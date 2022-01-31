https://arabic.sputniknews.com/20220131/أوكرانيا-تؤيد-قنوات-الحوار-مع-روسيا-وتؤكد-استعدادها-للاتصالات-المباشرة-1057550128.html

أوكرانيا تؤيد قنوات الحوار مع روسيا وتؤكد استعدادها للاتصالات المباشرة

أوكرانيا تؤيد قنوات الحوار مع روسيا وتؤكد استعدادها للاتصالات المباشرة

أعلن مندوب أوكرانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسا، اليوم الإثنين، أن بلاده تدعم القنوات المفتوحة للحوار مع روسيا، مشيرا إلى استعداد كييف للحوار... 31.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-31T17:53+0000

2022-01-31T17:53+0000

2022-01-31T17:53+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1057260368_0:169:3038:1878_1920x0_80_0_0_0a19373548c744529d56160690327a4c.jpg

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال كيسليتسا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، إن بلاده "تدعم ضرورة الحفاظ على القنوات الدبلوماسية مع روسيا"، مشيرا إلى أن "الرئيس الأوكراني أكد مؤخرا أنه على استعداد للقاء نظيره الروسي".وكانت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، قالت في وقت سابق اليوم إن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يدعو جميع الأطراف المعنية إلى التخلي عن الخطاب والإجراءات الاستفزازية من أجل توفير فرصة أكبر للنجاح في التوصل للتسوية حول أوكرانيا".من جانبه، وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الجلسة بأنها "مثال كلاسيكي لدبلوماسية مكبرات الصوت، حيلة دعائية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى رغبة الزملاء الأمريكيين في إثارة الهستيريا بشأن مزاعمهم الخاصة بشأن عدوان روسي وشيك، بما في ذلك استخدام منبر مجلس الأمن تضع زملاءنا في مجلس الأمن في موقف غير مريح للغاية.وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت موضوع أوكرانيا على جدول الأعمال الأسبوع الماضي بعد مباحثات غير رسمية مع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن ومع أوكرانيا.وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها من دول الغرب بشكل متكرر من غزو روسي وشيك لأوكرانيا، وهو ما نفته روسيا بصورة قاطعة.

https://arabic.sputniknews.com/20220131/منظومة-خاريزانتيما-اس-عالية-الدقة-تغطي-الحدود-مع-أوكرانيا-1057546265.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أخبار أوكرانيا