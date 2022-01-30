https://arabic.sputniknews.com/20220130/هل-تتحول-عضلاتك-بالفعل-إلى-دهون-إذا-توقفت-عن-التدريب-1057447264.html

هل تتحول عضلاتك بالفعل إلى دهون إذا توقفت عن التدريب؟

هل تتحول عضلاتك بالفعل إلى دهون إذا توقفت عن التدريب؟

عندما تبدأ في ممارسة الرياضة وتمارين رفع الأثقال، فإن جسمك يبني كتلة العضلات ببطء، فهذا لن يحدث فجأة بين عشية وضحاها. 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T05:57+0000

2022-01-30T05:57+0000

2022-01-30T05:57+0000

مجتمع

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يمكنك تدريجيًا تقوية عضلاتك وزيادة كتلتك العضلية في غضون أسابيع فقط. لكن ماذا يحدث عندما تتوقف عن التدريب تمامًا؟على الرغم من أنه يقال عادة أن العضلات تتحول إلى دهون عندما تتوقف عن ممارسة الرياضة وتتبنى نمط حياة أكثر خمولًا، فإن هذا ليس هو الحال تمامًا. ذلك لأن تحويل العضلات إلى دهون أمر مستحيل جسديًا، فالأنسجة الدهنية والعضلية لها تركيبات خلوية مختلفة تمامًا، بحسب ما ذكر موقع "piedmont".الخمول يمكن أن يقلل من كتلة العضلاتيفقد جسمك كتلة العضلات عندما تتوقف عن ممارسة الرياضة والتدريب بانتظام، إذا كنت معتادًا على نمط حياة نشط إلى حد ما، فإن قلة الحركة يمكن أن تقلل من حجم وقوة عضلاتك ذلك لأن الخمول يؤدي إلى توجيه تدفق الدم بعيدًا عن عضلاتك.ودون هذا الوقود، ستبدأ عضلاتك في الانكماش وخفض الكتلة، والمثير للدهشة أن هذا لا يستغرق وقتًا طويلاً كما هو الحال عند بناء القوة وكتلة العضلات في المقام الأول.

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