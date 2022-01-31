الأردن... إحالة ملف صندوق تنمية المحافظات لهيئة مكافحة الفساد

وجاء قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته أمس الأحد، ناقش أداء الصندوق، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).وقال رئيس اللجنة النائب خير أبو صعيليك، إن المبالغ المسددة من قبل المقترضين "منخفضة جدا مقارنة بحجم الإنفاق على المشاريع، الأمر الذي أدى إلى خسائر في أموال الصندوق".ولفت إلى أن اللجنة ستبعث برسالة لرئيس مجلس النواب (البرلمان)، تتضمن جميع المشاريع الممولة من خلال صندوق تنمية المحافظات، سواء أكانت مشاريع مغلقة أو عاملة أو قيد التنفيذ.كما ستتضمن الرسالة توصية بإحالة ملف الصندوق إلى "مكافحة الفساد"، وذلك "لمزيد من التحقق واتخاذ الإجراء المُناسب بشأنه"، بحسب أبو صعيليك، الذي شدد على أن "حماية المال العام والحفاظ عليه يُشكل أولوية لدى اللجنة".وأكد رئيس اللجنة البرلمانية على "أهمية إجراء مراجعة شاملة لنهج التمويل، ووضع أسس لدراسة المشاريع والجدوى الاقتصادية منها، بحيث يكون لها أثر إيجابي اجتماعيا واقتصاديا في المناطق التي تقام بها من خلال توفير فرص عمل للأردنيين".وعقد الاجتماع بحضور المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) عبد الفتاح الكايد، ومدير الصندوق عدي غنيم.يشار إلى أن صندوق تنمية المحافظات، هو أحد البرامج التابعة لـ "جيدكو"، ويهدف إلى دعم وتمويل المشاريع الإنتاجية الريادية لتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز فكرة الاستثمار لدى أبناء المحافظات من خلال إنشاء مشاريع خاصة، تساهم في تنمية متوازنة بين المحافظات .
أحالت لجنة برلمانية أردنية ملف صندوق تنمية المحافظات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعد الكشف عن خسائر في الأموال المخصصة له.
وجاء قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته أمس الأحد، ناقش أداء الصندوق، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
وقال رئيس اللجنة النائب خير أبو صعيليك، إن المبالغ المسددة من قبل المقترضين "منخفضة جدا مقارنة بحجم الإنفاق على المشاريع، الأمر الذي أدى إلى خسائر في أموال الصندوق".
ولفت إلى أن اللجنة ستبعث برسالة لرئيس مجلس النواب (البرلمان)، تتضمن جميع المشاريع الممولة من خلال صندوق تنمية المحافظات، سواء أكانت مشاريع مغلقة أو عاملة أو قيد التنفيذ.
كما ستتضمن الرسالة توصية بإحالة ملف الصندوق إلى "مكافحة الفساد"، وذلك "لمزيد من التحقق واتخاذ الإجراء المُناسب بشأنه"، بحسب أبو صعيليك، الذي شدد على أن "حماية المال العام والحفاظ عليه يُشكل أولوية لدى اللجنة".
وأكد رئيس اللجنة البرلمانية على "أهمية إجراء مراجعة شاملة لنهج التمويل، ووضع أسس لدراسة المشاريع والجدوى الاقتصادية منها، بحيث يكون لها أثر إيجابي اجتماعيا واقتصاديا في المناطق التي تقام بها من خلال توفير فرص عمل للأردنيين".
وعقد الاجتماع بحضور المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) عبد الفتاح الكايد، ومدير الصندوق عدي غنيم.
يشار إلى أن صندوق تنمية المحافظات، هو أحد البرامج التابعة لـ "جيدكو"، ويهدف إلى دعم وتمويل المشاريع الإنتاجية الريادية لتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز فكرة الاستثمار لدى أبناء المحافظات من خلال إنشاء مشاريع خاصة، تساهم في تنمية متوازنة بين المحافظات .