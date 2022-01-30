هنغاريا: لا ضرورة لنشر قوات إضافية للناتو على أراضينا... الرئيس الإسرائيلي يصل الإمارات
هنغاريا: لا ضرورة لنشر قوات إضافية للناتو على أراضينا... الرئيس الإسرائيلي يصل الإمارات
هنغاريا تؤكد عدم وجود ضرورة لنشر قوات إضافية للناتو على أراضيهاواعتبر بينكي، في تصريحات إذاعية أن الوضع حول أوكرانيا لا يشكل تهديدا مباشرا على بلاده، مشيرا أيضا إلى أن انتشار القوات الروسية على طول الحدود مع أوكرانيا لا يدل، حسب تقديرات الجيش الهنغاري، على أن روسيا تعتزم مهاجمة أوكرانيا.في هذا السياق، قال المتخصص في العلاقات الدولية، أيمن سمير، إن تباين مواقف الدول الأوروبية من الأزمة الأوكرانية، تجعل الولايات المتحدة تراجع مواقفها وتفكر في الخيار الدبلوماسي كملاذ أخير لمنع نشوب الحرب.وأوضح أن هذا "هو ما تشير إليه معطيات الأيام الأخيرة من اجتماعات في باريس وبرلين وأوكرانيا، مما يحلل الوضع ويقرب الجميع من الحل السياسي".وذكر أن "الأوروبيين يعتقدون أن الولايات المتحدة تريد شن حرب مع روسيا بالوكالة دون مشاركتها بها وتزج بالأوربيين في معركة بلا هدف وليس لها سبب حقيقي".الرئيس اللبناني يقول إنه لا يريد خروج الطائفة السنية من العمل السياسي في لبنانوشدد عون بحسب ما ذكرت الرئاسة اللبنانية، على أهمية مشاركة سائر المكونات بالحياة الوطنية والسياسية والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وأبنائه.وأشار عون إلى أنه "لا يوجد أي سبب لتأجيل الانتخابات"، مشدداً على أن "الطائفة السنية مكونٌ أساسي ولا نؤيد أبداً مقاطعتها للانتخابات".وذكر أن "انسحاب رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري خلق إرباكا في المشهد السياسي اللبناني مما جعل الرئيس يتخذ موقفا وتحركا بهذا الشكل".وأكد أن كل الأمور تسير وفق الأصول المتبعة في لبنان ولا توجد بوادر تأجيل للانتخابات المقبلة أو تعطيلها، خاصة مع الضغط الدولي على كل مقومات السلطة في لبنان".الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يصل إلى الإمارات في زيارة هي الأولى من نوعهاوذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن "الرئيس الإسرائيلي عقد اجتماعا مع وزير الخارجية الإماراتي عقب انتهاء مراسم استقباله".ومن المقرر أن يفتتح هرتسوغ ما يطلق عليه اسم "يوم إسرائيل" في معرض "إكسبو 2000" في دبي، الذي يوافق ،الاثنين 31 يناير كانون الثاني.وأوضح أن "حديث الرئيس الإسرائيلي عن أسس لمستقبل مشترك جديد مع الإمارات، هو نوع من إضفاء حالة من الأهمية للعلاقة الثنائية التي شقت طريقاً غير مسبوق وعلاقات قائمة على مبدأ السلام مقابل السلام تجاه القضة الفلسطينية، واصطفاف موحد تجاه خطر إيران كما يصفونه والتحدايات الإقليمية".وشددت على أن هذه العلاقات "لا تخدم سوى الجانب الإسرائيلي فقط وليس الإماراتي أو على مستوى القضية الفلسطينية"، موضحة أن "هناك مشكلة على المستوى الإماراتي بالانفتاح على إسرائيل سوى ضمن محددات وسقف معين، خاصة ما يتعلق بشراء الأسلحة".يمكنكم متابعة المزيد من خلال عالم سبوتنيك
هنغاريا: لا ضرورة لنشر قوات إضافية للناتو على أراضينا... الرئيس الإسرائيلي يصل الإمارات
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قال وزير الدفاع الهنغاري تيبور بينكي، بأن لدى بلاده ما يكفي من قوات مسلحة وطنية، ولذلك لا داعي لنشر وحدات إضافية من قوات حلف الناتو على أراضيها.
هنغاريا تؤكد عدم وجود ضرورة لنشر قوات إضافية للناتو على أراضيها
واعتبر بينكي، في تصريحات إذاعية أن الوضع حول أوكرانيا لا يشكل تهديدا مباشرا على بلاده، مشيرا أيضا إلى أن انتشار القوات الروسية على طول الحدود مع أوكرانيا لا يدل، حسب تقديرات الجيش الهنغاري، على أن روسيا تعتزم مهاجمة أوكرانيا.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنهما سيتوجهان إلى كييف لإجراء محادثات مع نظيرهما الأوكراني الشهر المقبل، لبحث تهدئة التوتر حول أوكرانيا.
