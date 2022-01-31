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إيران ترد على مزاعم المغرب حول نشرها المذهب الشيعي في غرب أفريقيا
إيران ترد على مزاعم المغرب حول نشرها المذهب الشيعي في غرب أفريقيا
استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، حول جهود طهران في نشر المذهب الشيعي... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T10:25+0000
2022-01-31T10:25+0000
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وقال زادة للصحفيين، اليوم الاثنين، إن "هذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها وزير الخارجية المغربي بهذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة، ولطالما حاولنا تجاهل هذه التصريحات احتراما للمسلمين في المغرب"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية.وتابع: "يجب على المسؤولين المغاربة العودة إلى أحضان شعوبهم، وأن يتحملوا مسؤولياتهم في المجتمع الإسلامي بدلا من الإدلاء بمثل هذه التصریحات".وكان وزير الشؤون الخارجية المغربية ناصر بوريطة حذر مما سماه الأطماع الإيرانية في أفريقيا، محذرا من أن "إيران تسعى إلى الدخول لغرب إفريقيا لنشر المذهب الشيعي".وأضاف: "الأمن الروحي للمغاربة ولإفريقيا يعتبر من بين الأولويات للتصدي للأطماع الإيرانية في القارة".ولا يتمتع المغرب بعلاقات دبلوماسية مع إيران إذ قطعها عام 2018 على خلفية اتهام إيران بدعم جبهة البوليساريو، قبل أن يعلن رسميا إنهاء مهام سفيريه في الجزائر حسن عبد الخالق، وإيران حسن حامي مطلع الشهر الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20210508/إيران-تنفي-الاتهامات-بدعم-جبهة-البوليساريو-وتهديد-أمن-المغرب-ووحدته-1048910900.html
https://arabic.sputniknews.com/20220104/المغرب-يعلن-إنهاء-مهام-سفيريه-لدى-الجزائر-وإيران-1054939736.html
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العالم العربي, أخبار إيران, أخبار المغرب اليوم

إيران ترد على مزاعم المغرب حول نشرها المذهب الشيعي في غرب أفريقيا

10:25 GMT 31.01.2022
© AFP 2021 / -المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AFP 2021 / -
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استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، حول جهود طهران في نشر المذهب الشيعي غربي أفريقيا.
وقال زادة للصحفيين، اليوم الاثنين، إن "هذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها وزير الخارجية المغربي بهذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة، ولطالما حاولنا تجاهل هذه التصريحات احتراما للمسلمين في المغرب"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية.
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وأضاف: "وزير الخارجية المغربي نفسه يعرف أکثر من أي شخص آخر أن إجراءات هذا البلد في مجال ممارسة العنف والتدخلات العسكرية والاستخباراتية في بعض الدول الأخرى، تسبب في الكثير من التوتر في المنطقة".

وتابع: "يجب على المسؤولين المغاربة العودة إلى أحضان شعوبهم، وأن يتحملوا مسؤولياتهم في المجتمع الإسلامي بدلا من الإدلاء بمثل هذه التصریحات".
وكان وزير الشؤون الخارجية المغربية ناصر بوريطة حذر مما سماه الأطماع الإيرانية في أفريقيا، محذرا من أن "إيران تسعى إلى الدخول لغرب إفريقيا لنشر المذهب الشيعي".
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وأضاف: "الأمن الروحي للمغاربة ولإفريقيا يعتبر من بين الأولويات للتصدي للأطماع الإيرانية في القارة".
ولا يتمتع المغرب بعلاقات دبلوماسية مع إيران إذ قطعها عام 2018 على خلفية اتهام إيران بدعم جبهة البوليساريو، قبل أن يعلن رسميا إنهاء مهام سفيريه في الجزائر حسن عبد الخالق، وإيران حسن حامي مطلع الشهر الجاري.
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