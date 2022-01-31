https://arabic.sputniknews.com/20220131/إسرائيل-تنتقد-تقريرا-لمنظمة-العفو-الدولية-يصفها-بدولة-الأبارتهايد-1057553108.html

إسرائيل تنتقد تقريرا لمنظمة العفو الدولية يصفها بدولة "الأبارتهايد"

إسرائيل تنتقد تقريرا لمنظمة العفو الدولية يصفها بدولة "الأبارتهايد"

هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بشدّة تقريرًا لمنظمة العفو الدولية (أمنستي)، يصف إسرائيل بدولة "الأبارتهايد" (الفصل العنصري)، متهمة إياها... 31.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-31T19:22+0000

2022-01-31T19:22+0000

2022-01-31T19:22+0000

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القدس – سبوتنيك. صرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها أنه "من المتوقع أن تنشر منظمة العفو الدولية فرع بريطانيا تقريرًا كاذبًا ومنحازًا ومعاديا للسامية غدًا، إننا ندعو المنظمة إلى التراجع عن عزمها نشر التقرير الذي يمثل الكيل بمكيالين والشيطنة من أجل نزع الشرعية عن إسرائيل".وأضافت الخارجية في بيانها بأن "تقرير منظمة العفو الدولية هو في الواقع ضوء أخضر للمهاجمين وما شابه ذلك لإلحاق الضرر ليس بإسرائيل فحسب، بل باليهود في جميع أنحاء العالم أيضًا". وتابعت بالقول إن "التقرير ينفي حق دولة إسرائيل في الوجود كدولة قومية للشعب اليهودي".ومن المقرر أن تنشر "أمنستي" تقريرها الذي يصدر تحت عنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية"، ظهر يوم غد الثلاثاء، بالتزامن مع مؤتمر صحافي تعقده في فندق سانت جورج، بالقدس الشرقية.وأوضحت المنظمة أن "التقرير عمل على مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع، وعمليات القتل الغير مشروع، والتهجير القسري، والقيود الصارمة على الحركة، وحرمان الفلسطينيين من حقوق الجنسية والمواطنة". وشددت المنظمة على أن "جميع هذه الانتهاكات هي مكونات نظام عنصري تمييزي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".وأشارت منظمة "أمنستي" إلى أن "التقرير الجديد من أكثر الأبحاث والتحقيقات عمقًا وشمولًا التي أجرتها منظمة العفو الدولية للوضع، حتى اليوم".وتشارك الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، في المؤتمر الصحفي المقرر عقده في القدس، والذي سيشهد مشاركة عدد من كُتاب التقرير "بهدف مناقشة نتائج التقرير".وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، ومنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، قد قالت في تقريرين منفصلين خلال العام الماضي، إن "إسرائيل ترتكب جرائم فصل عنصري". وقالت "هيومن رايتس ووتش" في شهر نيسان/ أبريل 2021 إن "السلطات الإسرائيلية ترتكب الجريمتين ضد الإنسانية، المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد".وأطلق المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" في شهر كانون الثاني/ يناير 2021 على إسرائيل وصف "دولة فصل عنصري (أبارتهايد)".

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