إعلام: عون يصدر توجيها إلى وزير الخارجية اللبناني بعد القصف الإسرائيلي على سوريا

وأفادت "قناة الجديد" اللبنانية، أن "الرئيس، ميشال عون، طلب من وزير الخارجية، عبد الله بو حبيب،"إدانة الخرق الإسرائيلي وتقديم شكوى لمجلس الأمن بهذا الخصوص".وتصدت الدفاعات الجوية السورية، صباح اليوم، لغارة جوية إسرائيلية بالصواريخ على محيط العاصمة السورية دمشق.ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله: "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي"، مضيفا أن الدفاعات الجوية أسقطت "عددا من الصواريخ خلال استهداف بعض النقاط في محيط دمشق، وتسبب العدوان بخسائر مادية".من جهتها، أصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني بيانا أعلنت فيه أنه "بتاريخ اليوم، الساعة 3:00، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من كفركلا وصولا حتى ضهر البيدر، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 3:10 من فوق البحر قبالة خلدة"، لافتة إلى أنه "تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله: "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي"، مضيفا أن الدفاعات الجوية أسقطت "عددا من الصواريخ خلال استهداف بعض النقاط في محيط دمشق، وتسبب العدوان بخسائر مادية".
من جهتها، أصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني بيانا أعلنت فيه أنه "بتاريخ اليوم، الساعة 3:00، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من كفركلا وصولا حتى ضهر البيدر، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 3:10 من فوق البحر قبالة خلدة"، لافتة إلى أنه "تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.