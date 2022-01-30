وزيرة الخارجية البريطانية: مستقبل جونسون كرئيس للوزراء مضمون

جاءت تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية التي تعتبر أبرز المرشحين لخلافة رئيس الوزراء خلال مقابلة تليفزيونية، بحسب "رويترز".وردا على سؤال عما إذا كان جونسون سيستقيل من منصبه في حال تبين أنه كذب على البرلمان بشأن مزاعم خرق قواعد الإغلاق قالت تروس: "لن أجيب على أسئلة افتراضية. مستقبل رئيس الوزراء مضمون".ويواجه جونسون أخطر تهديد لقيادته على خلفية مزاعم بإقامة حفلات خرقت قواعد الإغلاق في مقر إقامته ومكتبه بداونينيغ ستريت. وتجري الشرطة تحقيقات في بعض هذه المزاعم ولكن جونسون نجا حتى الآن من الدعوات المتنامية للمطالبة باستقالته.
وردا على سؤال عما إذا كان جونسون سيستقيل من منصبه في حال تبين أنه كذب على البرلمان بشأن مزاعم خرق قواعد الإغلاق قالت تروس: "لن أجيب على أسئلة افتراضية. مستقبل رئيس الوزراء مضمون".
ويواجه جونسون أخطر تهديد لقيادته على خلفية مزاعم بإقامة حفلات خرقت قواعد الإغلاق في مقر إقامته ومكتبه بداونينيغ ستريت. وتجري الشرطة تحقيقات في بعض هذه المزاعم ولكن جونسون نجا حتى الآن من الدعوات المتنامية للمطالبة باستقالته.