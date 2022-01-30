https://arabic.sputniknews.com/20220130/وفاة-رضيعة-إيطالية-عمرها-عامين-إثر-إصابتها-بفيروس-كورونا-1057479426.html

وفاة رضيعة إيطالية عمرها عامين إثر إصابتها بفيروس كورونا

وفاة رضيعة إيطالية عمرها عامين إثر إصابتها بفيروس كورونا

توفيت رضيعة تبلغ من العمر عامين، اليوم الأحد، في مستشفى بامبينو جيسو في العاصمة الإيطالية روما، إثر إصابتها بفيروس كورونا. 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T19:40+0000

2022-01-30T19:40+0000

2022-01-30T19:40+0000

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سبوتنيك. تم نقل الرضيعة إلى المستشفى في مدينة كاتانزارو في جنوب إيطاليا، أمس السبت، وبعد أن ساءت حالتها قرر المسعفون المحليون نقلها على وجه السرعة إلى العاصمة.يشار إلى أنه لم يتم تطعيم الطفلة المتوفاة ضد فيروس كورونا حيث يبدأ التطعيم في إيطاليا من سن الخامسة، لتأتي هذه الوفاة بعد يومين من وفاة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات غير مطعم بسبب مشاكل قلبية خطيرة ناجمة عن إصابته بكوفيد -19.من جانبها كانت الجمعية الإيطالية لطب الأطفال (SIP) قد أبلغت عن زيادة ملحوظة في عدد الأطفال في المستشفى بسبب كوفيد-19، وذلك على الرغم من انخفاض أعداد الحالات الجديدة لدى جميع الفئات العمرية الأخرى.و خلال الأسبوع الماضي، تضاعف عدد إصابات كورونا من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما بأكثر من ثلاثة أضعاف، حيث قفز عددهم من 113 إلى ما يقرب من 400 شخص، ما دفع الجمعية الإيطالية لطب الأطفال إلى تلقيح جماعي عاجل للأطفال.

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