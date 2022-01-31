تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220131/الأردن-إحالة-ملف-صندوق-تنمية-المحافظات-لهيئة-مكافحة-الفساد-1057487405.html
الأردن... إحالة ملف صندوق تنمية المحافظات لهيئة مكافحة الفساد
الأردن... إحالة ملف صندوق تنمية المحافظات لهيئة مكافحة الفساد
أحالت لجنة برلمانية أردنية ملف صندوق تنمية المحافظات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعد الكشف عن خسائر في الأموال المخصصة له. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T06:34+0000
2022-01-31T06:34+0000
أخبار الأردن
مجلس النواب الأردني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1048577709_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d496f592119ef92267cdf8d6c485e429.jpg
وجاء قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته أمس الأحد، ناقش أداء الصندوق، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).وقال رئيس اللجنة النائب خير أبو صعيليك، إن المبالغ المسددة من قبل المقترضين "منخفضة جدا مقارنة بحجم الإنفاق على المشاريع، الأمر الذي أدى إلى خسائر في أموال الصندوق".ولفت إلى أن اللجنة ستبعث برسالة لرئيس مجلس النواب (البرلمان)، تتضمن جميع المشاريع الممولة من خلال صندوق تنمية المحافظات، سواء أكانت مشاريع مغلقة أو عاملة أو قيد التنفيذ.كما ستتضمن الرسالة توصية بإحالة ملف الصندوق إلى "مكافحة الفساد"، وذلك "لمزيد من التحقق واتخاذ الإجراء المُناسب بشأنه"، بحسب أبو صعيليك، الذي شدد على أن "حماية المال العام والحفاظ عليه يُشكل أولوية لدى اللجنة".وأكد رئيس اللجنة البرلمانية على "أهمية إجراء مراجعة شاملة لنهج التمويل، ووضع أسس لدراسة المشاريع والجدوى الاقتصادية منها، بحيث يكون لها أثر إيجابي اجتماعيا واقتصاديا في المناطق التي تقام بها من خلال توفير فرص عمل للأردنيين".وعقد الاجتماع بحضور المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) عبد الفتاح الكايد، ومدير الصندوق عدي غنيم.يشار إلى أن صندوق تنمية المحافظات، هو أحد البرامج التابعة لـ "جيدكو"، ويهدف إلى دعم وتمويل المشاريع الإنتاجية الريادية لتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز فكرة الاستثمار لدى أبناء المحافظات من خلال إنشاء مشاريع خاصة، تساهم في تنمية متوازنة بين المحافظات .
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1048577709_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_244719c91d6ce58a8c6485c823d8d605.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, مجلس النواب الأردني

الأردن... إحالة ملف صندوق تنمية المحافظات لهيئة مكافحة الفساد

06:34 GMT 31.01.2022
© REUTERS / STRINGERمدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / STRINGER
تابعنا عبر
أحالت لجنة برلمانية أردنية ملف صندوق تنمية المحافظات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعد الكشف عن خسائر في الأموال المخصصة له.
وجاء قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته أمس الأحد، ناقش أداء الصندوق، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
وقال رئيس اللجنة النائب خير أبو صعيليك، إن المبالغ المسددة من قبل المقترضين "منخفضة جدا مقارنة بحجم الإنفاق على المشاريع، الأمر الذي أدى إلى خسائر في أموال الصندوق".
ولفت إلى أن اللجنة ستبعث برسالة لرئيس مجلس النواب (البرلمان)، تتضمن جميع المشاريع الممولة من خلال صندوق تنمية المحافظات، سواء أكانت مشاريع مغلقة أو عاملة أو قيد التنفيذ.
كما ستتضمن الرسالة توصية بإحالة ملف الصندوق إلى "مكافحة الفساد"، وذلك "لمزيد من التحقق واتخاذ الإجراء المُناسب بشأنه"، بحسب أبو صعيليك، الذي شدد على أن "حماية المال العام والحفاظ عليه يُشكل أولوية لدى اللجنة".
وأكد رئيس اللجنة البرلمانية على "أهمية إجراء مراجعة شاملة لنهج التمويل، ووضع أسس لدراسة المشاريع والجدوى الاقتصادية منها، بحيث يكون لها أثر إيجابي اجتماعيا واقتصاديا في المناطق التي تقام بها من خلال توفير فرص عمل للأردنيين".
وعقد الاجتماع بحضور المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) عبد الفتاح الكايد، ومدير الصندوق عدي غنيم.
يشار إلى أن صندوق تنمية المحافظات، هو أحد البرامج التابعة لـ "جيدكو"، ويهدف إلى دعم وتمويل المشاريع الإنتاجية الريادية لتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز فكرة الاستثمار لدى أبناء المحافظات من خلال إنشاء مشاريع خاصة، تساهم في تنمية متوازنة بين المحافظات .
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية