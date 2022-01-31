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https://arabic.sputniknews.com/20220131/أوكرانيا-تؤيد-قنوات-الحوار-مع-روسيا-وتؤكد-استعدادها-للاتصالات-المباشرة-1057550128.html
أوكرانيا تؤيد قنوات الحوار مع روسيا وتؤكد استعدادها للاتصالات المباشرة
أوكرانيا تؤيد قنوات الحوار مع روسيا وتؤكد استعدادها للاتصالات المباشرة
أعلن مندوب أوكرانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسا، اليوم الإثنين، أن بلاده تدعم القنوات المفتوحة للحوار مع روسيا، مشيرا إلى استعداد كييف للحوار... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T17:53+0000
2022-01-31T17:53+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال كيسليتسا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، إن بلاده "تدعم ضرورة الحفاظ على القنوات الدبلوماسية مع روسيا"، مشيرا إلى أن "الرئيس الأوكراني أكد مؤخرا أنه على استعداد للقاء نظيره الروسي".وكانت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، قالت في وقت سابق اليوم إن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يدعو جميع الأطراف المعنية إلى التخلي عن الخطاب والإجراءات الاستفزازية من أجل توفير فرصة أكبر للنجاح في التوصل للتسوية حول أوكرانيا".من جانبه، وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الجلسة بأنها "مثال كلاسيكي لدبلوماسية مكبرات الصوت، حيلة دعائية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى رغبة الزملاء الأمريكيين في إثارة الهستيريا بشأن مزاعمهم الخاصة بشأن عدوان روسي وشيك، بما في ذلك استخدام منبر مجلس الأمن تضع زملاءنا في مجلس الأمن في موقف غير مريح للغاية.وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت موضوع أوكرانيا على جدول الأعمال الأسبوع الماضي بعد مباحثات غير رسمية مع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن ومع أوكرانيا.وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها من دول الغرب بشكل متكرر من غزو روسي وشيك لأوكرانيا، وهو ما نفته روسيا بصورة قاطعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/منظومة-خاريزانتيما-اس-عالية-الدقة-تغطي-الحدود-مع-أوكرانيا-1057546265.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

أوكرانيا تؤيد قنوات الحوار مع روسيا وتؤكد استعدادها للاتصالات المباشرة

17:53 GMT 31.01.2022
© REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENKOلافتة نكتوب عليها "نحن - دونباس الروسي!" في مدينة دونباس، أوكرانيا 24 يناير 2022
لافتة نكتوب عليها نحن - دونباس الروسي! في مدينة دونباس، أوكرانيا 24 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENKO
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أعلن مندوب أوكرانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسا، اليوم الإثنين، أن بلاده تدعم القنوات المفتوحة للحوار مع روسيا، مشيرا إلى استعداد كييف للحوار المباشر، بما في ذلك، الحوار على أعلى المستويات.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال كيسليتسا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، إن بلاده "تدعم ضرورة الحفاظ على القنوات الدبلوماسية مع روسيا"، مشيرا إلى أن "الرئيس الأوكراني أكد مؤخرا أنه على استعداد للقاء نظيره الروسي".
قاذف صواريخ م/د خريزانتيما (كريزانتيم) - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
منظومة "خاريزانتيما-اس" عالية الدقة تغطي الحدود مع أوكرانيا
15:53 GMT

وأضاف أنه "إذا كان لدى روسيا أي أسئلة لتوجيهها لأوكرانيا، مشددا على أن الأفضل أن "نلتقي ونتحدث بدلاً من حشد القوات على الحدود الأوكرانية وإخافة الشعب الأوكراني"، على حد قوله.

وكانت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، قالت في وقت سابق اليوم إن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يدعو جميع الأطراف المعنية إلى التخلي عن الخطاب والإجراءات الاستفزازية من أجل توفير فرصة أكبر للنجاح في التوصل للتسوية حول أوكرانيا".
من جانبه، وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الجلسة بأنها "مثال كلاسيكي لدبلوماسية مكبرات الصوت، حيلة دعائية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى رغبة الزملاء الأمريكيين في إثارة الهستيريا بشأن مزاعمهم الخاصة بشأن عدوان روسي وشيك، بما في ذلك استخدام منبر مجلس الأمن تضع زملاءنا في مجلس الأمن في موقف غير مريح للغاية.
وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت موضوع أوكرانيا على جدول الأعمال الأسبوع الماضي بعد مباحثات غير رسمية مع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن ومع أوكرانيا.
وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها من دول الغرب بشكل متكرر من غزو روسي وشيك لأوكرانيا، وهو ما نفته روسيا بصورة قاطعة.
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