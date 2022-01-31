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ألمانيا... مقتل شرطيين اثنين بالرصاص خلال دورية روتينية غربي البلاد
ألمانيا... مقتل شرطيين اثنين بالرصاص خلال دورية روتينية غربي البلاد
قالت الشرطة الألمانية إن ضابطين من عناصرها قتلا بالرصاص أثناء قيامهما بدورية روتينية غربي البلاد في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T09:14+0000
2022-01-31T09:14+0000
الشرطة الألمانية
أخبار ألمانيا
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وأفادت الشرطة في كايزرسلاوترن في بيان بأن إطلاق النار وقع أثناء تفتيش مروري بالقرب من كوسيل في حوالي الساعة 4:20 صباحا، بحسب "أسوشيتد برس".وأضافت أن الجناة لاذوا بالفرار، لكن لم يكن لدى الشرطة وصف لهم أو السيارة التي استخدموها أو الاتجاه الذي فروا فيه.ودعت الشرطة السائقين في منطقة كوسيل إلى عدم اصطحاب المتنزهين وحذرت من أن أحد المشتبه بهم على الأقل مسلح.
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الشرطة الألمانية, أخبار ألمانيا

ألمانيا... مقتل شرطيين اثنين بالرصاص خلال دورية روتينية غربي البلاد

09:14 GMT 31.01.2022
© youtube/gerterrالشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© youtube/gerterr
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قالت الشرطة الألمانية إن ضابطين من عناصرها قتلا بالرصاص أثناء قيامهما بدورية روتينية غربي البلاد في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين.
وأفادت الشرطة في كايزرسلاوترن في بيان بأن إطلاق النار وقع أثناء تفتيش مروري بالقرب من كوسيل في حوالي الساعة 4:20 صباحا، بحسب "أسوشيتد برس".
وأضافت أن الجناة لاذوا بالفرار، لكن لم يكن لدى الشرطة وصف لهم أو السيارة التي استخدموها أو الاتجاه الذي فروا فيه.
ودعت الشرطة السائقين في منطقة كوسيل إلى عدم اصطحاب المتنزهين وحذرت من أن أحد المشتبه بهم على الأقل مسلح.
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