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https://arabic.sputniknews.com/20220131/أبل-تتجه-لتطبيق-بصمة-الوجه-والأذن-على-أيربود-1057545346.html
"أبل" تتجه لتطبيق بصمة الوجه والأذن على "أيربود"
"أبل" تتجه لتطبيق بصمة الوجه والأذن على "أيربود"
نشر مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي اليوم طلب براءة اختراع من شركة "أبل" يتعلق بتعريف هوية المستخدم، وبشكل أكثر تحديدًا، التعرف على هوية... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T15:31+0000
2022-01-31T15:31+0000
شركة آبل
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وقد تشمل القياسات البيومترية اللمس والتعرف على الوجه، وأيضًا قد تتضمن مقاييس بيومترية جديدة، مثل تحديد بنية الأذن الداخلية للمستخدم أو حتى طريقة مشي المستخدم" حسبما نشر موقع "باتينتلي أبل".وتلاحظ "أبل" في تسجيل براءات الاختراع الخاصة بها أن سماعات الرأس المقترنة بجهاز "أيفون"، يمكن أن توفر واجهة مفيدة بين المستخدمين البشريين والأجهزة الإلكترونية، وبشكل عام ، يمكن استخدام سماعات الرأس للاستماع إلى الصوت من جهاز آخر وأداء وظائف مختلفة أخرى، مثل توفير الأوامر الصوتية للجهاز عبر سماعات الرأس".ويمنع النظام الوصول إلى الجهاز إذا وضع المستخدم سماعات رأس لشخص آخر في أذنه، قريباً سيتم اختبار النظام، وبناءً على النتائج سيتم اتخاذ قرار آخر، إذا ثبت أنه موثوق به، فسيتم تنفيذه لإلغاء قفل الهواتف.وقامت شركة "أبل" بنشر مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية لنظام"iOS 15.4" الجديد، والتي تتضمن رمزا لرجل "حامل".ويبدو أن أكثر الإضافات إثارة للجدل هي ثلاثة رموز تعبيرية جديدة وهي رجل حامل، وشخص حامل مثلي الجنس، وشخص يحمل تاجًا.تعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة التي يبذلها صانعو الرموز التعبيرية لجعل الخطاب الرقمي أكثر شمولاً من وجهة نظرهم من خلال طرح رموز مثلية بين الرموز الأخرى، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
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شركة آبل

"أبل" تتجه لتطبيق بصمة الوجه والأذن على "أيربود"

15:31 GMT 31.01.2022
© REUTERS / Brooks Kraft / Apple Incالمدير العام لشركة "آبل" تيم كوك يكشف الستار عن "أيفون 13 برو" الجديد في أبل بارك في كوبيرتينو، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2021
المدير العام لشركة آبل تيم كوك يكشف الستار عن أيفون 13 برو الجديد في أبل بارك في كوبيرتينو، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / Brooks Kraft / Apple Inc
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نشر مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي اليوم طلب براءة اختراع من شركة "أبل" يتعلق بتعريف هوية المستخدم، وبشكل أكثر تحديدًا، التعرف على هوية مستخدم سماعات الرأس مثل "أيربودز".
وقد تشمل القياسات البيومترية اللمس والتعرف على الوجه، وأيضًا قد تتضمن مقاييس بيومترية جديدة، مثل تحديد بنية الأذن الداخلية للمستخدم أو حتى طريقة مشي المستخدم" حسبما نشر موقع "باتينتلي أبل".
وتلاحظ "أبل" في تسجيل براءات الاختراع الخاصة بها أن سماعات الرأس المقترنة بجهاز "أيفون"، يمكن أن توفر واجهة مفيدة بين المستخدمين البشريين والأجهزة الإلكترونية، وبشكل عام ، يمكن استخدام سماعات الرأس للاستماع إلى الصوت من جهاز آخر وأداء وظائف مختلفة أخرى، مثل توفير الأوامر الصوتية للجهاز عبر سماعات الرأس".
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ويمنع النظام الوصول إلى الجهاز إذا وضع المستخدم سماعات رأس لشخص آخر في أذنه، قريباً سيتم اختبار النظام، وبناءً على النتائج سيتم اتخاذ قرار آخر، إذا ثبت أنه موثوق به، فسيتم تنفيذه لإلغاء قفل الهواتف.
وقامت شركة "أبل" بنشر مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية لنظام"iOS 15.4" الجديد، والتي تتضمن رمزا لرجل "حامل".
ويبدو أن أكثر الإضافات إثارة للجدل هي ثلاثة رموز تعبيرية جديدة وهي رجل حامل، وشخص حامل مثلي الجنس، وشخص يحمل تاجًا.
تعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة التي يبذلها صانعو الرموز التعبيرية لجعل الخطاب الرقمي أكثر شمولاً من وجهة نظرهم من خلال طرح رموز مثلية بين الرموز الأخرى، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
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