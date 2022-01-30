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https://arabic.sputniknews.com/20220130/معلومات-عن-طائرة-النقل-العسكري-سوبر-هيركوليز-1057470418.html
معلومات عن طائرة النقل العسكري "سوبر هيركوليز"
معلومات عن طائرة النقل العسكري "سوبر هيركوليز"
تمثل "سي 130 جيه 30 سوبر هيركليز" نسخة أكبر حجما من طائرات النقل العسكرية الأمريكية "سي - 130 جيه" وهي جزء من صفقة أسلحة محتملة لمصر، أعلنت عنها وزارة الخارجية... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T15:23+0000
2022-01-30T15:23+0000
2022-01-30T15:23+0000
انفوجرافيك
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وبحسب بيان الخارجية الأمريكية فإن الصفقة المحتملة تشمل 12 طائرة نقل عسكري من هذا الطراز، وهي طائرة نقل عسكري يمكن استخدامها في نقل الجنود والعتاد العسكري وعمليات الإنزال المظلي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
معلومات عن طائرة النقل العسكري "سوبر هيركوليز"
تمثل "سي 130 جيه 30 سوبر هيركليز" نسخة أكبر حجما من طائرات النقل العسكرية الأمريكية "سي - 130 جيه" وهي جزء من صفقة أسلحة محتملة لمصر، أعلنت عنها وزارة الخارجية الأمريكية، في يناير/ كانون الثاني 2022.
وبحسب بيان الخارجية الأمريكية فإن الصفقة المحتملة تشمل 12 طائرة نقل عسكري من هذا الطراز، وهي طائرة نقل عسكري يمكن استخدامها في نقل الجنود والعتاد العسكري وعمليات الإنزال المظلي.