنولوجيا والصحة وغيرها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وتطلعاتهما إلى آفاق أوسع من التعاون المثمر".
كما تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة جهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط لما فيه الخير والازدهار لشعوبها، بحسب الوكالة.