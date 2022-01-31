تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/إنها-الحرب-إيتو-يوجه-رسائل-نارية-إلى-لاعبي-منتخب-الكاميرون-قبل-مواجهة-مصر-فيديو--1057556864.html
"إنها الحرب"... إيتو يوجه رسائل نارية إلى لاعبي منتخب الكاميرون قبل مواجهة مصر... فيديو
"إنها الحرب"... إيتو يوجه رسائل نارية إلى لاعبي منتخب الكاميرون قبل مواجهة مصر... فيديو
وجه رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، مساء اليوم الاثنين، رسائل نارية إلى لاعبي منتخب بلاده قبل مواجهة مصر. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T21:38+0000
2022-01-31T21:38+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
أخبار الكاميرون
منتخب مصر الوطني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1055209030_0:0:2699:1518_1920x0_80_0_0_5554fa7a818f709ec5b74069e208e6a0.jpg
وقال إيتو، خلال جلسته مع لاعبي الكاميرون لتحفيزهم استعدادا للمواجهة المنتظرة ضد الفراعنة: "كل ما فعلتوه يتوقف على مباراة الخميس، استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب. الحرب".وأضاف: "هكذا يجب أن تلعبوا هذه المباراة. إنها الحرب، عليكم القتال وتحقيق كل شيء من أجل الكاميرون"، متابعا: "لا يمكنكم ترك هذه الفرصة تضيع، هذا مستحيل".وتأهل المنتخب الكاميروني، مستضيف البطولة، إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على جامبيا بهدفين دون رد، بينما فاز المنتخب المصري على المغرب بثنائية مقابل هدف.ويلعب المنتخبان في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 يوم الخميس المقبل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1055209030_33:0:2432:1799_1920x0_80_0_0_f922a40feedd28ebbaddfdb607a384cf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الكاميرون, منتخب مصر الوطني

"إنها الحرب"... إيتو يوجه رسائل نارية إلى لاعبي منتخب الكاميرون قبل مواجهة مصر... فيديو

21:38 GMT 31.01.2022
© AFP 2021 / DANIEL BELOUMOU OLOMOالرئيس الجديد للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، المهاجم الدولي السابق صامويل إيتو
الرئيس الجديد للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، المهاجم الدولي السابق صامويل إيتو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AFP 2021 / DANIEL BELOUMOU OLOMO
تابعنا عبر
وجه رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، مساء اليوم الاثنين، رسائل نارية إلى لاعبي منتخب بلاده قبل مواجهة مصر.
وقال إيتو، خلال جلسته مع لاعبي الكاميرون لتحفيزهم استعدادا للمواجهة المنتظرة ضد الفراعنة: "كل ما فعلتوه يتوقف على مباراة الخميس، استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب. الحرب".
وأضاف: "هكذا يجب أن تلعبوا هذه المباراة. إنها الحرب، عليكم القتال وتحقيق كل شيء من أجل الكاميرون"، متابعا: "لا يمكنكم ترك هذه الفرصة تضيع، هذا مستحيل".
وتأهل المنتخب الكاميروني، مستضيف البطولة، إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على جامبيا بهدفين دون رد، بينما فاز المنتخب المصري على المغرب بثنائية مقابل هدف.
ويلعب المنتخبان في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 يوم الخميس المقبل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية