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https://arabic.sputniknews.com/20220131/الأوركسترا-السيمفونية-العراقية-في-صور-1057490614.html
الأوركسترا السيمفونية العراقية في صور
الأوركسترا السيمفونية العراقية في صور
ترون في ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من أداء الأوركسترا السيمفونية العراقية في الحفل الموسيقي خلال ليالي بغداد الثقافية. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
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الفرقة السيمفونية العراقية هي فرقة الأوركسترا السيمفونية الوطنية في العراق ومقرها في العاصمة العراقية بغداد.بدأت مشوارها الموسيقي في أربعينيات القرن الماضي، لكن تم الإعلان عن تأسيسها رسمياً عام 1959، وتعتبر الأوركسترا السيمفونية العراقية من أقدم الفرق السيمفونية في العالم العربي. تعرضت مكتبتها الموسيقية ومخازن الآلات الموسيقية التابعة لها إلى عملية نهب عقب سقوط الرئيس السابق صدام حسين في عام 2003 والحرب على البلاد.
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фото, وسائط متعددة, صور, أخبار العراق اليوم, العراق

الأوركسترا السيمفونية العراقية في صور

10:02 GMT 31.01.2022 (تم التحديث: 10:04 GMT 31.01.2022)
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ترون في ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من أداء الأوركسترا السيمفونية العراقية في الحفل الموسيقي خلال ليالي بغداد الثقافية.
© AFP 2021 / Ahmad al-Rubayeعازفة التشيلو من الأوركسترا السيمفونية العراقية تؤدي مع عازفين آخرين في حفل موسيقي خلال "ليالي بغداد الثقافية"، على المسرح الوطني العراقي في بغداد، العراق 29 يناير 2022.
عازفة التشيلو من الأوركسترا السيمفونية العراقية تؤدي مع عازفين آخرين في حفل موسيقي خلال ليالي بغداد الثقافية، على المسرح الوطني العراقي في بغداد، العراق 29 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2021 / Ahmad al-Rubaye
عازفة التشيلو من الأوركسترا السيمفونية العراقية تؤدي مع عازفين آخرين في حفل موسيقي خلال "ليالي بغداد الثقافية"، على المسرح الوطني العراقي في بغداد، العراق 29 يناير 2022.
© AFP 2021 / Ahmad al-Rubayeفرقة الأوركسترا السيمفونية الوطنية العراقية يؤدون مقطوعات موسيقية من المسلسل التلفزيوني "صراع العروش" (Game of Thrones) في حفل موسيقي خلال "ليالي بغداد الثقافية"، على المسرح الوطني العراقي في بغداد، العراق 29 يناير 2022.
فرقة الأوركسترا السيمفونية الوطنية العراقية يؤدون مقطوعات موسيقية من المسلسل التلفزيوني صراع العروش (Game of Thrones) في حفل موسيقي خلال ليالي بغداد الثقافية، على المسرح الوطني العراقي في بغداد، العراق 29 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2021 / Ahmad al-Rubaye
فرقة الأوركسترا السيمفونية الوطنية العراقية يؤدون مقطوعات موسيقية من المسلسل التلفزيوني "صراع العروش" (Game of Thrones) في حفل موسيقي خلال "ليالي بغداد الثقافية"، على المسرح الوطني العراقي في بغداد، العراق 29 يناير 2022.
© AP Photo / Hadi Mizban

أعضاء الأوركسترا السيمفونية العراقية في حفل موسيقي خلال "ليالي بغداد الثقافية"، على المسرح الوطني العراقي في بغداد، العراق 29 يناير/كانون الثاني 2022.

أعضاء الأوركسترا السيمفونية العراقية في حفل موسيقي خلال &quot;ليالي بغداد الثقافية&quot;، على المسرح الوطني العراقي في بغداد، العراق 29 يناير/كانون الثاني 2022. - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / Hadi Mizban

أعضاء الأوركسترا السيمفونية العراقية في حفل موسيقي خلال "ليالي بغداد الثقافية"، على المسرح الوطني العراقي في بغداد، العراق 29 يناير/كانون الثاني 2022.

