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البرتغال...الحزب الاشتراكي يفوز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية
البرتغال...الحزب الاشتراكي يفوز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية
أعلن رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا فوز حزبه الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط، اليوم الاثنين، بأغلبية برلمانية كاملة. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T08:21+0000
2022-01-31T08:21+0000
البرتغال
الانتخابات البرلمانبة
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وقال كوستا في خطابه بمناسبة الفوز قبيل الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات البرلمانية: "الأغلبية المطلقة لا تعني السلطة المطلقة. ولا تعني أن نحكم بمفردنا"، بحسب "رويترز".وأضاف رئيس الوزراء البرتغالي أنها "مسؤولية كبيرة وتعني أن نحكم مع كل البرتغاليين ولكل البرتغاليين".وحصل الحزب الاشتراكي على 117 أو118 مقعدا في الانتخابات العامة المبكرة التي أجريت أمس الأحد.ويبلغ عدد الناخبين في البرتغال 10.8 ملايين ناخب، حيث وصلت نسبة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي 45.66 في المئة.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/البرتغال-الحزب-الاشتراكي-يتصدر-الانتخابات-البرلمانية-1057485664.html
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البرتغال, الانتخابات البرلمانبة

البرتغال...الحزب الاشتراكي يفوز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية

08:21 GMT 31.01.2022
CC BY 2.0 / Silke Baron / Mafraمبنى المفرى الملكي - القصر، الكنسية، الدير، حديقة سيركو، حديقة الصيد (تابادا) في البرتغال - يقع هذا الموقع على بعد 30 كم شمال غرب لشبونة، وقد بني في عهد الملك جون الخامس في عام 1711 الذي رغب من خلاله بتجسيد نظرته لمفهومي الملكية والدولة
مبنى المفرى الملكي - القصر، الكنسية، الدير، حديقة سيركو، حديقة الصيد (تابادا) في البرتغال - يقع هذا الموقع على بعد 30 كم شمال غرب لشبونة، وقد بني في عهد الملك جون الخامس في عام 1711 الذي رغب من خلاله بتجسيد نظرته لمفهومي الملكية والدولة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
CC BY 2.0 / Silke Baron / Mafra
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أعلن رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا فوز حزبه الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط، اليوم الاثنين، بأغلبية برلمانية كاملة.
وقال كوستا في خطابه بمناسبة الفوز قبيل الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات البرلمانية: "الأغلبية المطلقة لا تعني السلطة المطلقة. ولا تعني أن نحكم بمفردنا"، بحسب "رويترز".
انتخابات سلوفينيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
البرتغال... الحزب الاشتراكي يتصدر الانتخابات البرلمانية
00:35 GMT
وأضاف رئيس الوزراء البرتغالي أنها "مسؤولية كبيرة وتعني أن نحكم مع كل البرتغاليين ولكل البرتغاليين".
وحصل الحزب الاشتراكي على 117 أو118 مقعدا في الانتخابات العامة المبكرة التي أجريت أمس الأحد.
ويبلغ عدد الناخبين في البرتغال 10.8 ملايين ناخب، حيث وصلت نسبة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي 45.66 في المئة.
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