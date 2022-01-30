محمد صبحي: رفضت عرض مسرحيتي مقابل 4 ملايين دولار في موسم الرياض

وانتقد صبحي متداولي هذه الأخبار، الذين يرى أن هدفهم الأول هو الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن ما يتم تداوله من تصريحات على لسانه هي تصريحات مغلوطة تم اقتطاعها من سياق كلامه عن الفن في السعودية، بحسب ما نشره موقع "مصراوي المصري"، اليوم الأحد.وتابع: "إنهم يؤولون تصريحا قديما ويعيدون صناعته بحثا عن (التريند)، مشيرا إلى أن تصريح "الرياض أصبحت عاصمة الفن في الوطن العربي" قلته تعليقا على أن الرياض تحولت في ظرف عام كامل إلى عاصمة الفن في الوطن العربي.واستطرد: "هذا التصريح كان منذ شهر وليس بالأمس أو اليوم"، مضيفا: "عندما قلت هذا التصريح عبرت عن ألمي الشديد لما وصل إليه الفن المصري من تدهور".وقال الفنان المصري الكبير محمد صبحي إنه تفاجأ بمن يتهمه بمجاملة المسؤولين في السعودية، مضيفا: "لماذا أجاملهم وأنا الفنان المصري الوحيد الذي رفض 4 ملايين دولار مقابل عرض مسرحيتي (خيبتنا) بموسم الرياض".وتابع صبحي: "رفضت عرض المسرحية تحت شعار ترفيه لأن ما أقدمه من أعمال مسرحية لها رسالة ومضمون، وجانب منه ترفيهي"، مضيفا: "أعربت للمسؤولين عن موسم الرياض عن استعدادي لعرض المسرحية مجانا، ولكن في إطار آخر غير الترفيه".وتابع: "أقدم عروضا مسرحية آخرها مسرحية (نجوم الظهر) وأعتقد أن هذا الرأي لا يغضب أحد".وقال صبحي: "السعودية دولة شقيقة ونحلم أن يكون بها صحوة فنية منذ فترة طويلة وأشعر بالسعادة لما وصلت إليه حاليا"، مضيفا: "لكن في النهاية تبقى مكانة مصر رائدة بحكم التاريخ والواقع وكل شيء من مئات السنين".وتابع: "أي فنان عربي لا يعرف طريقا للشهرة إلا إذا احتضنته القاهرة وقدمته للعالم العربي"، مضيفا: "لن يزايد أحد على حبي لبلدي وللفن المصري".
علق الفنان المصري محمد صبحي، على ما يتم تداوله من أخبار تتحدث عن مجاملته لمسؤولين سعوديين بشأن وضع الفن في المملكة العربية السعودية.
وانتقد صبحي متداولي هذه الأخبار، الذين يرى أن هدفهم الأول هو الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن ما يتم تداوله من تصريحات على لسانه هي تصريحات مغلوطة تم اقتطاعها من سياق كلامه عن الفن في السعودية، بحسب ما نشره موقع "مصراوي المصري"، اليوم الأحد.
وقال محمد صبحي: "كل من يقف وراء حملة الهجوم ضدي على مواقع التواصل الاجتماعي جهلاء".
وتابع: "إنهم يؤولون تصريحا قديما ويعيدون صناعته بحثا عن (التريند)، مشيرا إلى أن تصريح "الرياض أصبحت عاصمة الفن في الوطن العربي" قلته تعليقا على أن الرياض تحولت في ظرف عام كامل إلى عاصمة الفن في الوطن العربي.
واستطرد: "هذا التصريح كان منذ شهر وليس بالأمس أو اليوم"، مضيفا: "عندما قلت هذا التصريح عبرت عن ألمي الشديد لما وصل إليه الفن المصري من تدهور".
وقال الفنان المصري الكبير محمد صبحي إنه تفاجأ بمن يتهمه بمجاملة المسؤولين في السعودية، مضيفا: "لماذا أجاملهم وأنا الفنان المصري الوحيد الذي رفض 4 ملايين دولار مقابل عرض مسرحيتي (خيبتنا) بموسم الرياض".
وتابع صبحي: "رفضت عرض المسرحية تحت شعار ترفيه لأن ما أقدمه من أعمال مسرحية لها رسالة ومضمون، وجانب منه ترفيهي"، مضيفا: "أعربت للمسؤولين عن موسم الرياض عن استعدادي لعرض المسرحية مجانا، ولكن في إطار آخر غير الترفيه".
رفضت العمل في هذه الأجواء وفضلت العمل في بلدي لتقديم الفن الذي أريده حتى لو على خشبة مسرح بالصحراء.
محمد صبحي
فنان مصري
وتابع: "أقدم عروضا مسرحية آخرها مسرحية (نجوم الظهر) وأعتقد أن هذا الرأي لا يغضب أحد".
وقال صبحي: "السعودية دولة شقيقة ونحلم أن يكون بها صحوة فنية منذ فترة طويلة وأشعر بالسعادة لما وصلت إليه حاليا"، مضيفا: "لكن في النهاية تبقى مكانة مصر رائدة بحكم التاريخ والواقع وكل شيء من مئات السنين".
وتابع: "أي فنان عربي لا يعرف طريقا للشهرة إلا إذا احتضنته القاهرة وقدمته للعالم العربي"، مضيفا: "لن يزايد أحد على حبي لبلدي وللفن المصري".