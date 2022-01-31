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الأرصاد المصرية تعلن توقعات حالة طقس غدا
الأرصاد المصرية تعلن توقعات حالة طقس غدا
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في مصر، أن يسود، غدا، طقس بارد يصل إلى حد الصقيع في بعض المناطق. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T16:01+0000
2022-01-31T16:01+0000
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وبحسب بيان للهيئة من المتوقع أن يسود غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.وبحسب البيان من المتوقع أن يوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على أن تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على فترات متقطعة.
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القاهرة, أخبار مصر الآن, مصر

الأرصاد المصرية تعلن توقعات حالة طقس غدا

16:01 GMT 31.01.2022
© AP Photo / Amr Nabilعاصفة رملية تضرب مصر - القاهرة، 16 يناير/ كانون الثاني 2019
عاصفة رملية تضرب مصر - القاهرة، 16 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في مصر، أن يسود، غدا، طقس بارد يصل إلى حد الصقيع في بعض المناطق.
وبحسب بيان للهيئة من المتوقع أن يسود غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.
وتوقعت الهيئة أن تتواجد أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وبحسب البيان من المتوقع أن يوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على أن تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على فترات متقطعة.
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