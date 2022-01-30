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وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره اللبناني في الكويت
وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره اللبناني في الكويت
التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، بنظيره اللبناني، عبد الله بو حبيب، في دولة ‏الكويت.‏ 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T08:21+0000
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وذكر بيان صادر عن "الخارجية المصرية" أن شكري بحث مع بو حبيب "مستجدات التطورات على الساحة اللبنانية، وسبل استكمال الجهود الرامية لدعم لبنان وشعبه".وزار وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الكويت، أمس السبت، للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.وكان وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، سلم نظيره الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، أمس السبت، ورقة تتضمن رد بلاده على مبادرة "إعادة بناء الثقة" مع الدول الخليجية.ونقلت قناة "الجديد" اللبنانية عن مصادر لم تسمها، أن بو حبيب نقل رسالة من الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، وسلمها إلى وزير الخارجية الكويتي، مع ورقة الرد اللبناني على المقترحات الخليجية.وكانت مصادر مطلعة في لبنان قد كشفت مضمون مسودة رسالة حكومية خاصة بالرد على الشروط الخليجية لتحسين العلاقات مع دول الخليج ومن أبرزها تقييد "حزب الله" "المدعوم من إيران".وجاء في مسودة الرسالة أيضا أن الحكومة اللبنانية ستعلن التزامها "قولا وفعلا بسياسة النأي بالنفس" عن الصراعات الإقليمية وهي سياسة تتبعها الحكومات اللبنانية حتى مع قيام "حزب الله" بنشر مقاتلين في سوريا.كما تتعهد الحكومة اللبنانية "بتعزيز الإجراءات بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة لمنع تهريب الممنوعات وبشكل خاص المخدرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي".وتفاقم التوتر في علاقات لبنان مع دول الخليج العربية لأقصى حد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما طردت السعودية وعدة دول خليجية سفراء لبنان في رد فعل على تصريحات وزير لبناني سابق انتقد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.وكانت زيارة وزير الخارجية الكويتي لبيروت الأسبوع الماضي هي الأولى منذ تفجر الخلاف.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/شكري-يؤكد-لوزير-خارجية-الكويت-مساندة-مصر-لأمن-واستقرار-دول-الخليج-1057445322.html
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العالم العربي, أخبار لبنان, أخبار مصر الآن, لبنان, مصر

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره اللبناني في الكويت

08:21 GMT 30.01.2022
© AP Photo / Hassan Ammarرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ووزير الخارجية المصري سامح شكري، بيروت، لبنان 7 أبري ل2021
رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ووزير الخارجية المصري سامح شكري، بيروت، لبنان 7 أبري ل2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ووزير الخارجية المصري سامح شكري، بيروت، لبنان 7 أبري ل2021
© AP Photo / Hassan Ammar
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التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، بنظيره اللبناني، عبد الله بو حبيب، في دولة ‏الكويت.‏
وذكر بيان صادر عن "الخارجية المصرية" أن شكري بحث مع بو حبيب "مستجدات التطورات على الساحة اللبنانية، وسبل استكمال الجهود الرامية لدعم لبنان وشعبه".
وزار وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الكويت، أمس السبت، للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.
وكان وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، سلم نظيره الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، أمس السبت، ورقة تتضمن رد بلاده على مبادرة "إعادة بناء الثقة" مع الدول الخليجية.
وزير الخارجية المصري، سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
شكري يؤكد لوزير خارجية الكويت مساندة مصر لأمن واستقرار دول الخليج
أمس, 22:17 GMT
ونقلت قناة "الجديد" اللبنانية عن مصادر لم تسمها، أن بو حبيب نقل رسالة من الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، وسلمها إلى وزير الخارجية الكويتي، مع ورقة الرد اللبناني على المقترحات الخليجية.
وكانت مصادر مطلعة في لبنان قد كشفت مضمون مسودة رسالة حكومية خاصة بالرد على الشروط الخليجية لتحسين العلاقات مع دول الخليج ومن أبرزها تقييد "حزب الله" "المدعوم من إيران".
وجاء في مسودة الرسالة أيضا أن الحكومة اللبنانية ستعلن التزامها "قولا وفعلا بسياسة النأي بالنفس" عن الصراعات الإقليمية وهي سياسة تتبعها الحكومات اللبنانية حتى مع قيام "حزب الله" بنشر مقاتلين في سوريا.
كما تتعهد الحكومة اللبنانية "بتعزيز الإجراءات بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة لمنع تهريب الممنوعات وبشكل خاص المخدرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي".
وتفاقم التوتر في علاقات لبنان مع دول الخليج العربية لأقصى حد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما طردت السعودية وعدة دول خليجية سفراء لبنان في رد فعل على تصريحات وزير لبناني سابق انتقد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
وكانت زيارة وزير الخارجية الكويتي لبيروت الأسبوع الماضي هي الأولى منذ تفجر الخلاف.
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