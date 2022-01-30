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https://arabic.sputniknews.com/20220130/نادال-ينشر-صورة-قبل-مباراته-المصيرية-مع-ميدفيديف-في-نهائي-بطولة-أستراليا-المفتوحة-1057448674.html
نادال ينشر صورة قبل مباراته المصيرية مع ميدفيديف في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة
نادال ينشر صورة قبل مباراته المصيرية مع ميدفيديف في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة
نشر لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال تدوينة على "إنستغرام"، قبل المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة مع الروسي دانييل ميدفيديف. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T07:10+0000
2022-01-30T07:10+0000
2022-01-30T07:10+0000
مجتمع
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كتب نادال على الشبكة الاجتماعية تحت صورة من التدريب: "تمرين ما قبل النهائي".ستقام المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة لعام 2022 بين نادال وميدفيديف اليوم 30 يناير. وبلغ الروسي نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الثانية على التوالي.العام الماضي خسر ميدفيديف أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش المستبعد من البطولة الحالية بسبب عدم التطعيم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
نادال ينشر صورة قبل مباراته المصيرية مع ميدفيديف في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة
نشر لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال تدوينة على "إنستغرام"، قبل المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة مع الروسي دانييل ميدفيديف.
كتب نادال على الشبكة الاجتماعية تحت صورة من التدريب: "تمرين ما قبل النهائي".
ستقام المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة لعام 2022 بين نادال وميدفيديف اليوم 30 يناير. وبلغ الروسي نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الثانية على التوالي.
العام الماضي خسر ميدفيديف أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش المستبعد من البطولة الحالية بسبب عدم التطعيم.