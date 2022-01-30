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https://arabic.sputniknews.com/20220130/مزارعو-الأردن-يطالبون-بإلغاء-شرط-الضمان-الاجتماعي-1057449551.html
مزارعو الأردن يطالبون بإلغاء شرط الضمان الاجتماعي
مزارعو الأردن يطالبون بإلغاء شرط الضمان الاجتماعي
وجه تجمع المزارعين في الأردن طلبا إلى الحكومة، يدعو إلى إلغاء شرط الضمان الاجتماعي للعمالة الوافدة، والذي تبلغ نسبته 21% من الراتب. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T07:42+0000
2022-01-30T07:42+0000
2022-01-30T07:42+0000
أخبار الأردن
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ونقل موقع "عمون" عن الناطق الإعلامي باسم تجمع مزارعي الأردن ناجح الكركي، أمس السبت، أن التجمع يطالب بأن يكون الضمان اختياريا وليس إجباريا.ولفت الكركي إلى أن المزارع الذي يعمل لديه 10 عمال يتكلف 5500 دينار سنويا بسبب هذا الضمان.وحث تجمع المزارعين الحكومة على تخفيض أسعار رسوم تصاريح العمل من 420 دينارا إلى 300.كما دعا التجمع الحكومة إلى تسهيل قرارات استقدام العمالة الوافدة من كافة الجنسيات.وأشار أبو كركي إلى أن التجمع سوف ينظم تظاهرة أمام مجلس النواب هذا الأسبوع لتنفيذ مطالبهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/رئيس-وزراء-الأردن-ينقل-رسالة-شفوية-من-الملك-لولي-عهد-أبو-ظبي-1057448812.html
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أخبار الأردن
مزارعو الأردن يطالبون بإلغاء شرط الضمان الاجتماعي
وجه تجمع المزارعين في الأردن طلبا إلى الحكومة، يدعو إلى إلغاء شرط الضمان الاجتماعي للعمالة الوافدة، والذي تبلغ نسبته 21% من الراتب.
ونقل
موقع "عمون"
عن الناطق الإعلامي باسم تجمع مزارعي الأردن ناجح الكركي، أمس السبت، أن التجمع يطالب بأن يكون الضمان اختياريا وليس إجباريا.
ولفت الكركي إلى أن المزارع الذي يعمل لديه 10 عمال يتكلف 5500 دينار سنويا بسبب هذا الضمان.
وحث تجمع المزارعين الحكومة على تخفيض أسعار رسوم تصاريح العمل من 420 دينارا إلى 300.
كما دعا التجمع الحكومة إلى تسهيل قرارات استقدام العمالة الوافدة من كافة الجنسيات.
وأشار أبو كركي إلى أن التجمع سوف ينظم تظاهرة أمام مجلس النواب هذا الأسبوع لتنفيذ مطالبهم.