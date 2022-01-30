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https://arabic.sputniknews.com/20220130/ممرضتان-تجمعان-15-مليون-دولار-من-تزوير-بطاقات-لقاح-كورونا-1057462680.html
ممرضتان تجمعان 1.5 مليون دولار من تزوير بطاقات لقاح كورونا
ممرضتان تجمعان 1.5 مليون دولار من تزوير بطاقات لقاح كورونا
اتهمت ممرضتان في لونغ آيلاند في نيويورك بتزوير بطاقات التطعيم الخاصة بفيروس كورونا، والتلاعب بقاعدة بيانات الولاية، في عملية احتيال يُزعم أنها جمعت أكثر من 1.5... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T13:13+0000
2022-01-30T13:13+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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اعتقل المدعي العام لمقاطعة سوفولك يوم الجمعة، جولي ديفونو، 49 عاما، مالكة ومشغلة مركز لطب الأطفال وموظفتها ماريسا أورارو، 44، بعد تلقيه شكوى، بحسب "سي إن بي سي".في الفترة بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 إلى يناير/ كانون الثاني 2022، يُزعم أن السيدتين قامتا بتزوير بطاقات التطعيم، وحصلتا 220 دولارا مقابل كل منها و85 دولارا لكل طفل، مع التلاعب بقاعدة بيانات نظام معلومات التحصين في ولاية نيويورك.وقال المدعون إنه في مناسبة واحدة أو أكثر، أنشأت السيداتان سجلات تشير إلى إعطاء اللقاح لمخبر سري على الرغم من عدم إعطاء اللقاح مطلقا.وقال العميل الخاص سكوت لامبيرت في بيان أعلن فيه الاتهامات: "تزوير بطاقات التطعيم وإدخال معلومات كاذبة في قاعدة بيانات الولاية المستخدمة لتتبع سجلات التطعيم؛ تعرض صحة الآخرين ورفاههم للخطر، وتقوض الجهود المبذولة لإبطاء انتشار الفيروس".أثناء تفتيش منزل ديفونو، قال المسؤولون إن الضباط صادروا ما يقرب من 900 ألف دولار. كما زُعم أنهم عثروا على دفتر أستاذ يوثق الأرباح من المخطط والتي تزيد على 1.5 مليون دولار.
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

ممرضتان تجمعان 1.5 مليون دولار من تزوير بطاقات لقاح كورونا

13:13 GMT 30.01.2022
© REUTERS / SHAWN ROCCO/DUKE UNIVERSITYطفلة تتلقى تلقيحا لواحد من جرعتين مخفضتين 10 ميكروغرام من لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا خلال تجربة في جامعة ديوك في دورهام بولاية نورث كارولينا، الولايات المتحدة، 28 سبتمبر/ أيلول 2021
طفلة تتلقى تلقيحا لواحد من جرعتين مخفضتين 10 ميكروغرام من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لفيروس كورونا خلال تجربة في جامعة ديوك في دورهام بولاية نورث كارولينا، الولايات المتحدة، 28 سبتمبر/ أيلول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / SHAWN ROCCO/DUKE UNIVERSITY
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اتهمت ممرضتان في لونغ آيلاند في نيويورك بتزوير بطاقات التطعيم الخاصة بفيروس كورونا، والتلاعب بقاعدة بيانات الولاية، في عملية احتيال يُزعم أنها جمعت أكثر من 1.5 مليون دولار.
اعتقل المدعي العام لمقاطعة سوفولك يوم الجمعة، جولي ديفونو، 49 عاما، مالكة ومشغلة مركز لطب الأطفال وموظفتها ماريسا أورارو، 44، بعد تلقيه شكوى، بحسب "سي إن بي سي".
في الفترة بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 إلى يناير/ كانون الثاني 2022، يُزعم أن السيدتين قامتا بتزوير بطاقات التطعيم، وحصلتا 220 دولارا مقابل كل منها و85 دولارا لكل طفل، مع التلاعب بقاعدة بيانات نظام معلومات التحصين في ولاية نيويورك.
وقال المدعون إنه في مناسبة واحدة أو أكثر، أنشأت السيداتان سجلات تشير إلى إعطاء اللقاح لمخبر سري على الرغم من عدم إعطاء اللقاح مطلقا.
وقال العميل الخاص سكوت لامبيرت في بيان أعلن فيه الاتهامات: "تزوير بطاقات التطعيم وإدخال معلومات كاذبة في قاعدة بيانات الولاية المستخدمة لتتبع سجلات التطعيم؛ تعرض صحة الآخرين ورفاههم للخطر، وتقوض الجهود المبذولة لإبطاء انتشار الفيروس".
أثناء تفتيش منزل ديفونو، قال المسؤولون إن الضباط صادروا ما يقرب من 900 ألف دولار. كما زُعم أنهم عثروا على دفتر أستاذ يوثق الأرباح من المخطط والتي تزيد على 1.5 مليون دولار.
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