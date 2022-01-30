ممرضتان تجمعان 1.5 مليون دولار من تزوير بطاقات لقاح كورونا

اعتقل المدعي العام لمقاطعة سوفولك يوم الجمعة، جولي ديفونو، 49 عاما، مالكة ومشغلة مركز لطب الأطفال وموظفتها ماريسا أورارو، 44، بعد تلقيه شكوى، بحسب "سي إن بي سي".في الفترة بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 إلى يناير/ كانون الثاني 2022، يُزعم أن السيدتين قامتا بتزوير بطاقات التطعيم، وحصلتا 220 دولارا مقابل كل منها و85 دولارا لكل طفل، مع التلاعب بقاعدة بيانات نظام معلومات التحصين في ولاية نيويورك.وقال المدعون إنه في مناسبة واحدة أو أكثر، أنشأت السيداتان سجلات تشير إلى إعطاء اللقاح لمخبر سري على الرغم من عدم إعطاء اللقاح مطلقا.وقال العميل الخاص سكوت لامبيرت في بيان أعلن فيه الاتهامات: "تزوير بطاقات التطعيم وإدخال معلومات كاذبة في قاعدة بيانات الولاية المستخدمة لتتبع سجلات التطعيم؛ تعرض صحة الآخرين ورفاههم للخطر، وتقوض الجهود المبذولة لإبطاء انتشار الفيروس".أثناء تفتيش منزل ديفونو، قال المسؤولون إن الضباط صادروا ما يقرب من 900 ألف دولار. كما زُعم أنهم عثروا على دفتر أستاذ يوثق الأرباح من المخطط والتي تزيد على 1.5 مليون دولار.
اتهمت ممرضتان في لونغ آيلاند في نيويورك بتزوير بطاقات التطعيم الخاصة بفيروس كورونا، والتلاعب بقاعدة بيانات الولاية، في عملية احتيال يُزعم أنها جمعت أكثر من 1.5 مليون دولار.
اعتقل المدعي العام لمقاطعة سوفولك يوم الجمعة، جولي ديفونو، 49 عاما، مالكة ومشغلة مركز لطب الأطفال وموظفتها ماريسا أورارو، 44، بعد تلقيه شكوى، بحسب "سي إن بي سي".
في الفترة بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 إلى يناير/ كانون الثاني 2022، يُزعم أن السيدتين قامتا بتزوير بطاقات التطعيم، وحصلتا 220 دولارا مقابل كل منها و85 دولارا لكل طفل، مع التلاعب بقاعدة بيانات نظام معلومات التحصين في ولاية نيويورك.
The DA in Suffolk County announced Friday the arrests of Julie DeVuono, 49, and Marissa Urrao, 44, who worked at Wild Child Pediatric Healthcare in Amityville. They allegedly forged vaccine cards, charging $220 for adults and $85 for children. pic.twitter.com/Q4ExvqYvYe
وقال المدعون إنه في مناسبة واحدة أو أكثر، أنشأت السيداتان سجلات تشير إلى إعطاء اللقاح لمخبر سري على الرغم من عدم إعطاء اللقاح مطلقا.
وقال العميل الخاص سكوت لامبيرت في بيان أعلن فيه الاتهامات: "تزوير بطاقات التطعيم وإدخال معلومات كاذبة في قاعدة بيانات الولاية المستخدمة لتتبع سجلات التطعيم؛ تعرض صحة الآخرين ورفاههم للخطر، وتقوض الجهود المبذولة لإبطاء انتشار الفيروس".
أثناء تفتيش منزل ديفونو، قال المسؤولون إن الضباط صادروا ما يقرب من 900 ألف دولار. كما زُعم أنهم عثروا على دفتر أستاذ يوثق الأرباح من المخطط والتي تزيد على 1.5 مليون دولار.