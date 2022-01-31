https://arabic.sputniknews.com/20220131/الأوركسترا-السيمفونية-العراقية-في-صور-1057490614.html

الأوركسترا السيمفونية العراقية في صور

الأوركسترا السيمفونية العراقية في صور

ترون في ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من أداء الأوركسترا السيمفونية العراقية في الحفل الموسيقي خلال ليالي بغداد الثقافية. 31.01.2022, سبوتنيك عربي

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الفرقة السيمفونية العراقية هي فرقة الأوركسترا السيمفونية الوطنية في العراق ومقرها في العاصمة العراقية بغداد.بدأت مشوارها الموسيقي في أربعينيات القرن الماضي، لكن تم الإعلان عن تأسيسها رسمياً عام 1959، وتعتبر الأوركسترا السيمفونية العراقية من أقدم الفرق السيمفونية في العالم العربي. تعرضت مكتبتها الموسيقية ومخازن الآلات الموسيقية التابعة لها إلى عملية نهب عقب سقوط الرئيس السابق صدام حسين في عام 2003 والحرب على البلاد.

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