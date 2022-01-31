"أنصار الله" تعلن ضرب أهداف "نوعية وهامة" في أبو ظبي ودبي بمسيرات وصواريخ باليستية

القاهرة-سبوتنيك. وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، اليوم الاثنين، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية [إعصار اليمن الثالثة] استهدفت عمق دويلة العدو الإماراتي.. وضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبو ظبي بعدد من الصواريخ الباليستية".وتابع أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن دويلة العدو الإماراتي ستظل غير آمنة طالما استمرت أدوات العدو في شن العدوان على شعبنا".ونفذ التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، سلسلة غارات جوية على العاصمة صنعاء وسط اليمن.وذكر تلفزيون "المسيرة" المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، أن "طيران العدوان الأميركي الإماراتي [في إشارة إلى التحالف العربي] شن 5 غارات على الإذاعة القديمة في منطقة الحصبة [شمال العاصمة] وسط الأحياء السكنية".وأضاف أن "طيران العدوان الأميركي الإماراتي استهدف بـ 3 غارات أخرى محيط مبنى التلفزيون في مديرية الثورة [شمال العاصمة]".
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية ضرب أهداف "نوعية وهامة" في دولة الإمارات بالصواريخ الباليستية والمسيّرات، لافتةً إلى أن العملية حققت أهدافها.
القاهرة-سبوتنيك. وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، اليوم الاثنين، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية [إعصار اليمن الثالثة] استهدفت عمق دويلة العدو الإماراتي.. وضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبو ظبي بعدد من الصواريخ الباليستية".
وأضاف أن "تم ضرب أهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من الطائرات المسيرة نوع [صماد 3] وحققت العملية أهدافها بنجاح".
وتابع أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن دويلة العدو الإماراتي ستظل غير آمنة طالما استمرت أدوات العدو في شن العدوان على شعبنا".
وذكر تلفزيون "المسيرة" المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، أن "طيران العدوان الأميركي الإماراتي [في إشارة إلى التحالف العربي] شن 5 غارات على الإذاعة القديمة في منطقة الحصبة [شمال العاصمة] وسط الأحياء السكنية".
وأضاف أن "طيران العدوان الأميركي الإماراتي استهدف بـ 3 غارات أخرى محيط مبنى التلفزيون في مديرية الثورة [شمال العاصمة]".