https://arabic.sputniknews.com/20220130/مصر-هزة-أرضية-شمال-دمياط-1057455814.html

مصر... هزة أرضية شمال دمياط

مصر... هزة أرضية شمال دمياط

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، اليوم ‏الأحد، تسجيل هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر‎.‎ 30.01.2022, سبوتنيك عربي

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وجاء في بيان المعهد، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت صباح اليوم (الساعة 10:22 بالتوقيت المحلي) هزة أرضية على بعد حوالي 159 كيلومترا شمال مدينة دمياط، وفقا لفضائية "صدى البلد" المصرية.وأوضح المعهد أنه لم يرد إليه ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية، أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.وتأتي الهزة الأرضية في شمال دمياط بعد مرور أسبوع من تسجيل حدوث هزة أرضية بالقرب من السويس بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر.وكان رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، الدكتور خالد القاضي، أكد مؤخرا تعرض البلاد لزلازل كل يوم.وقال في تصريحات عبر فضائية "صدى البلاد"، إن العام الماضي سجل ما يقرب من ألف هزة أرضية في مصر.

https://arabic.sputniknews.com/20211012/هزة-أرضية-في-مصر-يشعر-بها-سكان-القاهرة-وعدد-من-المحافظات-1050412347.html

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