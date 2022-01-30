مقتل عشرات المدنيين وإحراق منازل وسط نيجيريا

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد موقع "ديلي تراست" المحلي، اليوم الأحد، بمقتل العشرات وحرق العديد من المنازل إثر هجوم مسلح شنه مجهولون صباحا استهدف مجتمعات "غالاديما-كوغو" و"غالكوغو" في منطقة "شيرورو الحكومية المحلية" في ولاية نيجر (وسط نيجيريا).من جانبه، قال رئيس منطقة شيرورو الحكومية المحلية، سليمان داودا تشوكوبا، إنه ليس من الممكن تحديد عدد الضحايا ولكنه تم العثور على جثث 11 شخصا ونقل 9 إلى المستشفى لتلقي العلاج"، وأضاف أن "عدد المهاجمين تجاوز المئات وكانوا مزودين بأسلحة متطورة".يُشار إلى أنه في 22 من الشهر الجاري، اختطفت جماعة بوكو حرام الإرهابية (المحظورة في روسيا)، ما لا يقل عن 17 فتاة خلال هجوم على إحدى القرى بولاية بورنو، شمالي نيجيريا.وقالت مصادر نقلا عن مدنيين أن المسلحين هاجموا القرية في المساء، وقاموا بإحراق أكثر من 20 منزلا، بما في ذلك كنيسة، قبل اختطاف الفتيات، فيما فر الكثير من أهالي القرى المجاورة إلى الأدغال وقرى أخرى خوفا من أن تشن حركة بوكو حرام هجوما مماثلا على قراهم.ومؤخرا، قُتل العشرات من المدنيين إثر هجوم شنه قطاع طرق في ولاية كيبي غربي نيجيريا، أحرقوا خلاله العديد من المنازل وجثث القتلى.
لقي العشرات من المدنيين مصرعهم وأُحرقت العديد من المنازل إثر هجوم مسلح شنه مجهولون في ولاية "نيجر" وسط نيجيريا.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد موقع "ديلي تراست" المحلي، اليوم الأحد، بمقتل العشرات وحرق العديد من المنازل إثر هجوم مسلح شنه مجهولون صباحا استهدف مجتمعات "غالاديما-كوغو" و"غالكوغو" في منطقة "شيرورو الحكومية المحلية" في ولاية نيجر (وسط نيجيريا).
وأضاف الموقع أن "المسلحين شنوا هجماتهم بعد التخلص من أفراد الأمن"، مشيرا إلى "رفض ضابط العلاقات العامة في قيادة شرطة ولاية نيجر، واسيو أبيادوم التعليق على هذا الأمر".
من جانبه، قال رئيس منطقة شيرورو الحكومية المحلية، سليمان داودا تشوكوبا، إنه ليس من الممكن تحديد عدد الضحايا ولكنه تم العثور على جثث 11 شخصا ونقل 9 إلى المستشفى لتلقي العلاج"، وأضاف أن "عدد المهاجمين تجاوز المئات وكانوا مزودين بأسلحة متطورة".
يُشار إلى أنه في 22 من الشهر الجاري، اختطفت جماعة بوكو حرام الإرهابية (المحظورة في روسيا)، ما لا يقل عن 17 فتاة خلال هجوم على إحدى القرى بولاية بورنو، شمالي نيجيريا.
وقالت مصادر نقلا عن مدنيين أن المسلحين هاجموا القرية في المساء، وقاموا بإحراق أكثر من 20 منزلا، بما في ذلك كنيسة، قبل اختطاف الفتيات، فيما فر الكثير من أهالي القرى المجاورة إلى الأدغال وقرى أخرى خوفا من أن تشن حركة بوكو حرام هجوما مماثلا على قراهم.
ومؤخرا، قُتل العشرات من المدنيين إثر هجوم شنه قطاع طرق في ولاية كيبي غربي نيجيريا، أحرقوا خلاله العديد من المنازل وجثث القتلى.