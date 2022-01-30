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وزير الخارجية التركي يزور البحرين
وزير الخارجية التركي يزور البحرين
يلتقي وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو بوزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني بدعوة من الأخير. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T07:40+0000
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العالم العربي
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وبحسب بيان منشور من قبل من وزارة الخارجية التركية، "سيزور الوزير مولود جاووش أوغلو مملكة البحرين في الفترة من 30 إلى 31 يناير/كانون الثاني 2022، بدعوة من وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني".ويضيف البيان: "في إطار الزيارة سيكون لدينا علاقات ثنائية مع البحرين أيضا، كما سيتم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية".
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العالم العربي

وزير الخارجية التركي يزور البحرين

07:40 GMT 30.01.2022
© AP Photo / Petros Giannakourisوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
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يلتقي وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو بوزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني بدعوة من الأخير.
وبحسب بيان منشور من قبل من وزارة الخارجية التركية، "سيزور الوزير مولود جاووش أوغلو مملكة البحرين في الفترة من 30 إلى 31 يناير/كانون الثاني 2022، بدعوة من وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني".
ويضيف البيان: "في إطار الزيارة سيكون لدينا علاقات ثنائية مع البحرين أيضا، كما سيتم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية".
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