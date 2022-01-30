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https://arabic.sputniknews.com/20220130/يعشقنه-بجنون-رجل-تايلندي-يجمع-بين-8-نساء-في-منزل-واحد-1057458824.html
يعشقنه بجنون.. رجل تايلندي يجمع بين 8 نساء في منزل واحد
يعشقنه بجنون.. رجل تايلندي يجمع بين 8 نساء في منزل واحد
أثار مقطع فيديو لمقابلة تلفزيونية مع رجل تايلندي يجمع بين 8 زوجات في منزل واحد جدلا واسعا. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T11:50+0000
2022-01-30T11:50+0000
مجتمع
منوعات
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع، الذي يظهر فنان الوشم التايلاندي رفقة زوجاته الثماني اللواتي يعشن في منزل واحدوقال الفنان التايلاندي: "كل زوجاتي يعملن لتوفير المال للبيت فأنا لا أصرف عليهن".فيما صرحت الزوجات الثمانية أنهن يعشن كعائلة سعيدة داخل منزل واحد، مؤكدات بأنهن لن يجدن أفضل منه وأنهن يعشقنه بجنون.هذا وحققت المقابلة الخاصة بالرجل التايلندي وزوجاته الثمانية، أزيد من 3 مليون مشاهدة على اليوتيوب وأصبح لديه آلاف المعجبات.
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مجتمع, منوعات

يعشقنه بجنون.. رجل تايلندي يجمع بين 8 نساء في منزل واحد

11:50 GMT 30.01.2022
© Photo / Pixabay/ Pexelsالزواج، الحب، الأزواج، زواج، الزوجان، زوجان، علاقة، زفاف
الزواج، الحب، الأزواج، زواج، الزوجان، زوجان، علاقة، زفاف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© Photo / Pixabay/ Pexels
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أثار مقطع فيديو لمقابلة تلفزيونية مع رجل تايلندي يجمع بين 8 زوجات في منزل واحد جدلا واسعا.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع، الذي يظهر فنان الوشم التايلاندي رفقة زوجاته الثماني اللواتي يعشن في منزل واحد
وقال الفنان التايلاندي: "كل زوجاتي يعملن لتوفير المال للبيت فأنا لا أصرف عليهن".
فيما صرحت الزوجات الثمانية أنهن يعشن كعائلة سعيدة داخل منزل واحد، مؤكدات بأنهن لن يجدن أفضل منه وأنهن يعشقنه بجنون.
هذا وحققت المقابلة الخاصة بالرجل التايلندي وزوجاته الثمانية، أزيد من 3 مليون مشاهدة على اليوتيوب وأصبح لديه آلاف المعجبات.
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