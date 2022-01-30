https://arabic.sputniknews.com/20220130/وزير-الخارجية-المصري-يلتقي-نظيره-اللبناني-في-الكويت-1057451140.html

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره اللبناني في الكويت

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره اللبناني في الكويت

التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، بنظيره اللبناني، عبد الله بو حبيب، في دولة ‏الكويت.‏ 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T08:21+0000

2022-01-30T08:21+0000

2022-01-30T08:21+0000

العالم العربي

أخبار لبنان

أخبار مصر الآن

لبنان

مصر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1048617086_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_cc2a019eb5e2cf15978b8b5e82da29ad.jpg

وذكر بيان صادر عن "الخارجية المصرية" أن شكري بحث مع بو حبيب "مستجدات التطورات على الساحة اللبنانية، وسبل استكمال الجهود الرامية لدعم لبنان وشعبه".وزار وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الكويت، أمس السبت، للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.وكان وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، سلم نظيره الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، أمس السبت، ورقة تتضمن رد بلاده على مبادرة "إعادة بناء الثقة" مع الدول الخليجية.ونقلت قناة "الجديد" اللبنانية عن مصادر لم تسمها، أن بو حبيب نقل رسالة من الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، وسلمها إلى وزير الخارجية الكويتي، مع ورقة الرد اللبناني على المقترحات الخليجية.وكانت مصادر مطلعة في لبنان قد كشفت مضمون مسودة رسالة حكومية خاصة بالرد على الشروط الخليجية لتحسين العلاقات مع دول الخليج ومن أبرزها تقييد "حزب الله" "المدعوم من إيران".وجاء في مسودة الرسالة أيضا أن الحكومة اللبنانية ستعلن التزامها "قولا وفعلا بسياسة النأي بالنفس" عن الصراعات الإقليمية وهي سياسة تتبعها الحكومات اللبنانية حتى مع قيام "حزب الله" بنشر مقاتلين في سوريا.كما تتعهد الحكومة اللبنانية "بتعزيز الإجراءات بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة لمنع تهريب الممنوعات وبشكل خاص المخدرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي".وتفاقم التوتر في علاقات لبنان مع دول الخليج العربية لأقصى حد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما طردت السعودية وعدة دول خليجية سفراء لبنان في رد فعل على تصريحات وزير لبناني سابق انتقد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.وكانت زيارة وزير الخارجية الكويتي لبيروت الأسبوع الماضي هي الأولى منذ تفجر الخلاف.

https://arabic.sputniknews.com/20220129/شكري-يؤكد-لوزير-خارجية-الكويت-مساندة-مصر-لأمن-واستقرار-دول-الخليج-1057445322.html

أخبار لبنان

لبنان

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار لبنان, أخبار مصر الآن, لبنان, مصر