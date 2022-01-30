تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220130/وفاة-رضيعة-إيطالية-عمرها-عامين-إثر-إصابتها-بفيروس-كورونا-1057479426.html
وفاة رضيعة إيطالية عمرها عامين إثر إصابتها بفيروس كورونا
وفاة رضيعة إيطالية عمرها عامين إثر إصابتها بفيروس كورونا
توفيت رضيعة تبلغ من العمر عامين، اليوم الأحد، في مستشفى بامبينو جيسو في العاصمة الإيطالية روما، إثر إصابتها بفيروس كورونا. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T19:40+0000
2022-01-30T19:40+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102427/86/1024278640_0:99:1921:1179_1920x0_80_0_0_dc323f6a332bdaa8048ff9ce69864a67.jpg
سبوتنيك. تم نقل الرضيعة إلى المستشفى في مدينة كاتانزارو في جنوب إيطاليا، أمس السبت، وبعد أن ساءت حالتها قرر المسعفون المحليون نقلها على وجه السرعة إلى العاصمة.يشار إلى أنه لم يتم تطعيم الطفلة المتوفاة ضد فيروس كورونا حيث يبدأ التطعيم في إيطاليا من سن الخامسة، لتأتي هذه الوفاة بعد يومين من وفاة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات غير مطعم بسبب مشاكل قلبية خطيرة ناجمة عن إصابته بكوفيد -19.من جانبها كانت الجمعية الإيطالية لطب الأطفال (SIP) قد أبلغت عن زيادة ملحوظة في عدد الأطفال في المستشفى بسبب كوفيد-19، وذلك على الرغم من انخفاض أعداد الحالات الجديدة لدى جميع الفئات العمرية الأخرى.و خلال الأسبوع الماضي، تضاعف عدد إصابات كورونا من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما بأكثر من ثلاثة أضعاف، حيث قفز عددهم من 113 إلى ما يقرب من 400 شخص، ما دفع الجمعية الإيطالية لطب الأطفال إلى تلقيح جماعي عاجل للأطفال.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102427/86/1024278640_108:0:1811:1277_1920x0_80_0_0_57886a8a5ef272c1b4e0752c5d4e9602.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

وفاة رضيعة إيطالية عمرها عامين إثر إصابتها بفيروس كورونا

19:40 GMT 30.01.2022
CC0 / Pixabay / رضيعة
رضيعة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
CC0 / Pixabay /
تابعنا عبر
توفيت رضيعة تبلغ من العمر عامين، اليوم الأحد، في مستشفى بامبينو جيسو في العاصمة الإيطالية روما، إثر إصابتها بفيروس كورونا.
سبوتنيك. تم نقل الرضيعة إلى المستشفى في مدينة كاتانزارو في جنوب إيطاليا، أمس السبت، وبعد أن ساءت حالتها قرر المسعفون المحليون نقلها على وجه السرعة إلى العاصمة.

وضعت الرضيعة على أجهزة الإنعاش القلبي وتم نقلها على متن طائرة عسكرية إلى روما، وقال المستشفى في بيان: "تم استقبال المريضة في حالة ميؤوس منها مع فشل تنفسي وضعف في الوظائف الحيوية، وعلى الرغم من كل جهود الأطباء، توفيت الفتاة بعد ساعات قليلة من وصولها إلى المستشفى".

يشار إلى أنه لم يتم تطعيم الطفلة المتوفاة ضد فيروس كورونا حيث يبدأ التطعيم في إيطاليا من سن الخامسة، لتأتي هذه الوفاة بعد يومين من وفاة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات غير مطعم بسبب مشاكل قلبية خطيرة ناجمة عن إصابته بكوفيد -19.
من جانبها كانت الجمعية الإيطالية لطب الأطفال (SIP) قد أبلغت عن زيادة ملحوظة في عدد الأطفال في المستشفى بسبب كوفيد-19، وذلك على الرغم من انخفاض أعداد الحالات الجديدة لدى جميع الفئات العمرية الأخرى.
و خلال الأسبوع الماضي، تضاعف عدد إصابات كورونا من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما بأكثر من ثلاثة أضعاف، حيث قفز عددهم من 113 إلى ما يقرب من 400 شخص، ما دفع الجمعية الإيطالية لطب الأطفال إلى تلقيح جماعي عاجل للأطفال.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
منتخب السنغال في أرض الملعب قبل المبارة مع بولندا - سبوتنيك عربيالشوط الثاني... السنغال 3 * غينيا الاستوائية 1 في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا18:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية