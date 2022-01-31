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https://arabic.sputniknews.com/20220131/إريكسن-يعود-للملاعب-بعد-أزمته-الصحية-بتعاقده-مع-نادي-برينتفورد-1057496481.html
إريكسن يعود للملاعب بعد أزمته الصحية بتعاقده مع نادي برينتفورد
إريكسن يعود للملاعب بعد أزمته الصحية بتعاقده مع نادي برينتفورد
أعلن نادي برينتفورد الإنجليزي عن تعاقده مع نجم كرة القدم الدنماركي، كريستيان إريكسن، وذلك بعد ‏أزمته الصحية وإغمائه خلال المباراة الافتتاحية لبطولة "يورو 2020"... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T10:51+0000
2022-01-31T10:51+0000
مجتمع
رياضة
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وقال نادي غرب لندن، إنه تعاقد مع إريكسن حتى نهاية الموسم، وذلك بعد 7 أشهر فقط من إصابته بسكتة قلبية في مباراة ضد فنلندا.وأضاف برينتفورد أن إريكسن أكمل تفاصيل انتقاله من أمستردام، وسينضم إلى النادي في الأيام المقبلة.وقال إريكسن، البالغ من العمر 29 عاما، في مقطع فيديو قصير على موقع النادي على الإنترنت، اليوم الاثنين: "لا أطيق الانتظار للبدء وآمل أن أراكم جميعا قريبا جدا".من ناحيته قال المدير الفني لبرينتفورد، توماس فرانك، في بيان على الموقع الرسمي لنادي برينتفورد إن إريكسن قام بالكثير من الجهد بمفرده خلال السبعة أشهر الماضية.وتابع فرانك: "كريستيان في أفضل حالاته، فهو لديه القدرة على إملاء مباريات كرة القدم، يمكنه أن يجد التمريرات الصحيحة ويشكل تهديدا على المرمى".وكان كريستيان إريكسن غادر نادي إنتر ميلان الإيطالي، الشهر الماضي بموافقة متبادلة، بعد أن أوقفته السلطة الطبية الإيطالية من اللعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بسبب قاعدة تحظر استخدام جهاز إزالة رجفان القلب الذي يضعه.وكشف كريستيان إريكسن، في وقت سابق من الشهر الماضي، لوسائل الإعلام الدنماركية أنه توفي لنحو 5 دقائق عندما سقط على أرض الملعب العام الماضي، وأنه يهدف إلى اللعب في مونديال قطر هذا العام.وقال: "هدفي هو اللعب في كأس العالم في قطر، أريد أن ألعب، كان هذا هدفي طوال الوقت، إنه هدف وحلم".
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مجتمع, رياضة

إريكسن يعود للملاعب بعد أزمته الصحية بتعاقده مع نادي برينتفورد

10:51 GMT 31.01.2022
© REUTERS / Dylan Martinezاللاعب الدنماركي، كريستيان إريكسن
اللاعب الدنماركي، كريستيان إريكسن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
اللاعب الدنماركي، كريستيان إريكسن
© REUTERS / Dylan Martinez
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أعلن نادي برينتفورد الإنجليزي عن تعاقده مع نجم كرة القدم الدنماركي، كريستيان إريكسن، وذلك بعد ‏أزمته الصحية وإغمائه خلال المباراة الافتتاحية لبطولة "يورو 2020" أمام فريق فنلندا، العام الماضي.‏
وقال نادي غرب لندن، إنه تعاقد مع إريكسن حتى نهاية الموسم، وذلك بعد 7 أشهر فقط من إصابته بسكتة قلبية في مباراة ضد فنلندا.
وأضاف برينتفورد أن إريكسن أكمل تفاصيل انتقاله من أمستردام، وسينضم إلى النادي في الأيام المقبلة.
وقال إريكسن، البالغ من العمر 29 عاما، في مقطع فيديو قصير على موقع النادي على الإنترنت، اليوم الاثنين: "لا أطيق الانتظار للبدء وآمل أن أراكم جميعا قريبا جدا".
من ناحيته قال المدير الفني لبرينتفورد، توماس فرانك، في بيان على الموقع الرسمي لنادي برينتفورد إن إريكسن قام بالكثير من الجهد بمفرده خلال السبعة أشهر الماضية.
وقال: "إنه لائق لكننا سنحتاج إلى جعله لائقا بشكل جيد، وأنا أتطلع لرؤيته يعمل مع اللاعبين والموظفين للعودة إلى أعلى مستوياته".
وتابع فرانك: "كريستيان في أفضل حالاته، فهو لديه القدرة على إملاء مباريات كرة القدم، يمكنه أن يجد التمريرات الصحيحة ويشكل تهديدا على المرمى".
وكان كريستيان إريكسن غادر نادي إنتر ميلان الإيطالي، الشهر الماضي بموافقة متبادلة، بعد أن أوقفته السلطة الطبية الإيطالية من اللعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بسبب قاعدة تحظر استخدام جهاز إزالة رجفان القلب الذي يضعه.
وكشف كريستيان إريكسن، في وقت سابق من الشهر الماضي، لوسائل الإعلام الدنماركية أنه توفي لنحو 5 دقائق عندما سقط على أرض الملعب العام الماضي، وأنه يهدف إلى اللعب في مونديال قطر هذا العام.
وقال: "هدفي هو اللعب في كأس العالم في قطر، أريد أن ألعب، كان هذا هدفي طوال الوقت، إنه هدف وحلم".
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