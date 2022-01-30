مصرع 18 على الأقل بسبب أمطار غزيرة في البرازيل

بوينس آيرس - سبوتنيك. وقال حاكم الولاية جواو دوريا، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد "تعازينا لعائلات وأصدقاء الضحايا الـ18، تجري حاليا عمليات الإنقاذ وقد وجهت بتخصيص الموارد لمساعدة المتضررين".يأتي ذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من موجة فيضانات عارمة ضربت 19 مدينة برازيلية، حيث قامت السلطات بإجلاء المواطنين، وأطلقت حكومة ولاية باهيا والحكومة الفدرالية عملية مشتركة بمشاركة أفراد وطائرات ومعدات لإغاثة السكان المحاصرين في المناطق التي غمرتها الفيضانات.وضربت الفيضانات البرازيل بعدما هطلت أمطار غزيرة على 19 مدينة بينها غوراتينغا وإيتورورو وكواراتشي في جنوب الولاية.وأعلنت السلطات في البرازيل أن أكثر من 11 ألف شخص اضطروا لمغادرة منازلهم في باهيا حيث تولت السلطات تقديم مساعدات لعدد منهم بسبب فيضانات في 19 بلدية في هذه الولاية البرازيلية.
لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم، جراء تساقط أمطار غزيرة، في ولاية ساو باولو في جنوب شرق البرازيل.
بوينس آيرس - سبوتنيك. وقال حاكم الولاية جواو دوريا، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد "تعازينا لعائلات وأصدقاء الضحايا الـ18، تجري حاليا عمليات الإنقاذ وقد وجهت بتخصيص الموارد لمساعدة المتضررين".
يأتي ذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من موجة فيضانات عارمة ضربت 19 مدينة برازيلية، حيث قامت السلطات بإجلاء المواطنين، وأطلقت حكومة ولاية باهيا والحكومة الفدرالية عملية مشتركة بمشاركة أفراد وطائرات ومعدات لإغاثة السكان المحاصرين في المناطق التي غمرتها الفيضانات.
وضربت الفيضانات البرازيل بعدما هطلت أمطار غزيرة على 19 مدينة بينها غوراتينغا وإيتورورو وكواراتشي في جنوب الولاية.
وأعلنت السلطات في البرازيل أن أكثر من 11 ألف شخص اضطروا لمغادرة منازلهم في باهيا حيث تولت السلطات تقديم مساعدات لعدد منهم بسبب فيضانات في 19 بلدية في هذه الولاية البرازيلية.