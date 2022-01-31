البرتغال...الحزب الاشتراكي يفوز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية

وقال كوستا في خطابه بمناسبة الفوز قبيل الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات البرلمانية: "الأغلبية المطلقة لا تعني السلطة المطلقة. ولا تعني أن نحكم بمفردنا"، بحسب "رويترز".وأضاف رئيس الوزراء البرتغالي أنها "مسؤولية كبيرة وتعني أن نحكم مع كل البرتغاليين ولكل البرتغاليين".وحصل الحزب الاشتراكي على 117 أو118 مقعدا في الانتخابات العامة المبكرة التي أجريت أمس الأحد.ويبلغ عدد الناخبين في البرتغال 10.8 ملايين ناخب، حيث وصلت نسبة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي 45.66 في المئة.
CC BY 2.0 / Silke Baron / Mafraمبنى المفرى الملكي - القصر، الكنسية، الدير، حديقة سيركو، حديقة الصيد (تابادا) في البرتغال - يقع هذا الموقع على بعد 30 كم شمال غرب لشبونة، وقد بني في عهد الملك جون الخامس في عام 1711 الذي رغب من خلاله بتجسيد نظرته لمفهومي الملكية والدولة