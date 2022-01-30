https://arabic.sputniknews.com/20220130/محمد-بن-زايد-يشكر-هرتسوغ-على-دعم-إسرائيل-للإمارات-بعد-هجوم-أنصار-الله-1057466346.html

محمد بن زايد يشكر هرتسوغ على دعم إسرائيل للإمارات بعد هجوم "أنصار الله"

محمد بن زايد يشكر هرتسوغ على دعم إسرائيل للإمارات بعد هجوم "أنصار الله"

أعرب ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد عن شكره لرئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ على إبداء بلاده دعمها للإمارات بعد هجوم "أنصار الله". 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T14:31+0000

2022-01-30T14:31+0000

2022-01-30T14:31+0000

إسرائيل

يتسحق هرتسوغ

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جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، اليوم الأحد، في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية، حيث يجري هرتسوغ أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى الدولة الخليجية التي وقعت بلاده معها اتفاق سلام منتصف سبتمبر/أيلول 2020.وأدان هرتسوغ خلال اللقاء الذي استمر لأكثر من ساعتين الهجوم الذي نفذته "أنصار الله" على أبوظبي في 17 من الشهر الجاري وأسفر عن مقتل 3 وإصابة 6.وقال الرئيس الإسرائيلي وفق بيان لمكتبه نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت": "نحن نؤيد مطالبكم الأمنية بشكل كامل وندين عن أي نوع من الاعتداء على سيادتكم من قبل المنظمات الإرهابية. نحن هنا معا لإيجاد السبل والوسائل لتحقيق الأمن الكامل لمن يسعون للسلام في منطقتنا. شكرا جزيلا لك".من جانبه، قال ولي عهد بوظبي: "بادئ ذي بدء، أشكرك أنت وبلدك على موقفك من الهجمات الإرهابية الأخيرة على المنشآت المدنية في الإمارات".وتابع بن زايد: "هذا الموقف يعبر عن وجهة نظرنا المشتركة فيما يتعلق بالتهديدات التي تهدد استقرار المنطقة والسلام، لا سيما تلك التي تشكلها الميليشيات والتنظيمات الإرهابية وكذلك فهمنا المشترك لأهمية اتخاذ موقف صارم ضدها".وأضاف: "تأتي زيارتكم، فخامة الرئيس، بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء (الإسرائيلي) نفتالي بينيت إلى الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يثبت أن علاقاتنا تتقدم بكامل قوتها، وأن هناك رغبة قوية ومشتركة في تقويتها لصالح بلداننا ومواطنينا".ومضى ولي عهد أبوظبي بقوله: "شكلت الاتفاقيات الإبراهيمية تغييرا تاريخيا هاما يجسد نهج السلام الذي تؤمن به دولة الإمارات، لقد مهد الطريق لتعزيز شراكتنا، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والابتكار والصحة والطاقة وغير ذلك".من جانبه، غرد هرتسوغ على حسابه بتويتر قائلا: "أتقدم بجزيل الشكر لولي العهد، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حفاوة الاستقبال وعلى الضيافة الكريمة في قصره. الشرق الأوسط يبدأ عهداً جديداً بفضل القرارات الشجاعة لسموه ولقادة آخرين بتطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل. تحدثنا عن مستقبل الشراكة الجديدة والحيوية بين الدولتين".ووصل الرئيس الإسرائيلي إلى الإمارات، في وقت سابق اليوم، رفقة زوجته ميخال في زيارة هي الأولى من نوعها إلى الدولة الخليجية.وكان في استقبال هرتسوغ في أبوظبي، وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد.

https://arabic.sputniknews.com/20220130/الرئيس-الإسرائيلي-هرتسوغ-يصل-إلى-الإمارات-1057451535.html

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إسرائيل, يتسحق هرتسوغ, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم