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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/إنها-الحرب-إيتو-يوجه-رسائل-نارية-إلى-لاعبي-منتخب-الكاميرون-قبل-مواجهة-مصر-فيديو--1057556864.html
"إنها الحرب"... إيتو يوجه رسائل نارية إلى لاعبي منتخب الكاميرون قبل مواجهة مصر... فيديو
"إنها الحرب"... إيتو يوجه رسائل نارية إلى لاعبي منتخب الكاميرون قبل مواجهة مصر... فيديو
وجه رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، مساء اليوم الاثنين، رسائل نارية إلى لاعبي منتخب بلاده قبل مواجهة مصر. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T21:38+0000
2022-01-31T21:38+0000
2022-01-31T21:38+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
أخبار الكاميرون
منتخب مصر الوطني
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وقال إيتو، خلال جلسته مع لاعبي الكاميرون لتحفيزهم استعدادا للمواجهة المنتظرة ضد الفراعنة: "كل ما فعلتوه يتوقف على مباراة الخميس، استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب. الحرب".وأضاف: "هكذا يجب أن تلعبوا هذه المباراة. إنها الحرب، عليكم القتال وتحقيق كل شيء من أجل الكاميرون"، متابعا: "لا يمكنكم ترك هذه الفرصة تضيع، هذا مستحيل".وتأهل المنتخب الكاميروني، مستضيف البطولة، إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على جامبيا بهدفين دون رد، بينما فاز المنتخب المصري على المغرب بثنائية مقابل هدف.ويلعب المنتخبان في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 يوم الخميس المقبل.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكاميرون, منتخب مصر الوطني
"إنها الحرب"... إيتو يوجه رسائل نارية إلى لاعبي منتخب الكاميرون قبل مواجهة مصر... فيديو
وجه رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، مساء اليوم الاثنين، رسائل نارية إلى لاعبي منتخب بلاده قبل مواجهة مصر.
وقال إيتو، خلال جلسته مع لاعبي الكاميرون لتحفيزهم استعدادا للمواجهة المنتظرة ضد الفراعنة: "كل ما فعلتوه يتوقف على مباراة الخميس، استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب. الحرب".
وأضاف: "هكذا يجب أن تلعبوا هذه المباراة. إنها الحرب، عليكم القتال وتحقيق كل شيء من أجل الكاميرون"، متابعا: "لا يمكنكم ترك هذه الفرصة تضيع، هذا مستحيل".
وتأهل المنتخب الكاميروني، مستضيف البطولة، إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على جامبيا بهدفين دون رد، بينما فاز المنتخب المصري على المغرب بثنائية مقابل هدف.
ويلعب المنتخبان في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 يوم الخميس المقبل.