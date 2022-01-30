https://arabic.sputniknews.com/20220130/مقتل-4-لبنانيين-في-العراق-قاتلوا-مع-تنظيم-داعش-1057458343.html

مقتل 4 لبنانيين في العراق قاتلوا مع تنظيم "داعش"

مقتل 4 لبنانيين في العراق قاتلوا مع تنظيم "داعش"

انتشرت أخبار عن مقتل لبنانيين في العراق، وذلك مباشرة بعد إعلان خلية الإعلام الأمني في العراق، يوم أمس السبت، عن مقتل 9 عناصر إرهابية، ضمن المجموعة المتورطة في... 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T11:35+0000

2022-01-30T11:35+0000

2022-01-30T11:35+0000

العالم العربي

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وفي هذا السياق نشرت عشيرة آل سيف الدين على صفحتها في "فيسبوك" صورة للأفراد، الذين قتلوا في العراق مرفقة بعبارة "إن لله وإن إليه راجعون".وتشير المعلومات أن عشرات الشبان اختفوا على مدى عدة أشهر ليتبين لاحقا أنهم التحقوا بتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) في العراق، من خلال اتصالات أجروها مع عائلاتهم وأبلغوهم عن تواجدهم داخل العراق.وكان الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية يحي الرسول، قد نشر عدة تغريدات يوم أمس السبت، في "تويتر" قال فيها، إن "جهاز الأمن الوطني وبجهود مستمرة من تحديد الموقع الدقيق لمكان المجموعة الإرهابية في حاوي العظيم، ضمن قاطع عمليات ديالى التي قامت بهذا العمل الإجرامي".وتابع: "باشرت خلية الاستهداف المشترك في قيادة العمليات المشتركة وقيادة القوة الجوية بالتخطيط والمتابعة ولساعات متواصلة، إذ تم القصاص منهم بتوجيه ثلاث ضربات دقيقة بواسطة طائرات "اف-16" العراقية، أسفرت حتى الآن عن قتل 9 عناصر إرهابية، ومازال الواجب مستمرا لدك رؤوس العناصر الإرهابية".يذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابي كان قد شن هجوما مسلحا على أحد مقار الجيش العراقي في ديالي شرق العراق، قتل فيه 11 جنديا أحدهم ضابط برتبة ملازم.

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العالم العربي