© AFP 2021 / Ahmad al-Rubayeفرقة الأوركسترا السيمفونية الوطنية العراقية تؤدي مقطوعات موسيقية في حفل موسيقي خلال "ليالي بغداد الثقافية"، على المسرح الوطني العراقي في بغداد، العراق 29 يناير 2022.
فرقة الأوركسترا السيمفونية الوطنية العراقية تؤدي مقطوعات موسيقية في حفل موسيقي خلال ليالي بغداد الثقافية، على المسرح الوطني العراقي في بغداد، العراق 29 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2021 / Ahmad al-Rubaye
فرقة الأوركسترا السيمفونية الوطنية العراقية تؤدي مقطوعات موسيقية في حفل موسيقي خلال "ليالي بغداد الثقافية"، على المسرح الوطني العراقي في بغداد، العراق 29 يناير 2022.
© AP Photo / Hadi Mizbanأعضاء الأوركسترا السيمفونية العراقية في حفل موسيقي خلال "ليالي بغداد الثقافية"، على المسرح الوطني العراقي في بغداد، العراق 29 يناير 2022.
أعضاء الأوركسترا السيمفونية العراقية في حفل موسيقي خلال ليالي بغداد الثقافية، على المسرح الوطني العراقي في بغداد، العراق 29 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / Hadi Mizban
أعضاء الأوركسترا السيمفونية العراقية في حفل موسيقي خلال "ليالي بغداد الثقافية"، على المسرح الوطني العراقي في بغداد، العراق 29 يناير 2022.
© AP Photo / Hadi Mizbanمحمد أمين، قائد فرقة الأوركسترا السيمفونية الوطنية العراقية في حفل موسيقي خلال "ليالي بغداد الثقافية"، على المسرح الوطني العراقي في بغداد، العراق 29 يناير 2022.
محمد أمين، قائد فرقة الأوركسترا السيمفونية الوطنية العراقية في حفل موسيقي خلال ليالي بغداد الثقافية، على المسرح الوطني العراقي في بغداد، العراق 29 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
6/8
© AP Photo / Hadi Mizban
محمد أمين، قائد فرقة الأوركسترا السيمفونية الوطنية العراقية في حفل موسيقي خلال "ليالي بغداد الثقافية"، على المسرح الوطني العراقي في بغداد، العراق 29 يناير 2022.
© AFP 2021 / Ahmad al-Rubayeفرقة الأوركسترا السيمفونية الوطنية العراقية تؤدي مقطوعات موسيقية في حفل موسيقي خلال "ليالي بغداد الثقافية"، على المسرح الوطني العراقي في بغداد، العراق 29 يناير 2022.
فرقة الأوركسترا السيمفونية الوطنية العراقية تؤدي مقطوعات موسيقية في حفل موسيقي خلال ليالي بغداد الثقافية، على المسرح الوطني العراقي في بغداد، العراق 29 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2021 / Ahmad al-Rubaye
فرقة الأوركسترا السيمفونية الوطنية العراقية تؤدي مقطوعات موسيقية في حفل موسيقي خلال "ليالي بغداد الثقافية"، على المسرح الوطني العراقي في بغداد، العراق 29 يناير 2022.
© AFP 2021 / Ahmad al-Rubayeعازفو كمان من أعضاء الأوركسترا السيمفونية العراقية في حفل موسيقي خلال "ليالي بغداد الثقافية"، على المسرح الوطني العراقي في بغداد، العراق 29 يناير 2022.
عازفو كمان من أعضاء الأوركسترا السيمفونية العراقية في حفل موسيقي خلال ليالي بغداد الثقافية، على المسرح الوطني العراقي في بغداد، العراق 29 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
8/8
© AFP 2021 / Ahmad al-Rubaye
عازفو كمان من أعضاء الأوركسترا السيمفونية العراقية في حفل موسيقي خلال "ليالي بغداد الثقافية"، على المسرح الوطني العراقي في بغداد، العراق 29 يناير 2022.
الفرقة السيمفونية العراقية هي فرقة الأوركسترا السيمفونية الوطنية في العراق ومقرها في العاصمة العراقية بغداد.
بدأت مشوارها الموسيقي في أربعينيات القرن الماضي، لكن تم الإعلان عن تأسيسها رسمياً عام 1959، وتعتبر الأوركسترا السيمفونية العراقية من أقدم الفرق السيمفونية في العالم العربي. تعرضت مكتبتها الموسيقية ومخازن الآلات الموسيقية التابعة لها إلى عملية نهب عقب سقوط الرئيس السابق صدام حسين في عام 2003 والحرب على البلاد.
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