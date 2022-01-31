تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220131/إسرائيل-تطور-نظم-المراقبة-على-الحدود-مع-الأردن-1057556032.html
إسرائيل تطور نظم المراقبة على الحدود مع الأردن
إسرائيل تطور نظم المراقبة على الحدود مع الأردن
قامت السلطات الإسرائيلية بتركيب وسائل جديدة تساعدها على جمع المعلومات لمنع عمليات التهريب، وتحديدا الأسلحة، على الحدود مع الأردن. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T21:00+0000
2022-01-31T21:00+0000
إسرائيل
أخبار الأردن
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103680/14/1036801481_0:292:5472:3370_1920x0_80_0_0_8b329250223e6d1402dcdff63d726fd7.jpg
القدس - سبوتنيك. أفاد موقع "إسرائيل ديفينس" بأنه تم في القطاع الجنوبي من الحدود الأردنية، وضع وسائل جديدة لجمع المعلومات لمنع تهريب الأسلحة، حيث تم وضع وسيلتين جديدتين لجمع المعلومات مؤخراً لتحسين القدرات الدفاعية في المنطقة، وخاصة أنشطة إحباط تهريب الأسلحة".جاءت تفاصيل وسائل جمع المعلومات الجديدة خلال جولة مشتركة للقطاع الجنوبي من الحدود الأردنية بمشاركة قادة القوات الأمنية في الجيش الإسرائيلي بمنطقة لواء يوآف المناطقي، وقائد شرطة المنطقة الجنوبية بيريتس عمار، وقائد المنطقة الجنوبية اللواء اليعازر توليدانو، وقائد المنطقة الجنوبية في جهاز الأمن العام "الشاباك" وقادة آخرون.وبحسب موقع "إسرائيل ديفينس" فإن "إحدى الوسائل هو منطاد تكتيكي تم تدشينه في منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي كجزء من تعزيز القدرات الدفاعية على الحدود الاردنية، وهو منطاد جديد للمراقبة في منطقة اللواء. أما الجهاز الآخر الذي تم تركيبه في الأيام الأخيرة هو برج (برج حديدي قد يحمل كاميرا متطورة ومجسات) لم ينشر الجيش صوره بعد".وتكررت في الآونة الأخيرة عمليات تهريب أسلحة من الأردن عبر الحدود البرية الشرقية إلى داخل إسرائيل، حيث أحبطت قوات الجيش الإسرائيلي العديد منها وقامت بمصادرة الأسلحة، واقتياد المهربين إلى التحقيق معهم قبل تحويلهم إلى المحاكمة.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103680/14/1036801481_0:0:4864:3648_1920x0_80_0_0_8eb0047cd8e5d52573c7ec90a38c0f5e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل تطور نظم المراقبة على الحدود مع الأردن

21:00 GMT 31.01.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZالجيش الإسرائيلي - نشر القبة الحديدية بالقرب من سديروت جنوب إسرائيل، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
الجيش الإسرائيلي - نشر القبة الحديدية بالقرب من سديروت جنوب إسرائيل، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZ
تابعنا عبر
قامت السلطات الإسرائيلية بتركيب وسائل جديدة تساعدها على جمع المعلومات لمنع عمليات التهريب، وتحديدا الأسلحة، على الحدود مع الأردن.
القدس - سبوتنيك. أفاد موقع "إسرائيل ديفينس" بأنه تم في القطاع الجنوبي من الحدود الأردنية، وضع وسائل جديدة لجمع المعلومات لمنع تهريب الأسلحة، حيث تم وضع وسيلتين جديدتين لجمع المعلومات مؤخراً لتحسين القدرات الدفاعية في المنطقة، وخاصة أنشطة إحباط تهريب الأسلحة".
جاءت تفاصيل وسائل جمع المعلومات الجديدة خلال جولة مشتركة للقطاع الجنوبي من الحدود الأردنية بمشاركة قادة القوات الأمنية في الجيش الإسرائيلي بمنطقة لواء يوآف المناطقي، وقائد شرطة المنطقة الجنوبية بيريتس عمار، وقائد المنطقة الجنوبية اللواء اليعازر توليدانو، وقائد المنطقة الجنوبية في جهاز الأمن العام "الشاباك" وقادة آخرون.

وكانت موضوعات المناقشة هي "الدفاع المكاني في تلك المنطقة، ومنع تهريب الأسلحة، وقدرات مكافحة (الإرهاب)، وإنشاء وسائل جديدة لجمع المعلومات في القطاع الجنوبي".

وبحسب موقع "إسرائيل ديفينس" فإن "إحدى الوسائل هو منطاد تكتيكي تم تدشينه في منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي كجزء من تعزيز القدرات الدفاعية على الحدود الاردنية، وهو منطاد جديد للمراقبة في منطقة اللواء. أما الجهاز الآخر الذي تم تركيبه في الأيام الأخيرة هو برج (برج حديدي قد يحمل كاميرا متطورة ومجسات) لم ينشر الجيش صوره بعد".
وتكررت في الآونة الأخيرة عمليات تهريب أسلحة من الأردن عبر الحدود البرية الشرقية إلى داخل إسرائيل، حيث أحبطت قوات الجيش الإسرائيلي العديد منها وقامت بمصادرة الأسلحة، واقتياد المهربين إلى التحقيق معهم قبل تحويلهم إلى المحاكمة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية