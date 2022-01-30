https://arabic.sputniknews.com/20220130/مقتل-عشرات-المدنيين-وإحراق-منازل-وسط-نيجيريا-1057472751.html

مقتل عشرات المدنيين وإحراق منازل وسط نيجيريا

مقتل عشرات المدنيين وإحراق منازل وسط نيجيريا

لقي العشرات من المدنيين مصرعهم وأُحرقت العديد من المنازل إثر هجوم مسلح شنه مجهولون في ولاية "نيجر" وسط نيجيريا. 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T15:54+0000

2022-01-30T15:54+0000

2022-01-30T15:54+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد موقع "ديلي تراست" المحلي، اليوم الأحد، بمقتل العشرات وحرق العديد من المنازل إثر هجوم مسلح شنه مجهولون صباحا استهدف مجتمعات "غالاديما-كوغو" و"غالكوغو" في منطقة "شيرورو الحكومية المحلية" في ولاية نيجر (وسط نيجيريا).من جانبه، قال رئيس منطقة شيرورو الحكومية المحلية، سليمان داودا تشوكوبا، إنه ليس من الممكن تحديد عدد الضحايا ولكنه تم العثور على جثث 11 شخصا ونقل 9 إلى المستشفى لتلقي العلاج"، وأضاف أن "عدد المهاجمين تجاوز المئات وكانوا مزودين بأسلحة متطورة".يُشار إلى أنه في 22 من الشهر الجاري، اختطفت جماعة بوكو حرام الإرهابية (المحظورة في روسيا)، ما لا يقل عن 17 فتاة خلال هجوم على إحدى القرى بولاية بورنو، شمالي نيجيريا.وقالت مصادر نقلا عن مدنيين أن المسلحين هاجموا القرية في المساء، وقاموا بإحراق أكثر من 20 منزلا، بما في ذلك كنيسة، قبل اختطاف الفتيات، فيما فر الكثير من أهالي القرى المجاورة إلى الأدغال وقرى أخرى خوفا من أن تشن حركة بوكو حرام هجوما مماثلا على قراهم.ومؤخرا، قُتل العشرات من المدنيين إثر هجوم شنه قطاع طرق في ولاية كيبي غربي نيجيريا، أحرقوا خلاله العديد من المنازل وجثث القتلى.

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