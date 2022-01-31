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الأمم المتحدة: طالبان قتلت أكثر من 100 شخص من أنصار النظام السابق
الأمم المتحدة: طالبان قتلت أكثر من 100 شخص من أنصار النظام السابق
كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير لمجلس الأمن الدولي، أن " حركة طالبان الأفغانية [منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة على خلفية النشاط... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T02:50+0000
2022-01-31T03:49+0000
حركة طالبان
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وجاء في التقرير أنه "على الرغم من إعلان العفو العام عن أعضاء سابقين في الحكومة وقواتها الأمنية ومن عملوا مع القوات العسكرية الدولية، استمرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في تلقي تقارير موثوقة عن عمليات قتل واختطاف قسري وانتهاكات أخرى ضد هؤلاء الأشخاص".وأشار إلى أنه "منذ 15 أغسطس الماضي، تلقت بعثة الأمم المتحدة تقارير عن أكثر من 100 عملية قتل من هذا القبيل اعتبرتها الأمم المتحدة ذات مصداقية".ووفقا للتقارير: "كان أكثر من ثلثي عمليات القتل إعدامات خارج نطاق القضاء على أيدي سلطات الأمر الواقع أو الأشخاص المرتبطين بها".وتابع التقرير: "تلقت بعثة الأمم المتحدة تقارير موثوقة عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء لعشرات الأشخاص يشتبه في أن لهم صلات بتنظيم "داعش" الإرهابي( المحظور في روسيا ).
https://arabic.sputniknews.com/20220130/بايدن-يدعو-طالبان-للإفراج-عن-رهينة-أمريكي-1057483102.html
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حركة طالبان

الأمم المتحدة: طالبان قتلت أكثر من 100 شخص من أنصار النظام السابق

02:50 GMT 31.01.2022 (تم التحديث: 03:49 GMT 31.01.2022)
© AFP 2021 / Mohd Rasfanعناصر من حركة "طالبان" يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022.
عناصر من حركة طالبان يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AFP 2021 / Mohd Rasfan
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كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير لمجلس الأمن الدولي، أن " حركة طالبان الأفغانية [منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة على خلفية النشاط الإرهابي]، قتلت العشرات من المسؤولين الأفغان السابقين وقوات الأمن وأشخاصا عملوا مع الوحدة العسكرية الدولية".
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وجاء في التقرير أنه "على الرغم من إعلان العفو العام عن أعضاء سابقين في الحكومة وقواتها الأمنية ومن عملوا مع القوات العسكرية الدولية، استمرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في تلقي تقارير موثوقة عن عمليات قتل واختطاف قسري وانتهاكات أخرى ضد هؤلاء الأشخاص".
وأشار إلى أنه "منذ 15 أغسطس الماضي، تلقت بعثة الأمم المتحدة تقارير عن أكثر من 100 عملية قتل من هذا القبيل اعتبرتها الأمم المتحدة ذات مصداقية".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
بايدن يدعو طالبان للإفراج عن رهينة أمريكي
أمس, 20:36 GMT
ووفقا للتقارير: "كان أكثر من ثلثي عمليات القتل إعدامات خارج نطاق القضاء على أيدي سلطات الأمر الواقع أو الأشخاص المرتبطين بها".
وتابع التقرير: "تلقت بعثة الأمم المتحدة تقارير موثوقة عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء لعشرات الأشخاص يشتبه في أن لهم صلات بتنظيم "داعش" الإرهابي( المحظور في روسيا ).
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