في هذا السياق، قال المتخصص في العلاقات الدولية، أيمن سمير، إن تباين مواقف الدول الأوروبية من الأزمة الأوكرانية، تجعل الولايات المتحدة تراجع مواقفها وتفكر في الخيار الدبلوماسي كملاذ أخير لمنع نشوب الحرب.
وأوضح أن هذا "هو ما تشير إليه معطيات الأيام الأخيرة من اجتماعات في باريس وبرلين وأوكرانيا، مما يحلل الوضع ويقرب الجميع من الحل السياسي".
وأضاف أن "الدول الأوروبية ضد الحرب في أوكرانيا بشكل كامل"، مرجعا ذلك إلى أن "وقوع الحرب على الأراضي الأوروبية يجعل المنطقة تدفع ثمن تلك التحركات".
وذكر أن "الأوروبيين يعتقدون أن الولايات المتحدة تريد شن حرب مع روسيا بالوكالة دون مشاركتها بها وتزج بالأوربيين في معركة بلا هدف وليس لها سبب حقيقي".
الرئيس اللبناني يقول إنه لا يريد خروج الطائفة السنية من العمل السياسي في لبنان
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال لقاءه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الدور الذي تلعبه الطائفة السنية في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي.
وشدد عون بحسب ما ذكرت الرئاسة اللبنانية، على أهمية مشاركة سائر المكونات بالحياة الوطنية والسياسية والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وأبنائه.
وأشار عون إلى أنه "لا يوجد أي سبب لتأجيل الانتخابات"، مشدداً على أن "الطائفة السنية مكونٌ أساسي ولا نؤيد أبداً مقاطعتها للانتخابات".
في هذا الصدد، أوضح المحلل السياسي اللبناني، أحمد عز الدين، أن "تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون حول خروج الطائفة السنية من العمل السياسي في لبنان، موقف مكمل لتصريحات سابقة لمفتي الجمهورية، الذي أكد على عدم خروج المكون السني من الانتخابات المقبلة".
وذكر أن "انسحاب رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري خلق إرباكا في المشهد السياسي اللبناني مما جعل الرئيس يتخذ موقفا وتحركا بهذا الشكل".
وأكد أن كل الأمور تسير وفق الأصول المتبعة في لبنان ولا توجد بوادر تأجيل للانتخابات المقبلة أو تعطيلها، خاصة مع الضغط الدولي على كل مقومات السلطة في لبنان".
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يصل إلى الإمارات في زيارة هي الأولى من نوعها
وصل الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، إلى دولة الإمارات في أول زيارة من نوعها بدعوة من ولي عهد الإمارات محمد بن زايد، بحسب ما أكدت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية.
وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن "الرئيس الإسرائيلي عقد اجتماعا مع وزير الخارجية الإماراتي عقب انتهاء مراسم استقباله".
ومن المقرر أن يفتتح هرتسوغ ما يطلق عليه اسم "يوم إسرائيل" في معرض "إكسبو 2000" في دبي، الذي يوافق ،الاثنين 31 يناير كانون الثاني.
في هذا الصدد، قال المختص في الشأن الإسرائيلي، عصمت منصور، إن "زيارة الرئيس الإسرائيلي للإمارات تأتي في توقيت حساس إذ تتعرض الإمارات لتصعيد من قبل الحوثيين، وأيضا في ظل المباحثات التي تعقدها إيران والولايات المتحدة في فيينا والخاصة بالملف النووي، وهي رسالة بأن إسرائيل تقف بجانب حلفائها".
وأوضح أن "حديث الرئيس الإسرائيلي عن أسس لمستقبل مشترك جديد مع الإمارات، هو نوع من إضفاء حالة من الأهمية للعلاقة الثنائية التي شقت طريقاً غير مسبوق وعلاقات قائمة على مبدأ السلام مقابل السلام تجاه القضة الفلسطينية، واصطفاف موحد تجاه خطر إيران كما يصفونه والتحدايات الإقليمية".
من جهتها، ترى الكاتبة الصحفية، أورنيلا سكر، هذه الزيارة "استئنافا للعلاقات بين الجانبين على مستوى التسلح وعلى المستوى الاقتصادي والاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها إسرائيل".
وشددت على أن هذه العلاقات "لا تخدم سوى الجانب الإسرائيلي فقط وليس الإماراتي أو على مستوى القضية الفلسطينية"، موضحة أن "هناك مشكلة على المستوى الإماراتي بالانفتاح على إسرائيل سوى ضمن محددات وسقف معين، خاصة ما يتعلق بشراء الأسلحة".