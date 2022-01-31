https://arabic.sputniknews.com/20220131/أوبر-تخفض-أسعارها-في-القاهرة-بعد-أسابيع-من-دخول-منافس-صيني-السوق-المصرية-1057533079.html

"أوبر" تخفض أسعارها في القاهرة بعد أسابيع من دخول منافس صيني السوق المصرية

"أوبر" تخفض أسعارها في القاهرة بعد أسابيع من دخول منافس صيني السوق المصرية

أعلنت شركة أوبر للنقل التشاركي في مصر، تخفيض أسعار رحلاتها داخل القاهرة، بعد دخول منافس صيني لتقديم نفس خدمات الشركة الأمريكية بأسعار أقل. 31.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-31T11:22+0000

2022-01-31T11:22+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت الشركة الأمريكية أن "سعر الكيلومتر سيصبح 2.8 جنيه مصري بدلا من 3.05، وسعر الدقيقة 0.42 جنيه مصري بدلا من 0.45 جنيه"، وبذلك تكون نسبة التخفيض 8 في المئة.في المقابل، تعرض شركة "ديدي" الصينية خدماتها في الإسكندرية، وأخيرا في القاهرة بأسعار أقل نسبيا عن نظيرتها الأمريكية.وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية أن سعر الدقيقة في الرحلة يصل إلى 0.40 جنيه مصري، ويصل سعر الكيلومتر إلى 2.80 جنيه مصري.وكانت بيانات شركة أوبر أظهرت نموًا في أعمالها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن أكثر من 31 مليون راكب استخدموا التطبيق في المنطقة.وقالت الشركة، في بيان، نقلته صحيفة "مصراوي" المصرية، إن "عدد السائقين العاملين في الشركة بمصر بلغ 703 آلاف سائق منذ بدء نشاط الشركة بمصر".وأوضحت الإحصاءات أن أكثر السائقين من حيث عدد الرحلات، سائق قام بـ 6987 رحلة في القاهرة، وشهد أوبر باص نموًا بمعدل 2.4 مقارنة بعام 2020 ليواصل نجاحه في القاهرة.وبحسب تقرير أوبر، كانت المعالم السياحية الشهيرة في الشرق الأوسط من أكثر الوجهات المفضلة لمستخدمي أوبر، وحظيت وجهة الأهرامات بالجيزة في مصر بـ 14.7 ألف رحلة، كما حظي برج خليفة، أطول مبنى في العالم، بشعبية كبيرة، حيث كان الوجهة المختارة لـ 319.5 ألف رحلة.وقالت أوبر، في البيان، إن منطقة الزمالك في القاهرة احتلت المرتبة الأولى كواجهة للخروج مساءً في مصر باختيارها في 669.2 ألف رحلة.

https://arabic.sputniknews.com/20210824/أوبر-ترفع-أسعار-رحلاتها-في-مصر-في-ضوء-أسعار-الوقود-الجديدة-1049924980.html

https://arabic.sputniknews.com/20210930/أوبر-تعلق-الخدمة-في-إحدى-العواصم-الأوربية-لأول-مرة-1050303603.html

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