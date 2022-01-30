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https://arabic.sputniknews.com/20220130/وكالة-السرعة-القصوى-لصاروخ-كوريا-الديمقراطية-16-ضعف-سرعة-الصوت-1057450230.html
وكالة: السرعة القصوى لصاروخ كوريا الديمقراطية 16 ضعف سرعة الصوت
وكالة: السرعة القصوى لصاروخ كوريا الديمقراطية 16 ضعف سرعة الصوت
كانت السرعة القصوى للصاروخ الذي اختبرته كوريا الديمقراطية يوم الأحد حوالي "M = 16"، أي ما يقرب من 16 ضعف سرعة الصوت. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T08:02+0000
2022-01-30T08:02+0000
رصد عسكري
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وقال مصدر مطلع في الجيش الكوري الجنوبي للصحفيين في سيئول: "السرعة (القصوى) حوالي 16 ماخ. تعتقد وكالات المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أن هذا صاروخ باليستي متوسط ​​المدى"، حسب يونهاب.وأوضح أن الصاروخ يصل إلى أقصى سرعته عند الإقلاع.وندد مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية بعملية الإطلاق وطالب بوقف الأنشطة "التي تسبب زعزعة الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية".وكانت قد أطلقت كوريا الديمقراطية صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان من منطقة مقاطعة تشاجانغدو الكورية الشمالية. كان مدى الطيران حوالي 800 كيلومتر، وكان أقصى ارتفاع ألفي كيلومتر.اتخذ رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن هذه الخطوة كإشارة إلى أن بيونغ يانغ على وشك رفع الحظر المفروض على إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والتجارب النووية التي التزمت بها طواعية منذ أواخر عام 2017.
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رصد عسكري

وكالة: السرعة القصوى لصاروخ كوريا الديمقراطية 16 ضعف سرعة الصوت

08:02 GMT 30.01.2022
© REUTERS / KCNAاختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / KCNA
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كانت السرعة القصوى للصاروخ الذي اختبرته كوريا الديمقراطية يوم الأحد حوالي "M = 16"، أي ما يقرب من 16 ضعف سرعة الصوت.
وقال مصدر مطلع في الجيش الكوري الجنوبي للصحفيين في سيئول: "السرعة (القصوى) حوالي 16 ماخ. تعتقد وكالات المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أن هذا صاروخ باليستي متوسط ​​المدى"، حسب يونهاب.
وأوضح أن الصاروخ يصل إلى أقصى سرعته عند الإقلاع.
وندد مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية بعملية الإطلاق وطالب بوقف الأنشطة "التي تسبب زعزعة الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية".
وكانت قد أطلقت كوريا الديمقراطية صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان من منطقة مقاطعة تشاجانغدو الكورية الشمالية. كان مدى الطيران حوالي 800 كيلومتر، وكان أقصى ارتفاع ألفي كيلومتر.
اتخذ رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن هذه الخطوة كإشارة إلى أن بيونغ يانغ على وشك رفع الحظر المفروض على إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والتجارب النووية التي التزمت بها طواعية منذ أواخر عام 2017.
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