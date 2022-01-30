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https://arabic.sputniknews.com/20220130/مصدر-بالخارجية-السورية-لسبوتنيك-وزير-خارجية-عُمان-يزور-دمشق-غدا-للقاء-الرئيس-بشار-الأسد-1057467338.html
مصدر بالخارجية السورية لسبوتنيك: وزير خارجية عُمان يزور دمشق غدا للقاء الرئيس بشار الأسد
مصدر بالخارجية السورية لسبوتنيك: وزير خارجية عُمان يزور دمشق غدا للقاء الرئيس بشار الأسد
أكد مصدر بوزارة الخارجية السورية لسبوتنيك، اليوم الأحد، أن وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر بن حمد البوسعيدي، سيتوجه للعاصمة السورية دمشق غدا للقاء الرئيس السوري،... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T14:43+0000
2022-01-30T14:43+0000
العالم العربي
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دمشق- سبوتنيك. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لسبوتنيك، إن البوسعيدي سيصل دمشق غدا في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس بشار الأسد، ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد.وأضاف المصدر أن "البوسعيدي سيبحث مع المسؤولين السوريين العلاقات الثنائية بين السلطنة وسوريا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".في غضون ذلك، قال الأمين العام لجامعة لدول العربية أحمد أبو الغيط إن مسألة عودة سوريا إلى الجامعة لم تُطرح للنقاش خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في الكويت.وأوضح أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح عقب الاجتماع، أنه "لم يُطرح في اجتماع وزراء خارجية العرب اليوم مسألة عودة سوريا للجامعة العربية ولكن ناقشنا الأزمة السورية بشكل عام".وأضاف أبو الغيط "موضوع عودة دولة لشغل مقعدها يسبقه دائمًا مداولات ومشاورات وطرح مشروع قرار، ويجب استعراض رؤية الدول الأعضاء حول ما هو المطلوب من الجانب السوري، كل ذلك لم نصل إليه بعد وبالتالي لم يتم طرح الأمر اليوم".
https://arabic.sputniknews.com/20220130/أبو-الغيط-ينفي-طرح-مسألة-عودة-سوريا-للجامعة-العربية-1057465501.html
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العالم العربي

مصدر بالخارجية السورية لسبوتنيك: وزير خارجية عُمان يزور دمشق غدا للقاء الرئيس بشار الأسد

14:43 GMT 30.01.2022
© AFP 2021 / MAZEN MAHDIوزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي
وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AFP 2021 / MAZEN MAHDI
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أكد مصدر بوزارة الخارجية السورية لسبوتنيك، اليوم الأحد، أن وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر بن حمد البوسعيدي، سيتوجه للعاصمة السورية دمشق غدا للقاء الرئيس السوري، بشار الأسد.
دمشق- سبوتنيك. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لسبوتنيك، إن البوسعيدي سيصل دمشق غدا في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس بشار الأسد، ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

وأضاف المصدر أن "البوسعيدي سيبحث مع المسؤولين السوريين العلاقات الثنائية بين السلطنة وسوريا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".
في غضون ذلك، قال الأمين العام لجامعة لدول العربية أحمد أبو الغيط إن مسألة عودة سوريا إلى الجامعة لم تُطرح للنقاش خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في الكويت.
مقعد سوريا في الجامعة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
أبو الغيط ينفي طرح مسألة عودة سوريا للجامعة العربية
14:13 GMT
وأوضح أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح عقب الاجتماع، أنه "لم يُطرح في اجتماع وزراء خارجية العرب اليوم مسألة عودة سوريا للجامعة العربية ولكن ناقشنا الأزمة السورية بشكل عام".
وأضاف أبو الغيط "موضوع عودة دولة لشغل مقعدها يسبقه دائمًا مداولات ومشاورات وطرح مشروع قرار، ويجب استعراض رؤية الدول الأعضاء حول ما هو المطلوب من الجانب السوري، كل ذلك لم نصل إليه بعد وبالتالي لم يتم طرح الأمر اليوم".
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