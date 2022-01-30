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https://arabic.sputniknews.com/20220130/معلومات-عن-طائرة-النقل-العسكري-سوبر-هيركوليز-1057470418.html
معلومات عن طائرة النقل العسكري "سوبر هيركوليز"
معلومات عن طائرة النقل العسكري "سوبر هيركوليز"
تمثل "سي 130 جيه 30 سوبر هيركليز" نسخة أكبر حجما من طائرات النقل العسكرية الأمريكية "سي - 130 جيه" وهي جزء من صفقة أسلحة محتملة لمصر، أعلنت عنها وزارة الخارجية... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T15:23+0000
2022-01-30T15:23+0000
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وبحسب بيان الخارجية الأمريكية فإن الصفقة المحتملة تشمل 12 طائرة نقل عسكري من هذا الطراز، وهي طائرة نقل عسكري يمكن استخدامها في نقل الجنود والعتاد العسكري وعمليات الإنزال المظلي.
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معلومات عن طائرة النقل العسكري "سوبر هيركوليز"

15:23 GMT 30.01.2022
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تمثل "سي 130 جيه 30 سوبر هيركليز" نسخة أكبر حجما من طائرات النقل العسكرية الأمريكية "سي - 130 جيه" وهي جزء من صفقة أسلحة محتملة لمصر، أعلنت عنها وزارة الخارجية الأمريكية، في يناير/ كانون الثاني 2022.
معلومات عن طائرة النقل العسكري سوبر هيركوليز - سبوتنيك عربي
وبحسب بيان الخارجية الأمريكية فإن الصفقة المحتملة تشمل 12 طائرة نقل عسكري من هذا الطراز، وهي طائرة نقل عسكري يمكن استخدامها في نقل الجنود والعتاد العسكري وعمليات الإنزال المظلي.
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