وزير الخارجية التركي يزور البحرين

وبحسب بيان منشور من قبل من وزارة الخارجية التركية، "سيزور الوزير مولود جاووش أوغلو مملكة البحرين في الفترة من 30 إلى 31 يناير/كانون الثاني 2022، بدعوة من وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني".ويضيف البيان: "في إطار الزيارة سيكون لدينا علاقات ثنائية مع البحرين أيضا، كما سيتم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية".
يلتقي وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو بوزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني بدعوة من الأخير.
وبحسب بيان منشور من قبل من وزارة الخارجية التركية، "سيزور الوزير مولود جاووش أوغلو مملكة البحرين في الفترة من 30 إلى 31 يناير/كانون الثاني 2022، بدعوة من وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني".
ويضيف البيان: "في إطار الزيارة سيكون لدينا علاقات ثنائية مع البحرين أيضا، كما سيتم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية".