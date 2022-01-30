https://arabic.sputniknews.com/20220130/وزيرة-الخارجية-البريطانية-مستقبل-جونسون-كرئيس-للوزراء-مضمون-1057456743.html

وزيرة الخارجية البريطانية: مستقبل جونسون كرئيس للوزراء مضمون

وزيرة الخارجية البريطانية: مستقبل جونسون كرئيس للوزراء مضمون

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الأحد، إن مستقبل بوريس جونسون كرئيس للوزراء مضمون. 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T11:15+0000

2022-01-30T11:15+0000

2022-01-30T11:15+0000

بريطانيا

بوريس جونسون

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جاءت تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية التي تعتبر أبرز المرشحين لخلافة رئيس الوزراء خلال مقابلة تليفزيونية، بحسب "رويترز".وردا على سؤال عما إذا كان جونسون سيستقيل من منصبه في حال تبين أنه كذب على البرلمان بشأن مزاعم خرق قواعد الإغلاق قالت تروس: "لن أجيب على أسئلة افتراضية. مستقبل رئيس الوزراء مضمون".ويواجه جونسون أخطر تهديد لقيادته على خلفية مزاعم بإقامة حفلات خرقت قواعد الإغلاق في مقر إقامته ومكتبه بداونينيغ ستريت. وتجري الشرطة تحقيقات في بعض هذه المزاعم ولكن جونسون نجا حتى الآن من الدعوات المتنامية للمطالبة باستقالته.

https://arabic.sputniknews.com/20220111/نصف-الناخبين-في-بريطانيا-يريدون-من-بوريس-جونسون-الاستقالة-1055258591.html

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بريطانيا, بوريس جونسون