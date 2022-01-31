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إعلان موعد محاكمة زعيمة ميانمار المخلوعة بتهمة تزوير الانتخابات
إعلان موعد محاكمة زعيمة ميانمار المخلوعة بتهمة تزوير الانتخابات
أعلن مصدر مطّلع، اليوم الاثنين، موعد محاكمة زعيمة ميانمار المخلوعة أونج سان سو كي. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T07:14+0000
2022-01-31T07:14+0000
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ونقلت "رويترز" عن المصدر، قوله بأن المحاكمة ستبدأ يوم 14 فبراير/ شباط المقبل، وستنظر اتهامات الزعيمة المخلوعة بتزوير الانتخابات.وتواجه سو كي المحاكمة في أكثر من 12 دعوى، وحُكم عليها حتى الآن بالسجن لمدة ست سنوات في إجراءات قانونية سخر منها المجتمع الدولي ووصفها بأنها صورية، فيما نفت سو كي اتهامات الجيش بالتأثير على انتخابات 2020 التي فاز فيها حزبها بأغلبية كبيرة.يذكر أن حكما بالسجن لمدة 4 سنوات كان قد صدر بحق الزعيمة المخلوعة، يوم 10 يناير/كانون الثاني، في إطار إحدى القضايا الكثيرة الملاحقة في إطارها.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر ذاته، أن الزعيمة الخاضعة للإقامة الجبرية منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير 2021، أدانتها محكمة بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير شرعي.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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إعلان موعد محاكمة زعيمة ميانمار المخلوعة بتهمة تزوير الانتخابات

07:14 GMT 31.01.2022
© REUTERS / Yves Hermanأونج سان سو كي
أونج سان سو كي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / Yves Herman
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أعلن مصدر مطّلع، اليوم الاثنين، موعد محاكمة زعيمة ميانمار المخلوعة أونج سان سو كي.
ونقلت "رويترز" عن المصدر، قوله بأن المحاكمة ستبدأ يوم 14 فبراير/ شباط المقبل، وستنظر اتهامات الزعيمة المخلوعة بتزوير الانتخابات.
وتواجه سو كي المحاكمة في أكثر من 12 دعوى، وحُكم عليها حتى الآن بالسجن لمدة ست سنوات في إجراءات قانونية سخر منها المجتمع الدولي ووصفها بأنها صورية، فيما نفت سو كي اتهامات الجيش بالتأثير على انتخابات 2020 التي فاز فيها حزبها بأغلبية كبيرة.
يذكر أن حكما بالسجن لمدة 4 سنوات كان قد صدر بحق الزعيمة المخلوعة، يوم 10 يناير/كانون الثاني، في إطار إحدى القضايا الكثيرة الملاحقة في إطارها.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر ذاته، أن الزعيمة الخاضعة للإقامة الجبرية منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير 2021، أدانتها محكمة بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير شرعي.
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