يعشقنه بجنون.. رجل تايلندي يجمع بين 8 نساء في منزل واحد

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع، الذي يظهر فنان الوشم التايلاندي رفقة زوجاته الثماني اللواتي يعشن في منزل واحدوقال الفنان التايلاندي: "كل زوجاتي يعملن لتوفير المال للبيت فأنا لا أصرف عليهن".فيما صرحت الزوجات الثمانية أنهن يعشن كعائلة سعيدة داخل منزل واحد، مؤكدات بأنهن لن يجدن أفضل منه وأنهن يعشقنه بجنون.هذا وحققت المقابلة الخاصة بالرجل التايلندي وزوجاته الثمانية، أزيد من 3 مليون مشاهدة على اليوتيوب وأصبح لديه آلاف المعجبات.
وأكد الرجل #التايلندي خلال مقابلة تلفزيونية أجراها معه ممثل كوميدي شهير أن جميع نسائه يتعايشن بشكل رائع مع بعضهن البعض واتفقت زوجاته جميعهن على أنه ربما يكون الرجل الأكثر رعايةً للآخرين pic.twitter.com/eVYJTQuNiI