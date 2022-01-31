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https://arabic.sputniknews.com/20220131/إعلام-النادي-الأهلي-يستعد-لتجديد-عقد-موسيماني-في-هذا-الموعد-1057545031.html
إعلام: النادي الأهلي يستعد لتجديد عقد موسيماني في هذا الموعد
إعلام: النادي الأهلي يستعد لتجديد عقد موسيماني في هذا الموعد
ذكرت وسائل إعلام أن نادي الأهلي المصري يستعد لتجديد عقد المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني بعد بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الإمارات من 3 إلى 12... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T15:35+0000
2022-01-31T15:35+0000
رياضة
الدوري المصري الممتاز
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وذكرت صحيفة "سوكر لادوما" الجنوب أفريقية، اليوم الاثنين، أن إدارة الأهلي تتجه لإنهاء مفاوضات تجديد عقد المدير الفني الجنوب أفريقي بعد التطورات الأخيرة، التي شاركت فيها زوجة موسيماني ووكيل أعماله.ورغم أن مستقبل موسيماني أثار الكثير من التكهنات مؤخرا، إلا أن المدير الفني الجنوب أفريقي وإدارة الأهلي أعلنا نيتهما تجديد العقد، رغم تلقيه عروضا من الإمارات ومنتخب السنغال.ولفتت الصحيفة إلى أنه بينما يريد موسيماني الانتهاء من هذا الأمر قبل بطولة كأس العالم للأندية، فإن إدارة الأهلي تفضل إعلان قرار التجديد بعد البطولة.وتشير صحيفة "اليوم السابع" المصرية، إن عقد موسيماني الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي سيتم تجديده لموسمين مقابل راتب شهري 180 ألف دولار.يذكر أن موسيماني تولى تدريب الأهلي منذ 2020 وحقق نجاحات كثيرة منها بطولة أفريقيا مرتين متتاليتين وفوزه بالسوبر الأفريقي مرتين.
https://arabic.sputniknews.com/20211128/زوجة-موسيماني-تمنع-مشكلة-كادت-تبعده-عن-قيادة-الأهلي-1053362454.html
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رياضة, الدوري المصري الممتاز

إعلام: النادي الأهلي يستعد لتجديد عقد موسيماني في هذا الموعد

15:35 GMT 31.01.2022
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARIموسيماني
موسيماني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI
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ذكرت وسائل إعلام أن نادي الأهلي المصري يستعد لتجديد عقد المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني بعد بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الإمارات من 3 إلى 12 فبراير/ شباط المقبل.
وذكرت صحيفة "سوكر لادوما" الجنوب أفريقية، اليوم الاثنين، أن إدارة الأهلي تتجه لإنهاء مفاوضات تجديد عقد المدير الفني الجنوب أفريقي بعد التطورات الأخيرة، التي شاركت فيها زوجة موسيماني ووكيل أعماله.
ورغم أن مستقبل موسيماني أثار الكثير من التكهنات مؤخرا، إلا أن المدير الفني الجنوب أفريقي وإدارة الأهلي أعلنا نيتهما تجديد العقد، رغم تلقيه عروضا من الإمارات ومنتخب السنغال.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بينما يريد موسيماني الانتهاء من هذا الأمر قبل بطولة كأس العالم للأندية، فإن إدارة الأهلي تفضل إعلان قرار التجديد بعد البطولة.
بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
زوجة موسيماني تمنع مشكلة كادت تبعده عن قيادة الأهلي
28 نوفمبر 2021, 14:51 GMT
وتشير صحيفة "اليوم السابع" المصرية، إن عقد موسيماني الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي سيتم تجديده لموسمين مقابل راتب شهري 180 ألف دولار.
يذكر أن موسيماني تولى تدريب الأهلي منذ 2020 وحقق نجاحات كثيرة منها بطولة أفريقيا مرتين متتاليتين وفوزه بالسوبر الأفريقي مرتين.
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