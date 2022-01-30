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وزيرة الخارجية البريطانية: مستقبل جونسون كرئيس للوزراء مضمون
وزيرة الخارجية البريطانية: مستقبل جونسون كرئيس للوزراء مضمون
قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الأحد، إن مستقبل بوريس جونسون كرئيس للوزراء مضمون. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T11:15+0000
2022-01-30T11:15+0000
بريطانيا
بوريس جونسون
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جاءت تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية التي تعتبر أبرز المرشحين لخلافة رئيس الوزراء خلال مقابلة تليفزيونية، بحسب "رويترز".وردا على سؤال عما إذا كان جونسون سيستقيل من منصبه في حال تبين أنه كذب على البرلمان بشأن مزاعم خرق قواعد الإغلاق قالت تروس: "لن أجيب على أسئلة افتراضية. مستقبل رئيس الوزراء مضمون".ويواجه جونسون أخطر تهديد لقيادته على خلفية مزاعم بإقامة حفلات خرقت قواعد الإغلاق في مقر إقامته ومكتبه بداونينيغ ستريت. وتجري الشرطة تحقيقات في بعض هذه المزاعم ولكن جونسون نجا حتى الآن من الدعوات المتنامية للمطالبة باستقالته.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/نصف-الناخبين-في-بريطانيا-يريدون-من-بوريس-جونسون-الاستقالة-1055258591.html
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بريطانيا, بوريس جونسون

وزيرة الخارجية البريطانية: مستقبل جونسون كرئيس للوزراء مضمون

11:15 GMT 30.01.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / POOL
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قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الأحد، إن مستقبل بوريس جونسون كرئيس للوزراء مضمون.
جاءت تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية التي تعتبر أبرز المرشحين لخلافة رئيس الوزراء خلال مقابلة تليفزيونية، بحسب "رويترز".
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
نصف الناخبين في بريطانيا يريدون من بوريس جونسون الاستقالة
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وردا على سؤال عما إذا كان جونسون سيستقيل من منصبه في حال تبين أنه كذب على البرلمان بشأن مزاعم خرق قواعد الإغلاق قالت تروس: "لن أجيب على أسئلة افتراضية. مستقبل رئيس الوزراء مضمون".
ويواجه جونسون أخطر تهديد لقيادته على خلفية مزاعم بإقامة حفلات خرقت قواعد الإغلاق في مقر إقامته ومكتبه بداونينيغ ستريت. وتجري الشرطة تحقيقات في بعض هذه المزاعم ولكن جونسون نجا حتى الآن من الدعوات المتنامية للمطالبة باستقالته.
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