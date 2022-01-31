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إثيوبيا تكشف دور الإمارات في "أوقاتها العصيبة" وسبب زيارة آبي أحمد إلى أبو ظبي
إثيوبيا تكشف دور الإمارات في "أوقاتها العصيبة" وسبب زيارة آبي أحمد إلى أبو ظبي
كشف وزير خدمات الاتصال الحكومي في إثيوبيا، لغس تولو، أهداف الزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس الوزراء آبي أحمد إلى أبو ظبي. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T15:13+0000
2022-01-31T15:13+0000
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وقال الوزير، وهو أحد أعضاء الوفد الرفيع المستوى الذي رافق رئيس الوزراء الإثيوبي، إن الزيارة تهدف إلى استكشاف سبل تعزيز العلاقات بين إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة، وفقا لمحطة فانا الإثيوبية.وقال الوزير إن العلاقة بين إثيوبيا والإمارات قد تحولت إلى مستوى أعلى من جميع الجوانب، مضيفًا أن الإمارات ساهمت كثيرًا في مساعدة إثيوبيا على تجاوز أوقاتها العصيبة.وأضاف أن رئيس الوزراء أعرب عن شكره وتقديره لمواقف الإمارات ومبادراتها التاريخية الداعمة للسلام والاستقرار في إثيوبيا متمنيا للدولة دوام التقدم والتطور والنماء.
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العالم, أخبار إثيوبيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

إثيوبيا تكشف دور الإمارات في "أوقاتها العصيبة" وسبب زيارة آبي أحمد إلى أبو ظبي

15:13 GMT 31.01.2022
© REUTERS / TIKSA NEGERIرئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد
رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / TIKSA NEGERI
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كشف وزير خدمات الاتصال الحكومي في إثيوبيا، لغس تولو، أهداف الزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس الوزراء آبي أحمد إلى أبو ظبي.
وقال الوزير، وهو أحد أعضاء الوفد الرفيع المستوى الذي رافق رئيس الوزراء الإثيوبي، إن الزيارة تهدف إلى استكشاف سبل تعزيز العلاقات بين إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة، وفقا لمحطة فانا الإثيوبية.

وبحسب الوزير بحث الزعيمان مسارات التعاون والعمل المشترك وفرص تعزيزها في مختلف المجالات بما يصب في جهود التنمية الشاملة في البلدين ويخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وقال الوزير إن العلاقة بين إثيوبيا والإمارات قد تحولت إلى مستوى أعلى من جميع الجوانب، مضيفًا أن الإمارات ساهمت كثيرًا في مساعدة إثيوبيا على تجاوز أوقاتها العصيبة.
وأضاف أن رئيس الوزراء أعرب عن شكره وتقديره لمواقف الإمارات ومبادراتها التاريخية الداعمة للسلام والاستقرار في إثيوبيا متمنيا للدولة دوام التقدم والتطور والنماء.
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